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Истории

Почему материнская компания Google вкладывает миллиарды долларов в MedTech

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Вкладывая большие суммы во множество проектов, Alphabet, материнская компания Google, породила различные продукты — от Gmail и Google Документов до мобильной ОС Android и Google Карт. Все они стали важной частью цифровой жизни людей. Теперь Alphabet рассчитывает, что ее медицинские продукты займут центральное место в физическом мире.

О том, какие усилия предпринимает компания в сфере здравоохранения, рассказало издание Economist — приводим адаптированный перевод его материала.

Почему материнская компания Google вкладывает миллиарды долларов в MedTech

В странах с развитой экономикой на здравоохранение, как правило, приходится около 10% ВВП — и эта доля растет по мере старения населения.

Медико-производственный комплекс США, который включает производителей лекарств, аптеки, страховые компании, больницы и прочие медицинские учреждения, потребляет 17% ВВП — это $3,6 трлн в год. Неудивительно, что крупные технологические компании так стремятся стать его частью — лишь немногие другие отрасли предлагают столь крупный потенциальный рынок.

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В 2021 году пять американских технологических гигантов в совокупности потратили свыше $3 млрд на здравоохранение — и, возможно, еще некую сумму в нераскрытых сделках.

  • Amazon владеет онлайн-аптекой, а ее услуги телемедицины доступны практически по всей США.
  • Умные часы от Apple регулярно пополняются новыми функциями для здоровья. Одна из последних — отслеживание приема лекарств.
  • Ранее в этом году Meta* отказалась от планов по разработке смарт-часов. Однако в ее VR-очках Oculus доступны развлечения, связанные с фитнесом.
  • Microsoft расширяет список медицинских предложений в рамках облачных вычислений (как и Amazon через свое облачное подразделение AWS).

Тем не менее самые амбициозные планы в области здравоохранения, похоже, строит Alphabet. В период с 2019 по 2021 года Google Ventures и Gradient Ventures, венчурные подразделения Alphabet, а также ее подразделение по частным инвестициям CapitalG, совершили около 100 сделок в области наук о жизни и здравоохранения — четверть от общего числа сделок Alphabet.

По данным CB Insights, к настоящему моменту в 2022 году Alphabet вложила $1,7 млрд в футуристические мединские проекты. По сумме инвестиций холдинг значительно превзошел других технологических гигантов, которые в совокупности потратили около $100 млн на те же цели.

Alphabet также заняла пятое место среди бизнесов в области наук о жизни в рейтинге Nature Index (учитывает влияние научных трудов различных организаций), уступив первые четыре места крупным производителям лекарств. Кроме того, компания на 20 позиций обошла Microsoft — единственного другого технологического гиганта, попавшего в рейтинг.

Какие медицинские продукты разрабатывает Alphabet

Текущие проекты Alphabet можно разделить на четыре общие категории (расположены в порядке амбициозности):

  • носимые устройства;
  • электронные медицинские карты;
  • искусственный интеллект, связанный с медициной;
  • увеличение продолжительности жизни людей (конечная цель).

Носимые устройства

Первые шаги в сфере носимых устройств Google сделала в 2019 году, приобретя Fitbit за $2,1 млрд. Стартап разрабатывает фитнес-трекер, отслеживающий шаги и прочую физическую активность.

С тех пор функционал устройства значительно расширился. Недавно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) одобрило его новую функцию — сенсор, отслеживающий отклонения в сердечном ритме, способные приводить к инсульту и сердечной недостаточности.

Google пытается добиться одобрения и для других технологий, в том числе смарт-часов Pixel Watch, камеры на смартфонах Pixel, способной отслеживать дыхание и сердцебиение, а также домашнего ассистента Google Nest, который оценивает качество сна по храпу.

Чтобы лучше ориентироваться в запутанной бюрократической системе США, компания наняла бывшего сотрудника FDA Бакула Пателя, который занимался нормативной классификацией «ПО как медицинского устройства».

Электронные медицинские карты

В 2008 году Google представила сервис для хранения медицинских данных. В 2012 году проект был закрыт, но уже в 2018 году он возродился в рамках Google Health, в который вошли и другие медицинские разработки компании. Однако в прошлом году его вновь закрыли.

Теперь Google решила дать сервису еще один шанс. Инициатива получила название Care Studio и предназначается для врачей, а не пациентов.

Предыдущие попытки потерпели провал отчасти из-за того, что больницы не торопились с оцифровкой записей пациентов. Эта проблема практически решена, но возникла другая — несовместимость данных от разных поставщиков. Пока она не будет решена, Care Studio будет выполнять функции как переводчика, так и хранилища.

ИИ в сфере здравоохранения

ИИ-проекты Alphabet начинают приносить результаты. С 2010 года британский стартап DeepMind, приобретенный Google в 2014 году, работал над диагностическими инструментами, используя данные Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS). К примеру, в прошлом году широкое внимание привлекла ИИ-программа для предсказания структуры белков AlphaFold. 

Alphabet также запустила еще одну дочернюю компанию — Isomorphic Labs, которую возглавит руководитель DeepMind. Используя машинное обучение, она будет создавать систему для ускорения и удешевления разработки новых лекарств на базе AlphaFold.

Замедление старения

Самое выдающееся направление работы Alphabet — попытка замедлить процесс старения или полностью его остановить. Ее идея заключается в том, чтобы рассматривать старение не как неизбежную часть жизни, а как состояние, которое поддается управлению и лечению.

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Для этого Calico, одно из подразделений Alphabet из области наук о жизни, изучает возрастные заболевания совместно с крупной фармацевтической компанией AbbVie. AbbVie вложила в проект $2,5 млрд, а в прошлом году продлила сделку до 2030 года.

Verily, другое подразделение Alphabet, сотрудничает с французский производителем косметики L’Oréal. Вместе они пытаются понять, как старение воздействует на кожу, чтобы создать лучшие средства по уходу за ней.

С какими проблемами сталкивается холдинг

Все эти проекты звучат вдохновляюще, но на пути к их реализации стоит множество препятствий, в том числе проблемы с антимонопольными органами и конфиденциальностью данных, а также технические. К примеру, ИИ сложно классифицировать данные от NHS, а DeepMind прекращает поддержку ИИ-ассистента для врачей Streams.

К тому же хорошие идеи не всегда превращаются в прибыльный бизнес. На рынках носимых устройств и электронных медицинских карт растет конкуренция.

  • Сообщается, что системой Care Studio пользуются лишь примерно 200 врачей.
  • Во время пандемии подразделение Verily, также предлагающее услуги по диагностике, подписало контракты на сумму $50 млн по тестированию на коронавирус — это небольшая сумма по сравнению с общим годовым доходом Alphabet в размере почти $260 млрд.
  • Как утверждается, DeepMind впервые получила прибыль лишь в 2020 году (по-видимому, от продажи услуг другим дочерним компаниям Alphabet). 
  • Calico могут потребоваться годы на то, чтобы получить реальный доход, не говоря уже о прибыли.

Компания уровня Alphabet вполне может осилить такие риски. Тем не менее за последующее десятилетие ей предстоит доказать, что эти эксперименты и проекты действительно могут трансформировать компанию и индустрию.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: A. Aleksandravicius / Shutterstock

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