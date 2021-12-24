Нейроинтерфейс помог мужчине с прогрессирующим параличом писать в Twitter силой мысли

62-летний мужчина с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) смог превращать свои мысли непосредственно в публикации Twitter с помощью устройства, имплантированного в его мозг. Это стало возможным благодаря австралийской компании Synchron, которая разрабатывает интерфейсы, соединяющие мозг и компьютер (англ. brain computer interface, BCI).
Компания утверждает, что это первый случай, когда кто-то смог писать сообщения в социальных сетях напрямую через нейроинтерфейс. Это символический момент для технологии, которая может помочь людям с параличом поддерживать связь с миром.
Филип О'Киф, страдающий прогрессирующим параличом, вызванным БАС, разместил первую публикацию в аккаунте CEO Synchron Томаса Оксли с текстом: «Привет, мир! Короткий твит. Монументальный прогресс»).
hello, world! Short tweet. Monumental progress.— Thomas Oxley (@tomoxl) December 23, 2021
«Я надеюсь, что я прокладываю путь для людей, чтобы они могли писать с помощью мыслей», — добавил он в следующей публикации.
Из-за БАС, также известного как болезнь Лу Герига, 62-летний О'Киф утратил большую часть двигательных функций и потерял способность работать. В апреле 2020 года в его мозг имплантировали через яремную вену небольшую электродную матрицу BCI Stentrode на стенте.
«Когда я впервые услышал об этой технологии, я понял, какую независимость она может мне вернуть, — отмечает О'Киф. — Система невероятна, это все равно, что учиться ездить на велосипеде — нужна практика, но стоит поехать, и это становится естественным».
«Теперь я просто думаю о том, что хочу нажать на компьютере, и могу взаимодействовать с электронной почтой, банком, делать покупки, а теперь и отправлять сообщения всему миру через Twitter», — добавляет он.
В июле нейростартап получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на начало тестирования устройства на добровольцах.
«На самом деле эти веселые праздничные твиты — важный момент для области имплантируемых компьютерных интерфейсов мозга, — комментирует Оксли. — Они демонстрируют, какую связь, надежду и свободу BCI дают таким людям, как Фил, которые лишились значительной части функциональной независимости из-за паралича».
Фото на обложке: sfam_photo /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Human 2.0: технологии, которые расширяют возможности человека
- 2 Заменит ли нейросеть копирайтеров?
- 3 «Люди должны привыкнуть к нейрогаджетам так же, как к смартфонам»
- 4 Школьники создали NLP-модель, которая при генерации текстов учитывает здравый смысл
- 5 Студент НИТУ «МИСиС» создал нейросеть, которая пишет картины
ВОЗМОЖНОСТИ
24 декабря 2021
30 декабря 2021
31 декабря 2021