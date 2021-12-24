Нейроинтерфейс помог мужчине с прогрессирующим параличом писать в Twitter силой мысли

Компания утверждает, что это первый случай, когда кто-то смог писать сообщения в социальных сетях напрямую через нейроинтерфейс. Это символический момент для технологии, которая может помочь людям с параличом поддерживать связь с миром.

62-летний мужчина с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) смог превращать свои мысли непосредственно в публикации Twitter с помощью устройства, имплантированного в его мозг. Это стало возможным благодаря австралийской компании Synchron, которая разрабатывает интерфейсы, соединяющие мозг и компьютер (англ. brain computer interface, BCI).

Филип О'Киф, страдающий прогрессирующим параличом, вызванным БАС, разместил первую публикацию в аккаунте CEO Synchron Томаса Оксли с текстом: «Привет, мир! Короткий твит. Монументальный прогресс»).

«Я надеюсь, что я прокладываю путь для людей, чтобы они могли писать с помощью мыслей», — добавил он в следующей публикации.

Из-за БАС, также известного как болезнь Лу Герига, 62-летний О'Киф утратил большую часть двигательных функций и потерял способность работать. В апреле 2020 года в его мозг имплантировали через яремную вену небольшую электродную матрицу BCI Stentrode на стенте.

«Когда я впервые услышал об этой технологии, я понял, какую независимость она может мне вернуть, — отмечает О'Киф. — Система невероятна, это все равно, что учиться ездить на велосипеде — нужна практика, но стоит поехать, и это становится естественным».

«Теперь я просто думаю о том, что хочу нажать на компьютере, и могу взаимодействовать с электронной почтой, банком, делать покупки, а теперь и отправлять сообщения всему миру через Twitter», — добавляет он.

В июле нейростартап получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на начало тестирования устройства на добровольцах.

«На самом деле эти веселые праздничные твиты — важный момент для области имплантируемых компьютерных интерфейсов мозга, — комментирует Оксли. — Они демонстрируют, какую связь, надежду и свободу BCI дают таким людям, как Фил, которые лишились значительной части функциональной независимости из-за паралича».

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