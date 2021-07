25 крупнейших провалов Amazon под управлением Джеффа Безоса

Crucible

В мае 2020 года Amazon запустила бесплатную многопользовательскую игру Crucible. На ее разработку ушло пять лет и несколько миллионов долларов.

Фото в тексте: Amazon

Игра уступала конкурентам и не приносила прибыли, так как в ней не набиралось достаточное количество одновременных игроков. В июне 2020 года Amazon отозвала ее из магазинов.

Haven

Haven — совместное предприятие в сфере здравоохранения, принадлежащее Amazon, JPMorgan и Berkshire Hathaway. Компании запустили Haven в 2018 году, чтобы снизить затраты на медицинское обслуживание и улучшить качество услуг для своих сотрудников.

Согласно сообщениям, Amazon с неохотой согласилась на это сотрудничество, CEO Haven покинул компанию, и она потеряла финансовую поддержку. В феврале 2021 года Haven была закрыта, но партнеры заявили, что продолжат совместно разрабатывать планы медицинской страховки для своих сотрудников.

Amazon Spark

В 2017 году Amazon запустила Amazon Spark — платформу для визуальных покупок в формате Instagram. Согласно задумке, покупатели должны были просматривать ленту фотографий с товарами, делать покупки и открывать для себя огромное разнообразие предложений на Amazon.com.

Фото в тексте: Amazon

В середине 2019 года проект был закрыт. Сейчас страница перенаправляет посетителей на сайт #FoundItOnAmazon. По словам представителя компании, Spark не пропал окончательно, а был изменен в соответствии с потребностями клиентов.

Amazon Restaurants

11 июня Amazon сообщила Geekwire о том, что закрывает сервис Amazon Restaurants. Он был запущен в 2015 году и доставлял свежеприготовленные блюда из местных ресторанов в тот же день через сеть быстрой доставки Amazon, которую также используют для Prime Now.

Фото в тексте: Amazon

Позже услуга Amazon Restaurants появилась в 20 городах США и в Лондоне, где она проработала с 2016 по 2018 годы.

Amazon Storywriter

4 мая Amazon разослала пользователям письмо, в котором сообщила, что с 30 июня сервисы Amazon Storywriter и Amazon Storybuilder прекратят свое существование. С их помощью теле- и киносценаристы могли с легкостью создавать сценарии, а затем сразу отправлять их на рассмотрение в Amazon Studios.

Фото в тексте: Amazon

Судьба Storybuilder и Storywriter находилась под вопросом еще с 2018 года, когда Amazon закрыла программу по рассмотрению сценариев.

Временные магазины

В марте Amazon закрыла все свои 87 поп-ап магазинов, в которых потребители, заинтересованные в таких умных гаджетах, как Echo и Fire TV от Amazon, могли испытать их в реальной жизни перед покупкой.

Представитель ритейлера заявил, что вместо этого компания уделит большее внимание Amazon Books и Amazon 4-star, которые предоставляют более комплексный клиентский опыт и более широкий выбор.

Dash Button

Кнопки Dash Button позволяли с легкостью заказать расходуемые продукты на Amazon. Для этого к кнопке нужно было привязать какой-либо товар и его необходимое количество. Чтобы сделать заказ, достаточно просто нажать на нее. Устройство можно было прикрепить на шкаф или к стиральной машине.

В этом году Amazon прекратила продажу Dash Button. Но по словам представителя компании, продукт имел феноменальный успех, так как благодаря нему покупатели могли делать покупки без использования экранных устройств.

Вице-президент Amazon Дэниел Рауш сообщил, что кнопки Dash Button стали отличным шагом к организации умного дома: «Мы не представляли себе будущее, где в каждом доме будет по 500 кнопок. Мы представляли будущее, в котором дом будет заботиться о себе сам, в том числе пополнять запасы повседневных товаров, о которых клиентам не хотелось бы беспокоиться».

Сейчас микроволновка AmazonBasics способна автоматически заказать попкорн, а потому в отдельной кнопке за $5 просто нет необходимости.

Amazon Tap

Amazon Tap — портативная версия умных колонок Amazon с поддержкой голосового помощника Alexa. В конце 2018 года устройство полностью сняли с продажи, а на его странице появилось сообщение о возможности приобрести восстановленную версию, которая «протестирована и сертифицирована, чтобы работать и выглядеть как новая».

Но, поскольку компания поместила Alexa практически в каждое устройство, в Amazon Tap, вероятно, уже нет особой нужды.

Instant Pickup

В 2017 году Amazon представила новый способ получения товаров в короткий срок и назвала его Instant Pickup. Через приложение потребители могли заказать, к примеру, снеки, напитки и предметы первой необходимости. В течение нескольких минут после размещения заказа сотрудник Amazon помещал его в ящик пункта выдачи Instant Pickup. Получить его можно было с помощью штрихкода.

Фото в тексте: Amazon

В 2018 году представитель ритейлера сообщил о закрытии сервиса. Однако не уточняется, когда именно это произошло.

Amazon Tickets

Сервис был запущен в 2015 году в Великобритании, на рынке с меньшим количеством эксклюзивных контрактов по сравнению с США. Однако его закрыли уже в 2018 году, а запланированное развертывание в США было отменено в 2017 году.

Whole Foods 365

Ранее в этом году Whole Foods, дочерняя компания Amazon, сообщила о том, что все магазины под брендом Whole Foods 365 будут закрыты. Изначально они предназначались для более молодых потребителей и предлагали бюджетные товары под собственной маркой. В качестве причины закрытия компания указала тот факт, что разница в стоимости товаров в магазинах 365 и в обычных Whole Foods становится все менее существенной.

Amazon Fresh с товарами от местных продавцов

Amazon Fresh — это сервис доставки свежих продуктов, аналогичный FreshDirect и Peapod. В 2018 году Amazon убрала с платформы сторонних поставщиков и закрыла инициативу Local Market Seller, которая позволяла поставщикам доставлять свои товары клиентам вместе с заказами Amazon Fresh.

Quidsi

В 2010 году Amazon приобрела Quidsi за $545 млн. Компания была основана Марком Лором и Винитом Бхарара и владела интернет-магазином Diapers.com, который разделился на Soap.com, Wag.com, BeautyBar.com, Casa.com и YoYo.com.

Amazon закрыла Quidsi в 2017 году, сообщив, что не сможет сделать компанию прибыльной. Позже Лор основал Jet.com, который впоследствии был приобретен Walmart более чем за $3 млрд.

Endless.com

В 2007 году Amazon запустила интернет-магазин одежды Endless.com, который стал первым отдельным онлайн-брендом компании. Сайт специализировался на продаже обуви и аксессуаров.

Фото в тексте: Amazon

Endless.com был закрыт в 2012 году, а посетители сайта теперь перенаправляются на Amazon.com/fashion.

MyHabit.com

Amazon закрыла сайт с флеш-распродажами MyHabit.com в 2016 году. Впоследствии он стал частью более крупного подразделения Amazon Fashion.

Фото в тексте: Amazon

Однако в отличие от Endless.com, ссылка на MyHabit.com не перенаправляет посетителей на Amazon.com/Fashion.

Amazon Webstore

Когда-то Amazon владела платформой, которая позволяла малым и средним бизнесам настроить собственный магазин и продавать товары через интернет. В 2015 году Amazon объявила о том, что Webstore будет закрыта в течение года.

Фото в тексте: Amazon

Позже ритейлер заключил сотрудничество с Shopify, в рамках которого он привлекает клиентов к сервисам этой компании.

Amazon Destinations

Amazon также владела сайтом для бронирования отелей под названием Amazon Destinations. Он был предназначен для планирования быстрых поездок в такие города, как Нью-Йорк и Сиэтл. Сервис просуществовал недолго: с апреля по октябрь 2015 года.

Amazon Local

Сайт Amazon Local с «горячими предложениями», напоминающий Groupon и LivingSocial, также прекратил работу в 2015 году.

Фото в тексте: Amazon

Его закрытие было неудивительным, так как два других сайта переживали значительный рост, за которым следовали резкие падения

Amazon Wallet

Amazon Wallet появился в 2014 году как отдельное приложение для Android, в котором можно было хранить подарочные и дисконтные карты различных магазинов. Предполагалось, что в него можно будет добавлять и кредитные карты, но проект был закрыт уже в 2015 году, спустя примерно шесть месяцев после запуска.

Amazon Local Register

Сервис позволял малым офлайн-бизнесам принимать электронные платежи через систему Amazon с помощью картридера стоимостью $10, который прикреплялся к смартфону.

Фото в тексте: Amazon

В 2015 году компания сняла устройство с продажи, а в 2016 году прекратила его поддержку.

Fire Phone

В июне 2014 года Безос торжественно объявил о выпуске Fire Phone, который, по сути, представлял собой планшет Fire в формате телефона. Спустя два месяца после начала продаж телефон получил плохие отзывы из-за недостатка функций и высокой стоимости. Amazon снизила цену с $200 до $0,99, но спустя год устройство все же сняли с продажи.

Критики считают, что Fire Phone стал первым и крупнейшим провалом Amazon. В октябре того же года в своем квартальном отчете компания объявила о списании $170 млн, что в основном было связано с «оценкой стоимости запасов Fire Phone и обязательствами перед поставщиками».

Amazon WebPay

WebPay — аналог PayPal от Amazon, упрощающий платежи между простыми пользователями.

Фото в тексте: Amazon

Он был закрыт в 2014 году и превратился в Amazon Pay, сервис для перевода средств между покупателями и продавцами.

Amazon Askville

Это аналог Yahoo Answers и Google Answers, однако пользователям предлагалось отвечать на вопросы в игровом процессе.

Фото в тексте: Amazon

Сервис прекратил существование в 2013 году, а архив сообщений был удален в 2019 году.

Amazon PayPhrase

С помощью PayPhrase клиенты Amazon могли создавать уникальные сочетания слов для быстрой оплаты. Они привязывались к выбранному способу оплаты и адресу, а покупателям было достаточно только ввести фразу и PIN-код, как в Amazon 1-Click, чтобы сделать заказ.

Фото в тексте: Amazon

Сервис просуществовал с 2009 по 2012 года.

Amazon Auction

В 1999 году Amazon открыла аукционный сайт, аналог eBay, под названием Amazon Auction, который закрылся спустя несколько лет. Сервис стал предшественником Amazon Marketplace, где сторонние продавцы размещают свои товары для продажи на Amazon.com.

