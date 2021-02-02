Каким будет будущее доставки? Ищем ответ в патентах Amazon

Джефф Безос предпочитает мыслить на два-три года вперед, и Amazon регулярно регистрирует патенты. Среди идей компании встречаются даже такие, как подводный склад или парашют-гармошка для беспилотников. Если эти футуристичные проекты будут воплощены в жизнь, доставка кардинально изменится. Между тем, мы заказываем все больше: только в 2019 году мировой объем посылок впервые превысил 100 млрд, а к 2026 году он может составить 220-262 млрд.

COVID-19 только ускорил развитие сектора доставки, потому что потребители начали больше заказывать онлайн. Amazon был на передовой этого тренда.

Во время пандемии компания столкнулась с перебоями в цепочке поставок и задержками отгрузок. В результате траты, вызванные коронавирусом, превысили $11 млрд, причем $4 млрд пришлись на IV кв. 2020 года.

Однако это было частично компенсировано резким ростом продаж, когда чистый капитал CEO Джеффа Безоса вырос на $72,7 млрд в 2020 году.

Винсент Майе, генеральный директор Havas Commerce и автор книги «Amazon: захватывая будущее», сказал, что розничный сектор и сопутствующая ему логистика будут основой e-commerce.

В октябре 2020 года Винсент Майе сказал: «В доставке Amazon всегда опережает нас на пять-десять лет, когда дело доходит до подачи инновационных патентов».

Действительно, сам Джефф Безос говорил, что ему нравится работать «на два-три года вперед».

Amazon ежегодно регистрирует десятки патентов в Бюро по патентам и товарным знакам США. Конечно, не все они в конечном итоге воплощаются в жизнь. Например, в 2016 году Amazon получил патент на план транспортировки рабочих по складам в металлических клетках. Это объяснялось соображениями безопасности, поскольку склады были переполнены роботами. Однако эта идея была раскритикована, и в конце концов Amazon от нее отказался.

Если он воплотит в жизнь эти пять проектов, то сможет кардинально изменить рынок доставки.

Башня для беспилотников

Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

В июне 2017 года Amazon подал патент на «многоуровневый центр выполнения заказов для беспилотных летательных аппаратов». Конструкция представляет собой большую башню в несколько этажей с отверстиями, позволяющими дронам попадать внутрь, забирать посылки для клиентов и отправляться в место назначения.

Планировалось, что доставку посылок в башни осуществляли бы водители грузовиков. Фулфилмент-центр планировалось разместить в городском районе, где находится большинство клиентов Amazon. В 2020 году компания получила разрешение от Федерального авиационного управления на доставку беспилотниками.

Подземный склад

Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

Несмотря на то, что многие патенты Amazon касаются воздушных операций, компания изучает и другой вариант — подземный. В 2016 году была подана заявка на патент по созданию сети подземных туннелей под зданиями, что позволило бы транспортировать посылки в дома и офисы. Конвейерные ленты и вакуумные трубки свяжут склад с пунктами доставки и станут средством транспортировки посылок.

Плавучий дирижабль

Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

Централизованный воздушный склад мог бы решить проблему дронов, на обслуживание которых требуется много энергии.

В патенте 2014 года Amazon описывается воздушный фулфилмент-центр в виде «воздушного судна, которое находится на большой высоте (около 45 тысяч футов или 13,7 тысяч км) и может использоваться беспилотниками для доставки заказанных товаров в назначенные пользователем локации».

Централизованный воздушный склад подойдет и для маркетинговых целей.

Подводный склад

Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

Заявка на этот патент была подана в 2017 году. Он предполагает создание подводного хранилища с продуктами в водонепроницаемых контейнерах, оснащенных картриджами. Транспортировка будет осуществляться с помощью конвейерных лент, людей, грузовиков или самолетов.

Идея заключается в том, что для получения нужного продукта посылается акустическая волна, активирующая картридж на контейнере. После он выпускает воздушный шар и всплывает на поверхность воды. Другая возможность — использовать для транспортировки контейнеров искусственные течения.

Парашют-гармошка для беспилотников

Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

Чтобы устранить необходимость в приземлении дронов, Amazon придумал складной беспилотный парашют. Согласно патенту, беспилотники планируется оснастить выдвижным конусом, который крепится к нижней стороне дрона. Когда аппарат прибудет на место, он разворачивает конус, а затем опускает посылки вниз. Как только они достигают поверхности, конус поднимается и беспилотник улетает.

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Фото на обложке: Virrage Images / Shutterstock