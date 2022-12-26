11 рекомендаций для тех, кто хочет освоить искусство ведения переговоров

Об этом не понаслышке знает предприниматель и основатель Figure Бретт Адкок, который руководил несколькими компаниями стоимостью более $100 млн. В своем треде в Twitter Адкок поделился советами о том, как научиться вести переговоры. Приводим его адаптированный перевод.

Тщательно подготовьтесь

Изучите потребности другой стороны. Выясните, в чем нуждается ваш оппонент и от чего готов отказаться. Подумайте, с какими проблемами он сталкивается и как решить каждую из них.

Сыграйте на контрасте

В первоначальном предложении представьте либо крайне выгодные, либо крайне невыгодные условия. На фоне контраста с ожиданиями другой стороны реальное предложение будет казаться более разумным.

Действуйте первым

Традиционные советы по ведению переговоров утверждают обратное. Однако если вы первым выдвинете предложение, то с самого начала возьмете под контроль ход встречи.

Задавайте открытые вопросы

Старайтесь избегать закрытых вопросов, на которые можно ответить только «да» или «нет». Ваша задача — разговорить собеседника и получить от него как можно больше информации. Поэтому лучше придерживаться открытых вопросов, побуждающих задуматься.

Вот несколько примеров.

Почему это так важно для вас?

Каким вы видите верное решение?

Поддерживайте позитивную атмосферу

Переговоры не должны проходить в мрачной обстановке. Превосходство получает та сторона, которая сохраняет позитивный настрой, пока разбирается с возражениями.

Открыто рассматривайте возражения

Другая сторона будет выражать несогласие в ответ на ваши условия. Выясните, какие у нее имеются возражения и как их можно решить. Открыто сообщайте о своих решениях во время встречи — это поможет построить плодотворную беседу.

Имитируйте поведение оппонента

Этот психологический прием творит чудеса. Обращайте внимание на язык тела собеседника, а также на его стиль и скорость речи, тон и громкость голоса.

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Хотите быть убедительнее? Используйте язык тела

Затем повторяйте эти особенности — так оппонент почувствует себя комфортнее и будет более открыт к разговору.

Стремитесь к взаимовыгодному решению

Переговоры — это искусство позволять другому человеку поступать по-вашему. Но и он не должен уходить ни с чем. Постарайтесь найти выгодное для вас решение, которое также будет приносить выгоду оппоненту.

Не бойтесь отказывать

Способность сказать «нет» дает большое преимущество. Если другая сторона поймет, что вы не согласитесь на невыгодные условия, то с большей готовностью пойдет на компромисс.

Сосредоточьтесь на проблеме

Требования должны быть направлены не к собеседнику, а к рассматриваемому вопросу. Именно он — ваш противник, которого нужно устранить. Старайтесь сделать переговоры более эффективными за счет устранения проблем.

Стремитесь к сотрудничеству

Встречу лучше рассматривать не как переговоры, а как совместные усилия по поиску решений. У каждой стороны есть своя повестка дня, и ее нужно открыто обсудить. Беседа не должна превращаться в лекцию.

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Фото на обложке: Unsplash