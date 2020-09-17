ASMR: что известно ученым об этом явлении

Но несмотря на популярность явления, о нем было опубликовано лишь несколько научных статей. Вот что исследователям известно об ASMR на данный момент.

Термин ASMR появился уже больше 10 лет назад: в 2009 году на YouTube выложили короткое видео с шепотом, которое стало вирусным. Ролики «асмрщиков» могут вводить в транс с эйфорическим расслаблением и собирают миллионы просмотров.

Распространенные триггеры

Состояние ASMR испытывают не все, но те, кто с ним сталкивался, рассказывают примерно об одном и том же. Во-первых, мы знаем, что обычно оно впервые возникает еще в детстве, часто — как покалывание во время школьной проверки на вшей или игры «угадай, какую букву я рисую на твоей спине». Когда люди узнают, что причиной этих ощущений было ASMR, следуют два типа реакции: оказывается, что одни считали этот опыт распространенным, а другие — уникальным.

Во-вторых, хотя у всех есть личные триггеры, существуют и триггеры более распространенные: мягкое прикосновение, шепот, приглушенная речь, пристальное внимание, легкие движения рук и четкие звуки.

Одно из первых ASMR-видео на YouTube

В ситуациях, когда запускается ASMR, мы часто сталкиваемся с комбинацией этих триггеров — например, во время стрижки или наблюдая за тем, как кто-то складывает белье. Поэтому неудивительно, что самые популярные видео имитируют такие наслоения триггеров.

Покалывание в мозгу

Работа мозга в состоянии ASMR рассматривалась в трех исследованиях. В одном из них людей помещали в аппарат МРТ, включали им ASMR-видео и смотрели, какие участки мозга активируются при появлении покалываний. В исследовании приняли участие 10 человек.

Оно показало, что покалывания были связаны с повышенной активностью в областях мозга, связанных с эмоциями, эмпатией и ассоциативным поведением. Это предварительные результаты, основанные на небольшой выборке, но ученые сравнивают ASMR с демонстрацией заботы и ухода, предполагая, что эта реакция активирует неврологические пути, участвующие в создании социально-эмоциональной связи. Эту идею отчасти подтверждает другое исследование, показавшее, что ASMR может заставить людей чувствовать более сильную связь с окружающими.

Два других исследования использовали другой подход и смотрели, как меняется деятельность мозга в состоянии покоя (когда люди просто лежат в сканере) у тех, кто способен и не способен испытывать ASMR. Выяснилось, что у людей с ASMR менее различимые и более смешанные между собой нейросети. Авторы предположили, что испытуемые могли входили в это состояние из-за сниженной способности подавлять эмоциональные реакции.

Может показаться, что это плохо, но это не так. Мы соединяем информацию, которую получаем от внешнего мира (картинки, звуки, запахи), чтобы испытывать эмоциональный опыт. Но то, как мы это делаем, отличает нас от других людей.

Люди, которые не так сильно подавляют создание связей между внутренним и внешним миром, могу получать более яркий эмоциональный опыт, например, ощущать мурашки от любимой музыки или трепет от произведений искусства.

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Известно, что люди, испытывающие ASMR, более склонны испытывать такие сложные мультисенсорные переживания, как вызванный музыкой холодок и синестезию. К сожалению, они также чаще страдают мизофонией (буквально «ненавистью к звуку»), а это не самый приятный опыт.

Повышенная чувствительность

Ученые рассматривали не только различия в нейронах, но и пытались понять, чем те, кто испытывает ASMR, отличаются от тех, кому это чувство не знакомо. Они пришли к выводу, что люди первого типа более склонны испытывать эффект присутствия или полного погружения.

Они набирают больше очков по параметру «открытость новому опыту», который включает в себя воображение, интеллектуальное любопытство, способность ценить искусство и красоту. Кроме этого, они более склонны к эмпатии — по крайней мере, они более сострадательны и внимательны к окружающим — а также к погружению в воображаемые миры.

Инструмент терапии

Беглого взгляда на комментарии к ASMR-роликам достаточно, чтобы убедиться, что ASMR действительно помогает людям: улучшает настроение, снимает бессонницу и даже спасает от одиночества.

Этому уже есть предварительные научные подтверждения. При просмотре ASMR-видео существенно замедляется пульс. Это можно сравнить с эффектом от ментальных практик или музыкальной терапии. Но пока неизвестно, можно и нужно ли использовать эту реакцию как инструмент для лечения.

Сейчас наступило вдохновляющее время для изучения этого состояния, поскольку мы все еще многого о нем не знаем. Будущие исследователи, возможно, захотят выяснить, есть ли у каждого человека потенциал испытать ASMR, если оно станет одной из новых форм психотерапии. Будем надеяться, что когда-нибудь исследования также смогут ответить на вопрос, почему по умолчанию этот уникальный феномен испытывают только некоторые люди.

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