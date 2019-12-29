Как Atari боролась с Apple за место на рынке персональных компьютеров в 1980-х годах

Изначально Atari и представила 800 и его более дешевый аналог 400 как ПК второго поколения, то есть как устройства, чьи графические и звуковые характеристики были лучше, чем у трех главных ПК 1977 года: Apple II, Commodore PET и TRS-80.

Сорок лет назад, в 1979 году, компания Atari выпустила свои первые персональные компьютеры: Atari 400 и 800. Тогда, как и сейчас, бренд Atari прежде всего ассоциировался с видеоиграми, но новые устройства обладали куда большим технологическим потенциалом, чем любая игровая приставка в то время.

Компьютеры Atari стали огромным скачком в области дружественных к потребителям ПК. В отличие от многих устройств того времени, в них не было неизолированной электроники: уникальные разъемы гарантировали, что все части компьютера будут соединены правильно. У модели 400 была даже предусмотрена клавиатура с защитой от влаги.

В момент выпуска Atari 800 с 16 КБ оперативной памяти стоил $999 (сейчас около $3 387 с учетом инфляции), а Atari 400 с 8 КБ — $549 (около $1 861 сегодня). Это дороже, чем игровая консоль Atari VCS за $190, но зато дешевле, чем персональный компьютер Apple II с 16 КБ оперативной памяти, который в 1979 году продавался за $1 195.

Начало пути

В 1977 году Atari выпустила свою первую игровую консоль со сменными картриджами — Video Computer System или VCS. (Позже ее переименуют в Atari 2600 по номеру модели CX-2600.) Группа инженеров Atari во главе с Джеем Майнером ожидала, что устройство, у которого было только 128 байт оперативной памяти, продержится на рынке три года.

В том же году начала формироваться основа ПК Atari как мощного дополнения к выпущенной консоли. Вокруг устройства нового поколения было много вопросов. Должно ли оно оставаться совместимым с VCS, но предлагать больше возможностей? Или Atari должна полностью порвать с прошлым и заняться гораздо более продвинутой технологией?

Инженеры компании не были безразличны к настроениям в Кремниевой долине и понимали, что одним из важнейших событий XX века станет рождение персонального компьютера. Они хотели быть причастными к этому.

После долгих обсуждений, проводившихся между 1977 и 1978 годами, команда Atari решила разработать три продукта: недорогую консоль с клавиатурой Candy, высокопроизводительный компьютер Colleen и еще один компьютер со встроенным монитором. В итоге инженеры отказались от третьего устройства и сосредоточились на Candy и Colleen. Это и будут Atari 400 и 800.

Фото: Atari

Вклад игры Star Raiders

Игру для Atari 400 и 800, которая поспособствовала росту их популярности, написал инженер Дуг Нойбауэр. Это была интерпретация его любимой космической стратегии Star Trek. Игра Нойбауэра называлась Star Raiders и включала в себя реалистичную трехмерную вселенную с инопланетными кораблями, звездными портами и космическими объектами. Ее дизайн, графика и звуковое сопровождение начали привлекать внимание сотрудников Atari.

В то время все еще были под впечатлением от «Звездных войн» 1977 года, и новая космическая игра Atari предложила актуальную смесь экшена, стратегии и симуляции. Люди начали покупать Atari 400 и 800 исключительно для игры в Star Raiders.

Подобно тому, как продажи Atari 400 и 800 взлетели благодаря Star Raiders, конкурирующий Apple II стал пользоваться большим успехом благодаря бизнес-приложениям наподобие VisiCalc. Какое-то время Atari рассчитывала сделать свои домашние ПК бизнес-ориентированными, не желая фокусироваться лишь на игровых возможностях платформы. Это создало необычный диссонанс, замеченный прессой и потребителями.

«Atari все время боролась со своей идентичностью. Она была игровой компанией, и люди идентифицировали ее как игровую компанию. Но Atari действительно хотела стать компанией, специализирующейся на персональных компьютерах», — вспоминает бывший сотрудник Atari Дейл Йокум.

Несмотря на серьезный игровой уклон, многие владельцы Atari 800 использовали их и для деловых задач, но из-за технических особенностей устройств это было не слишком удобно. Однако Atari не слишком расстраивалась из-за прохладного отношения к своей новой линейке продуктов в бизнес-кругах — она была в восторге от продаж видеоигр.

Золотой век инди-софта

Многие владельцы Atari 800, уже полюбившие Star Raiders, были готовы попробовать расширенные возможности компьютеров. Однако создание программного обеспечения шло медленно, так как доступом к архитектуре платформы обладали лишь некоторые разработчики Atari, а приоритет был у игр для консоли как основного источника дохода. В 1979 году группа недовольных сотрудников покинула Atari и основала компанию Activision, которая позже выпустит блокбастеры для консоли. Хотя многие талантливые программисты остались в Atari, утрата лучших разработчиков игр стала препятствием для бизнеса.

В 1980 году все начало меняться. Оценив интерес со стороны независимых разработчиков, потери от создания Activision и успех крупного и динамичного рынка программного обеспечения Apple, руководство Atari открыло доступ к архитектуре платформы.

К началу 1981 года размер библиотеки софта для Altari 800 считался очень скромным по сравнению с библиотеками Apple и Radio Shack. Atari было необходимо программное обеспечение, и быстро. Чтобы помочь сторонним программистам, компания создала специальную группу поддержки и библию разработки под названием De Re Atari («Все об Atari»), которая фактически стала руководством по созданию софта для ПК компании. Специалисты Atari начали летать по США и проводить двухдневные семинары, посвященные работе Atari 800 и написанию программ для него.

Atari также запустила проект Atari Program Exchange (APX) для приема софта от сторонних разработчиков. Если решение одобрялось, то его автор получал роялти за продажу продукта через ежеквартальный каталог Atari. Его можно назвать ранней версией App Store.

Благодаря этим мерам библиотека программ для Atari 800 стала больше и качественнее. Вокруг этого ПК возник инди-рынок софта, похожий на тот, что процветал вокруг Apple II.

Конец эры

Однако бизнес-основы производства ПК Atari оставались далеко не бесспорными. Это подразделение было в значительной степени убыточным, в то время как продажа консолей шла в гору. Вдобавок, в самое неподходящее для Atari время конкуренция в сфере ПК со стороны Texas Instruments TI-99 / 4A и Commodore VIC-20 обострилась до предела.

К середине 1982 года ситуация на рынке игр для Atari 2600 напоминала золотую лихорадку. Поразительный финансовый успех Activision вдохновил десятки компаний на создание собственного софта для консоли. Рынок переполнился играми низкого качества. Примерно в то же время жители США начали использовать недорогие домашние ПК для игр.

В момент замедления продаж консоли 2600 и игр для нее Atari выпустила долгожданную новинку — SuperSystem Atari 5200. Это произошло в ноябре 1982 года. Архитектура 5200 была достаточно продвинутой, чтобы конкурировать с Intellivision и ColecoVision, но из-за технических недостатков и изменений на рынке новый продукт провалился.

На горизонте появились и другие неприятности. В августе 1982 года Commodore выпустила Commodore 64, недорогой домашний компьютер с 64 КБ оперативной памяти и продвинутой графикой. Кроме того, чтобы подорвать положение Texas Instruments и Atari, Commodore начала ценовую войну, в результате которой к середине 1983 года стоимость домашних ПК снизилась с $500-1000 до $50-200. Ранее в том же году Atari выпустила компактный и стильный компьютер Atari 1200XL, который в основном оставался совместимым с программным обеспечением Atari 400/800, но поставлялся с 64 КБ оперативной памяти. С ценой в $899 и отсутствием значительных новых функций по сравнению с более дешевыми 800, модель 1200XL оказалась неинтересной как обозревателям, так и потребителям.

Фото: Atari

Летом 1983 года Atari выпустила еще два ПК — 600XL и 800XL — которые заменили устаревшие 400 и 800. Их гораздо теплее приняла пресса, и продажи шли неплохо, но эти компьютеры все равно не могли составить конкуренцию Commodore 64 с точки зрения цены.

Проблемы Atari спровоцировали панику среди инвесторов в ее материнской компании Warner Communications. В итоге в 1984 году основатель Commodore Джек Трэмиел купил ПК-подразделение Atari примерно за $200 млн.

В 1985 году Atari выпустила еще два компьютера с той же архитектурой, что и у 400/800 1977 года: Atari 65XE и Atari 130XE. Платформа Atari 1979 года получила последний шанс блеснуть на рынке видеоигр в виде игровой системы Atari XE в 1987 году, но было слишком поздно — эту нишу уже заняла Nintendo.

В 1980-х годах домашние компьютеры Atari оставались умеренно популярными, но никогда не превосходили долю Commodore на рынке США. Несмотря на некоторый успех линейки XE в Восточной Европе, Atari официально прекратила работу всех своих 8-битных компьютерных продуктов 1 января 1992 года. Версия Atari Трэмиела продержалась немного дольше — она продавала новые компьютеры и игровые приставки до 1996 года.

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Фото на обложке: Michael Dunn