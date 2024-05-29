Руководительница Baidu выступала за токсичную рабочую культуру — это стоило ей должности

Вице-президент и глава отдела коммуникаций компании Цюй Цзин выступала за отсутствие выходных и полную лояльность работодателю, о чем рассказывала в своих соцсетях. Это вызвало возмущение среди пользователей и в результате Цюй потеряла работу.

Похоже, китайские сотрудники окончательно устали от токсичной рабочей культуры. Это подтверждает недавний скандал, связанный с Baidu, которую часто называют китайским Google.

Что произошло?

Цюй опубликовала в Douyin (китайская версия TikTok) несколько коротких роликов, в которых рассказала о преданности своей карьере, а также строгом стиле управления и требованиях к подчиненным.

В одном из роликов она раскритиковала сотрудницу, которая отказалась от 50-дневной командировки во время пандемии COVID-19, когда в Китае ввели карантин и строгие ограничения на поездки.

«Почему я должна принимать во внимание семью моей сотрудницы? Я не ее свекровь, — сказала Цюй. — Я на 10-20 лет старше. Я не чувствовала ни злости, ни усталости, хотя у меня двое детей. Кто ты такая, чтобы говорить мне, что твой муж не вынесет этого?»

В другом ролике Цюй рассказала, чем ей приходится жертвовать в роли работающей матери. Например, она забыла о дне рождении старшего сына и в каком классе учится младший сын. По ее словам, она не сожалеет об этом, поскольку «выбрала путь бизнес-леди».

«Если вы работаете в сфере связей с общественностью, у вас не будет выходных, — сказала она в третьем видео. — Ваш телефон должен быть включен 24 часа в сутки, и вы всегда должны быть готовы ответить».

В еще одном видео она также пригрозила принять ответные меры против сотрудников, которые жалуются на нее, заявив, что они не получат другую работу в отрасли.

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Американская психологическая ассоциация описывает «токсичное рабочее место» как среду, полную вражды, запугивания и прочих оскорблений, которые вредят производительности.

После общественного резонанса Цюй потеряла работу в Baidu — об этом CNN на условиях анонимности сообщил человек, знакомый с ситуацией. Издание также получило скриншот внутренней кадровой системы, который, похоже, подтверждает, что Цюй больше не работает в компании.

Вскоре она удалила должность «вице-президент Baidu» из аккаунта Douyin. Ранее она также извинилась и заявила, что ее публикации не отражали позицию самой Baidu.

Почему китайское общество меняет отношение к работе?

Скандал активно обсуждался на Douyin и Weibo (китайская платформа, напоминающая X). Пользователи критиковали Цюй за ее агрессивный и бесчувственный подход к подчиненным, а также обвиняли ее и Baidu в продвижении токсичной рабочей культуры.

«В ее голосе и тоне чувствуется глубокое безразличие и отсутствие сочувствия по отношению к проблемам коллег», — говорит Айви Янг, китайский технический аналитик и основательница консалтинговой компании Wavelet Strategy.

«Многое из того, что она сказала, задело людей за живое, поскольку они очень часто испытывают это на своих рабочих местах. Именно тот факт, что она сказала это так прямо, вызвал такую эмоциональную реакцию», — добавляет она.

«Это мнение начальников, а она просто его озвучила», — утверждает Янг.

В Китае молодые работники все чаще высказываются против культуры чрезмерных переработок и огромной конкуренции, которая господствует во многих отраслях, особенно в технологическом секторе.

В 2019 году критике подвергся сооснователь Alibaba Джек Ма: он поддержал график «996», по которому сотрудник работает с 9:00 до 21:00 по шесть дней в неделю, назвав его «огромным благословением».

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock

По словам Янг, это стало «переломным моментом», который заставил людей переосмыслить отношения между работой и собой — этот тренд только набирает обороты по мере замедления китайской экономики.

В начале этого года экономика Китая выросла сильнее, чем ожидалось, но проблемы, в том числе кризис недвижимости, сокращение иностранных инвестиций и снижение потребления, продолжают накапливаться.

«Когда компании требуют от сотрудников полной лояльности, а также все их время и энергию, те чувствуют, что за свои жертвы и вклад не получают ничего взамен, особенно когда рост замедляется. Это становится центральным конфликтом, и этот конфликт также лежит в основе ситуации с Baidu», — добавляет Янг.

Когда общественное недовольство усилилось, видео из личного аккаунта Цюй в Douyin были удалены.

Что осталось «за кадром»?

После нескольких дней молчания Цюй принесла извинения в своем личном аккаунте в WeChat, самой популярной соцсети в Китае.

«Я внимательно прочитала все мнения и комментарии на разных платформах, и многие критические замечания очень уместны. Я глубоко размышляю над ними и смиренно принимаю их», — написала она.

Цюй также заявила, что не запрашивала одобрения у Baidu, а ее высказывания не отражают позицию компании. «В видео было много неуместных и неприемлемых моментов, что привело к неправильному пониманию ценностей и культуры компании, нанеся серьезный вред», — написала она.

По словам человека, знакомого с ситуацией, с помощью этих роликов Цюй пыталась усилить голос Baidu на платформах для коротких видео, которые становятся все более важным каналом распространения информации в Китае.

Как рассказал человек, пожелавший остаться анонимным, Цюй попросила всех членов PR-команды создать личные аккаунты: «Основная цель — научить каждого создавать короткие видео. Контент может быть разным, и Кристина (английское имя Цюй) решила рассказать о личном опыте».

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До PR-индустрии Цюй работала репортером в китайском государственном информационном агентстве «Синьхуа». Она устроилась в Baidu в 2021 году, а ранее работала в Huawei.

Китайский технологический гигант Huawei известен своей «волчьей культурой», согласно которой сотрудники должны подражать кровожадной натуре волков, их бесстрашию и стойкости.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй не раз заявлял в интервью, что эту корпоративную культуру понимают неправильно. По его словам, «волчья культура» означает «чувствительность, командный дух и стойкость», а компания не придерживается графика «996».

Бывший сотрудник Baidu рассказал, что Цюй привнесла в компанию «агрессивную» корпоративную культуру Huawei. «Она вызвала довольно большой культурный шок. Через несколько месяцев после ее прихода уволилось около 60% команды», — сообщил бывший сотрудник на условиях анонимности.

По его словам, PR-команда должна была всегда оставаться на связи, мгновенно отвечать на сообщения и посещать встречи ночью и по выходным по первому требованию.

Он добавил, что Цюй также использовала тот же военный стиль общения, что и в корпоративном управлении Huawei, требуя от команды быть «дисциплинированной» и «способной побеждать в битвах».

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Фото на обложке: Цюй Цзин / Douyin