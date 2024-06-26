Без звука и без камеры: сотрудники устали от онлайн-совещаний

От метавселенной — до цифровых ИИ-двойников: какие решения предлагают крупные технологические компании, чтобы вернуть интерес к виртуальным совещаниям.

Несмотря на то, что пандемия давно закончилась, и всё больше сотрудников возвращаются в офис, количество онлайн-встреч только растет — как и количество участников, отключающих микрофон и камеру.

Похоже, сотрудникам не нравится сидеть на куче бесполезных совещаний каждый день, показывают результаты нового исследования.

Аналитическая платформа Vyopta оценила более 40 млн онлайн-встреч, проведенных в 11 компаниях среди 450 тыс. работников в течение двух шестинедельных периодов в 1 кв. 2022 и 2023 года.

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Каковы результаты?

Они довольно красноречиво говорят о том, каким стал наш коллективный моральный дух.

Несмотря на распоряжение вернуться в офис, в 2023 году работники посетили много онлайн-совещаний, в среднем 10,1 в неделю.

Доля участников, выключавших микрофон на совещаниях, выросла с 4,8% в 2022 году до 7,2% в 2023 году.

Люди отключали камеру на большее количество времени, и доля использовавших камеру незначительно упала за этот период.

Кроме того, обнаружилась значительная корреляция между включением камеры и уровнем вовлеченности и удержания. Среди сотрудников, оставшихся в компании, доля включавших камеру была 32,5%, а уровень вовлеченности — 9,6%. Для уволившихся в ближайший год эти показатели были соответственно 18,4% и 7,1%.

(Логично — ведь обновление резюме требует концентрации.)

Совещания в будущем

Рост числа онлайн-встреч, несмотря на то, что всё больше сотрудников возвращается в офис, доказывает, что звонки в Zoom никуда не денутся.

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Однако новые технологии могут сделать их гораздо более приятными. Или, по меньшей мере, странными.

Zoom Workplace планирует заменить людей на встречах их цифровыми двойниками, управляемыми искусственным интеллектом.

Project Starline от Google предлагает видеобудку, которая с помощью высокотехнологичных камер, сенсоров и экранов заставляет почувствовать, что все участники находятся в одной комнате.

Гарнитура Meta Quest Pro от Meta* в сочетании с ее приложением виртуального офиса Horizon Workrooms переносит встречи в метавселенную.

Множество других технологических компаний также работают над решениями для виртуальных встреч.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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