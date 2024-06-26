Без звука и без камеры: сотрудники устали от онлайн-совещаний

Несмотря на то, что пандемия давно закончилась, и всё больше сотрудников возвращаются в офис, количество онлайн-встреч только растет — как и количество участников, отключающих микрофон и камеру.
От метавселенной — до цифровых ИИ-двойников: какие решения предлагают крупные технологические компании, чтобы вернуть интерес к виртуальным совещаниям.
- Истории
Похоже, сотрудникам не нравится сидеть на куче бесполезных совещаний каждый день, показывают результаты нового исследования.
Аналитическая платформа Vyopta оценила более 40 млн онлайн-встреч, проведенных в 11 компаниях среди 450 тыс. работников в течение двух шестинедельных периодов в 1 кв. 2022 и 2023 года.
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Каковы результаты?
Они довольно красноречиво говорят о том, каким стал наш коллективный моральный дух.
- Несмотря на распоряжение вернуться в офис, в 2023 году работники посетили много онлайн-совещаний, в среднем 10,1 в неделю.
- Доля участников, выключавших микрофон на совещаниях, выросла с 4,8% в 2022 году до 7,2% в 2023 году.
- Люди отключали камеру на большее количество времени, и доля использовавших камеру незначительно упала за этот период.
Кроме того, обнаружилась значительная корреляция между включением камеры и уровнем вовлеченности и удержания. Среди сотрудников, оставшихся в компании, доля включавших камеру была 32,5%, а уровень вовлеченности — 9,6%. Для уволившихся в ближайший год эти показатели были соответственно 18,4% и 7,1%.
(Логично — ведь обновление резюме требует концентрации.)
Совещания в будущем
Рост числа онлайн-встреч, несмотря на то, что всё больше сотрудников возвращается в офис, доказывает, что звонки в Zoom никуда не денутся.
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Однако новые технологии могут сделать их гораздо более приятными. Или, по меньшей мере, странными.
- Zoom Workplace планирует заменить людей на встречах их цифровыми двойниками, управляемыми искусственным интеллектом.
- Project Starline от Google предлагает видеобудку, которая с помощью высокотехнологичных камер, сенсоров и экранов заставляет почувствовать, что все участники находятся в одной комнате.
- Гарнитура Meta Quest Pro от Meta* в сочетании с ее приложением виртуального офиса Horizon Workrooms переносит встречи в метавселенную.
Множество других технологических компаний также работают над решениями для виртуальных встреч.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Unsplash
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