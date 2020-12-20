Джефф Безос рассказал о самом важном решении в своей жизни

Основатель и крупнейший частный акционер корпорации Amazon Джефф Безос регулярно занимает первую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. Мы могли бы не знать это имя, если бы не одно смелое решение.

В 1994 году Безос работал в хедж-фонде D. E. Shaw, где ему было поручено исследовать потенциальные возможности для бизнеса, связанные с тогда еще совершенно новым интернет-пространством. Именно тогда он обнаружил впечатляющую статистику, которая навела его на мысль открыть собственный бизнес.

«Я узнал, что интернет растет на 2300% в год, — рассказал Безос в интервью 2001 года. — И тогда меня захватила идея основать книжный магазин именно там».

Именно так начался путь Amazon — гиганта электронной коммерции с рыночной капитализацией более $920 млрд. В возрасте 30 лет начинающий предприниматель оказался перед выбором: сохранить стабильную работу в Нью-Йорке или основать собственный бизнес.

«Я представил, что мне 80 лет и я размышляю о том, как прошла моя жизнь. Буду ли я сожалеть, что покинул успешную компанию и лишился годового бонуса? Скорей всего нет, в таком возрасте я едва ли буду об этом вспоминать».

Безос пытался понять, как принять это нелегкое решение с вероятными тяжелыми последствиями. «Я горел своей идеей и точно знал, что пожалею, если не попробую ее осуществить, — сказал он, — но при этом, я не пожалею о том, что попытался и потерпел неудачу. И тогда я понял, что нужно действовать».

Это был очень рискованный шаг, поскольку интернет тогда являлся довольно непредсказуемой площадкой, даже учитывая его быстрые темпы роста.

«Даже несмотря на исходные данные, все, что развивается такими темпами, обязательно ждет успех.

«Тогда я решил, что должен придумать бизнес-идею и позволить интернету расти вокруг нее», — вспоминал бизнесмен в сентябре 2018 года.

«Я остановился на идее книжного магазина, потому что категория книг насчитывает наибольшее количество товаров».

Безос решился на прыжок веры — бросил работу и переехал в пригород Сиэтла, где начал работать над Amazon в своем гараже. Его стартап быстро разрастался и в 1997 году стал публичной компанией с доходом в $16 млн и 180 тысячами клиентов из более чем 100 стран. Бизнесмен даже не мог предположить, что его компания превратится в то, что мы видим сегодня.

«То, что произошло за последние 25 лет, значительно превзошло мои ожидания. На ранних этапах мне даже приходилось самому развозить посылки с книгами. Я хотел основать компанию, но я даже не надеялся на такой успех».

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