Банкротство FTX стало шансом для Binance. Сможет ли она им воспользоваться?

Крах FTX и ситуация в криптосфере вынуждают Binance стать публичнее и заручиться доверием инвесторов и регуляторов. Криптобиржа уже сформировала комитет для лоббирования и приняла на работу немало бывших чиновников из разных юрисдикций. Тем не менее, пишет The New York Times, она по-прежнему не смогла предоставить подтверждение резервов, которое бы не вызвало вопросов.

В начале ноября, всего за несколько дней до того, как FTX сообщила о банкротстве, Сэм Бэнкман-Фрид попросил помощи у своего старого конкурента Чанпэна Чжао.

Сначала основатель Binance согласился предоставить заем и купить FTX, чтобы спасти ее. Но изучив бухгалтерские книги и оценив масштаб финансовых проблем, Чжао передумал. У FTX не было выбора, кроме как объявить компанию банкротом. Сэм Бэнкман-Фрид был задержан на Багамских островах по обвинению в мошенничестве, сговоре и отмывании денег.

У основателей крупнейших криптобирж были непростые отношения. Быстрый рост их компаний обеспечил им миллиардные состояния и огромное влияние. Они публично ссорились и высмеивали друг друга в Twitter, критикуя разные взгляды на индустрию и регулирование.

Но пока Бэнкман-Фрид вел заметную кампанию по привлечению законодателей и формированию регулирования криптовалют в США, тратя значительные ресурсы на рекламу бренда FTX, Чжао и Binance оставались в тени. Однако сейчас у него есть возможность восполнить пробел и улучшить репутацию.

Недавно Чжао отправил своим 8 млн подписчиков в Twitter обнадеживающее сообщение.

«#биткойн не мертв. Мы все еще здесь», — написал он 20 ноября.

Он не забывает и упомянуть конкурента.

«Не нужно было быть гением, чтобы понять, что в FTX что-то идет не так, — написал он в Twitter. — Они были в 10 раз меньше нас, но при этом тратили в 100 раз больше на маркетинг и "партнерства", роскошные вечеринки на Багамах, поездки по всему миру и особняки для руководящего персонала (и родителей)».

Пытаясь развеять мнение о том, что Binance обходила правила, недавно биржа объявила, что приобрела японскую криптовалютную биржу, что позволило ей выйти на японский рынок «в качестве регулируемой организации».

Последствия падения FTX

Внезапный крах криптобиржи ошеломил индустрию.

В Соединенных Штатах Binance попыталась повысить свою легитимность, наняв ряд американских руководителей для Binance.US, ее дочерней компании, которая базируется в Пало-Альто, Калифорния. Чжао также, похоже, закладывает основу для активного лоббирования: всего через 10 дней после краха FTX в Binance.US создали комитет политических действий.

Усилили и маркетинг: в недавней рекламе звезда португальского футбола Криштиану Роналду позировал в майке Binance.

Но превратить Binance в новое, ответственное лицо криптоиндустрии будет непросто. С момента основания в 2017 году биржу преследовали обвинения в неправомерных действиях.

Клиенты подавали на нее в суд из-за неправильного обращения с конфиденциальными личными данными и нарушения законов о ценных бумагах.

В интервью в ноябре 2021 года Чжао рассказал New York Times, что «регулирующие органы были очень счастливы», когда Binance внедрила глобальную политику «знай своего клиента». «Никакие регулирующие органы не просили нас делать это, мы сделали это проактивно, чтобы показать, что мы готовы полностью соблюсти нормативные требования», — сказал он.

Игорь Пейич, аналитик по криптовалютам из Вены, сказал, что «с точки зрения регулирования во всем мире они срезают углы».

Чжао основал Binance после непродолжительной карьеры в сфере финансов, в том числе работы В Bloomberg, где он разрабатывал ПО для трейдинга. Он создал биржу, когда жил в Шанхае.

Но вскоре китайское правительство запретило таким биржам работать в стране, и многие из сотрудников уехали. Чжао активно использует Twitter, но его местонахождение не всегда легко отследить, поскольку он перемещается между Японией, Сингапуром, Литвой, Мальтой и Дубаем.

По словам Джессики Юнг, пресс-секретаря компании, отсутствие у Binance постоянной штаб-квартиры соответствует тенденции удаленной работы. Она сообщила по email, что биржа присутствует почти в дюжине юрисдикций, в том числе Казахстане и Франции.

Сейчас Binance проходит корпоративную реструктуризацию, «цель которой — предоставить регуляторам дополнительную ясность в отношении организации». Но обещания назвать штаб-квартиру и собрать совет директоров для диверсификации надзора за компанией, которые были даны год назад, остаются невыполненными.

Binance — настоящий гигант по сравнению с другими игроками. По данным отраслевого трекера данных, до краха FTX объем торгов криптовалютами только на Binance был больше, чем совокупные показатели семи его ближайших конкурентов.

СМИ сообщают, что Бэнкман-Фрид и Чжао общались в групповом чате где присутствовали еще несколько известных руководителей криптопроектов. 10 ноября, за день до того, как FTX подала заявление о банкротстве, Чжао обвинял Бэнкмана-Фрида в сделках, подрывающих авторитет крипторынка в целом.

«Остановись сейчас, не причиняй больше вреда, — писал Чжао. — Чем больше вреда ты причинишь сейчас, тем больше тюремный срок».

Казалось, он стремился разработать общую стратегию: «Я думаю, нам следует немного скоординироваться, чтобы понять, как нам лучше всего работать вместе, чтобы помочь стабилизировать и восстановить доверие к рынку».

Но последствия FTX вынуждают Чжао пытаться убедить клиентов в том, что Binance стабилен и обеспечен капиталом. В конце ноября биржа пообещала опубликовать доказательства владения активами. Но доказательство, предложенное Binance, не содержало никакой информации о том, как эти суммы соотносятся с различными долгами и другими обязательствами Binance.

Информация не убедила конкурентов.

«Извините, но нет. Отчет об активах бессмыслен без обязательств», — написал в Twitter Джесси Пауэлл, исполнительный директор биржи Kraken.

Затем Binance наняла бухгалтерскую компанию Mazars для проведения независимого аудита своих подтвержденных резервов, включая обязательства. 7 декабря Mazars опубликовала пятистраничный отчет, в котором утверждалось, что Binance был полностью обеспечен — если рассматривать его на условиях, предусмотренных Binance, включая подсчет его запасов только определенных монет, таких как биткоин и Эфириум.

«Мы не делаем никаких заявлений относительно уместности согласованных процедур», — говорится в отчете.

Патрик Хиллманн, директор по стратегии Binance, сказал, что биржа выбрала Mazars из-за опыта работы в криптоиндустрии. Он также добавил, что Binance связывалась с Deloitte, Ernst & Young, KPMG и PricewaterhouseCoopers, но «они по-прежнему не решаются проводить аудит или отчет о "доказательстве хранения" для любой частной криптобиржи». Он также сказал, что Мазарс согласился провести анализ, который был «похож на то, что публикует Kraken».

Представитель PricewaterhouseCoopers отказалась от комментариев, а Deloitte, Ernst & Young и KPMG не сразу ответили на запросы о комментариях.

Binance.US также пытается укрепить свою легитимность.

Компания наняла двух бывших топ-менеджеров Uber для управления своими операциями в США: Брайана Шредера в качестве главного исполнительного директора и Кришну Джуввади в качестве главы юридического отдела. В этом году Binance.US успешно закрыла раунд сбора инвестиций на $200 млн, что не удалось ей в 2021 году, несмотря на усилия Брайана Брукса, который был исполнительным директором подразделения.

Недавние назначения в Binance также выглядят как попытки привлечь внимание глобальных регуляторов. В прошлом году в качестве глобального руководителя отдела разведки и расследований Binance назначили Тиграна Гамбаряна, бывшего федерального следователя Налоговой службы Министерства финансов США.

Binance также привлекла бывших должностных лиц Федерального бюро расследований и Казначейства; двух бывших должностных лиц из Управления по финансовому надзору, регулирующего органа Великобритании; и бывшего исполнительного директора финансового регулятора Объединенных Арабских Эмиратов.

Тем не менее, американскому подразделению не удалось убедить регулирующие органы обслуживать клиентов во всех 50 штатах, и оно уже является участником двух разбирательств в федеральном суде.

В одном случае клиенты в Иллинойсе обвиняют компанию в сборе и хранении их биометрических данных без их ведома или согласия. Из судебных документов следует, что юристы Binance Capital Management, холдинговой компании, базирующейся на Каймановых островах, утверждали, что Binance не должен подпадать под действие законодательства штата Иллинойс.

В другом иске, поданном в Калифорнии, пользователи утверждают, что Binance.США ненадлежащим образом продали ныне несуществующий цифровой токен, не имея надлежащей лицензии.

После краха FTX Binance.US демонстрирует, что будет активнее управлять своим присутствием. 21 ноября Джуввади и Сидни А. Маджалья, который был принят на работу год назад в качестве директора по рискам, зарегистрировали комитет политических действий под названием Binance.US Innovation PAC.

Но чтобы соблюсти законодательство США, Чжао, который имеет канадское гражданство и по-прежнему считается лицом, принимающим окончательные решения по всем вопросам, связанным с Binance, придется дистанцироваться от деятельности комитета.

«Как и все федеральные комитеты политических действий, он должен будет полностью управляться гражданами США без какого-либо участия иностранных граждан», — пояснил Бретт Каппел, юрист из Вашингтона, специализирующийся на федеральном избирательном праве.

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