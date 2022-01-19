Хотите снимать отличные маркетинговые ролики? Прочитайте эти 10 советов

Чтобы снимать качественные видеоролики, требуется основательная подготовка и хороший запас нервных клеток. Вице-президент по маркетингу в компании SparkToro и автор Adweek Аманда Нативидад написала в Twitter тред с 10 советами о том, как правильно подготовиться к съемке.

Аманда Нативидад работала над видеороликами с бюджетом от $300 до $50 тыс. и не понаслышке знает, как тяжело заниматься продакшеном. Она рассказала о шагах, которые помогут маркетинговой команде создать впечатляющий рекламный ролик и выполнить поставленные бизнес-цели.

1. Определите цель

В качестве отправной точки спросите себя, в чем цель создания видео.

Запустить серию видеороликов?

Рассказать пользователям о продукте/сервисе?

Объяснить потенциальным клиентам, чем занимается ваша компания?

2. Соотнесите эту цель с должностной функцией

В зависимости от цели проект должно курировать конкретное направление, например:

запустить серию роликов — контент-маркетинг,

обучить пользователей — продуктовый маркетинг,

рассказать о компании — бренд.

3. Согласуйте стоимость производства с целью использования

Серия обучающих видеороликов для YouTube? Придумайте, как сделать монтаж и производство недорогими и повторяемыми.

Бренд-видео для домашней страницы? Потратьтесь на съемку (декорации, освещение, место и так далее). Это должно быть красиво.

4. Продумайте, как использовать этот контент в будущем

Возможно, сцены из видеоролика о продукте можно применить для рекламы в Instagram, а сценарий из презентации бренда — в качестве тезисов для СМИ. Оценивайте долгосрочную перспективу, чтобы оправдать расходы.

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5. Составьте подробное техзадание

Это защитит обе стороны: и заказчика, и подрядчика.

Техническое задание поможет заранее договориться о возможности внести дополнительные правки, привлечь к работе руководителя отдела копирайтинга, предусмотреть запасную локацию и составить подробную смету. Если на проект выделен значительный бюджет, важно понимать, на что пойдут деньги.

6. Обсудите эмоциональный фон

Видео — это эмоции. Расскажите партнерам, какое впечатление хотите произвести. Вам нужно что-то вне времени, вызывающее восхищение? Или ролик должен быть расслабленным, будто он сделан на скорую руку?

7. Если есть сценарий, соберите обратную связь заранее

Пообщайтесь со всеми — от маркетологов до юристов и руководителей. Ничто так не оживляет юристов, как разговоры о видеоролике для главной страницы, в котором будут сделаны смелые заявления. Заблаговременно соберите обратную связь, чтобы быстрее продвигаться после начала производства.

8. Привлекайте реальных людей, а не актеров

Если вы снимаете рекомендательный ролик, то ваши главные персонажи — ваши клиенты. Да, в отличие от профессиональных актеров, они будут нервничать и сбиваться, и им потребуется много дублей. Будьте благосклонны и направляйте их рассказ. В качестве поддержки подготовьте для них несколько реплик.

9. Снимите впечатляющий B-roll

Ваше агентство подготовит раскадровку для А-roll. Но они могут не уделить должного внимания роликам с нарезкой кадров. Для дополнительного материала могут потребоваться идеи. Вот некоторые из них:

бурные реакции (смех, удивление),

использование продукта с различным выражениями лица.

10. Перевыполните план подготовки к съемке

Предположите, что что-то может пойти не так. Лучше предусмотреть все мелочи:

заранее закажите еду,

упакуйте дополнительные продукты, дополнительный реквизит и аптечку,

возьмите с собой дезинфицирующее средство для рук, салфетки, закуски, воду для всех.

Не забудьте об удобной одежде. Возможно, придется весь день провести на ногах.

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