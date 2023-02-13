Мобильная метавселенная Bondee: как она покорила Азию и почему вызывает опасения

Однако за популярностью последовали проблемы: Bondee обвиняют в утечке данных и связи с китайским разработчиком, а планы по внедрению NFT были встречены критикой. Издание Rest of World разобралось, что происходит вокруг приложения.

«Добавляйте меня в Bondee» — с середины января такими призывами заполнились соцсети пользователей по всей Азии. Bondee — это мобильная метавселенная, в которой можно создать самого себя и проводить время с друзьями. Приложение появилось в App Store и Google Play 17 января, а спустя всего две недели количество его скачиваний превысило 2 млн.

Что представляет из себя Bondee

Приложение Bondee появилось в App Store и Google Play 17 января. По данным data.ai, в последнюю неделю месяца оно заняло первое место по количеству еженедельных загрузок в Сингапуре, Таиланде, Малайзии, Тайване и на Филиппинах.

Bondee позиционирует себя как метавселенную, но больше напоминает игру-симулятор 2000-х годов. Там цифровые аватары могут взаимодействовать друг с другом на главной странице: отдыхать в кресле, гладить кошку, просто стоять и оставлять записки пользователям, которых нет в сети. Тем же самым можно заниматься и в виртуальных комнатах друзей.

Помимо этого, игрок может участвовать в различных мероприятиях: плавать по виртуальному океану, собирать лимитированные предметы, создавать приватные чаты с друзьями и веселиться в «режиме вечеринки».

Несколько пользователей из Сингапура считают, что приложение представляет собой «золотую середину» между симуляторами и метавселенными, такими как Horizon Worlds от Meta*. В отличие от The Sims и подобных игр, Bondee разработан для мобильных устройств.

«В [таких играх, как] The Sims, вы скорее играете роль Бога, — утверждает Юджин Тан, 27-летний специалист в области медиа из Сингапура. — В Bondee вы играете версию самого себя вместе с друзьями».

Отмечают и визуальную привлекательность игры: по сравнению с «неуклюжими многоугольниками» в виртуальном мире Meta*, аватары Bondee довольно детализированы и похожи на пузыри.

«Не думаю, что Bondee добилась бы такого успеха, если бы аватары выглядели, как [стилизованные пиксели] в Roblox и Minecraft, — считает Тан. — Этот стиль подходит для массовой аудитории».

NFT и возможные утечки данных

Игра впервые столкнулась с критикой, когда ее разработчик Metadream попытался внедрить в нее элементы метавселенной, характерные для Web3.

Все началось 21 января, когда в Twitter появились скриншоты с политикой конфиденциальности Bondee. Там заявлялось, что пользователи смогут совершать покупки с помощью внутриигровой валюты B-Beans, которую можно будет тратить на NFT-продукты в приложении. Сейчас политика отредактирована, но оригинальная версия сохранена в Web Archive.

Некоторые пользователи заявили, что прекратят пользоваться Bondee, а один из них назвал приложение очередной «криптовалютной пирамидой, как и [Axie Infinity]».

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Такое поведение можно расценивать как «коллективную травму», считает Со Ван Вэй, основатель Ikiguide, консалтинговой компании для организаций, заинтересованных в метавселенной. По его словам, после краха индустрии в 2022 году люди испытывают неприязнь ко всему, что связано с криптовалютами.

Примерно через неделю разразился еще один скандал: жители Сингапура и Малайзии сообщили, что после установки Bondee с их карт были списаны деньги без разрешения. «Bondee — опасное приложение, которое может украсть персональные данные с вашего телефона», — гласит один из комментариев в App Store от 27 января.

Фото в тексте: Bondee

Позже Metadream удалила все упоминания об NFT из своей политики конфиденциальности. В заявлении компания пояснила, что не собирает финансовые данные пользователей при регистрации и назвала слухи «ложными».

В электронном письме для Rest of World компания также назвала сообщения об утечке данных «дезинформацией» и сообщила, что собрала доказательства, которые позволят привлечь к ответственности распространителей слухов.

Связь с Китаем

У Metadream есть корни в Сингапуре и Китае. Согласно нормативным документам ACRA, изученным Rest of World, частная компания Metadream с офисами в центре города была зарегистрирована в Сингапуре 9 сентября 2022 года.

В документах указывается, что одним из руководителей Metadream является гражданин Китая Ян Юйсян, который проживает в Шанхае. По сообщениям китайских СМИ, он также занимает должность CEO в местном агрегаторе новостей Yidian Zixun (Rest of World не смогло независимо подтвердить, что это один и тот же человек).

Bondee — не первая попытка Metadream освоиться в виртуальном мире: в мае 2022 года компания приобрела метавселенную True.ly. При этом она получила все права на ее интеллектуальную собственность, чтобы, как говорится на сайте Metadream, «развивать креативную концепцию и интернационализироваться».

Фото в тексте: Bondee

Ранее True.ly разработала приложение Zheli, которое (до того, как компанию купила Metadream) шло по тому же пути, что и Bondee. По информации на странице приложения в WeChat, Zheli находилась под управлением агрегатора новостей Yidian Zixun.

Метавселенная была популярна в Китае, и с момента запуска количество ее скачиваний приблизилось к 1,9 млн. Однако Zheli «погрязла в противоречиях»: появлялись аналогичные сообщения о нарушении конфиденциальности, утечках данных и сбоях системы, и спустя несколько недель приложение было удалено из китайских аппсторов.

Политике конфиденциальности следует уделять внимание независимо от того, сделано ли приложение в Китае, утверждает Брайан Тан, партнер по технологиям, СМИ и телекоммуникациям юридической компании Reed Smith. Он отмечает, что китайские компании, столкнувшиеся с огромными штрафами, все чаще соблюдают международные стандарты по защите данных.

В своем комментарии по электронной почте Metadream также сообщила, что «Bondee и True.ly — два самостоятельных продукта, и они продолжат развиваться независимо».

Пока неясно, способны ли слухи вокруг Bondee побудить людей отказаться от приложения. «Так много инноваций, будь то приложения и прочие технологии, принадлежат китайцам, как и мой любимый TikTok, но это не мешает мне его использовать», — говорит 25-летний финансовый специалист Джоэл Ти.

Сможет ли Bondee пережить столь непростое начало? Это еще предстоит увидеть. По мнению Со, частые упоминания в СМИ ставят компанию в выгодное положение, но ей придется потрудиться, чтобы успокоить молодых пользователей.

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Фото на обложке: aslysun / Shutterstock