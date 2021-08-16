Угроза монополии: поисковые системы, которые хотят составить конкуренцию Google

Google контролирует более 90% рынка поисковых систем. Однако есть несколько аналогов, которые пытаются составить конкуренцию и решить все недочеты поиска по умолчанию, от рекламы до манипуляции результатами. Вот каких успехов они уже добились.

«Доход от рекламы часто служит стимулом предоставлять некачественные результаты поиска», — писали основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж в своей исследовательской работе, когда они еще работали в общежитии в Стэнфорде.

Google стала синонимом интернета, но она слишком далеко от «конкурентной и прозрачной» поисковой системы, которую Брин и Пейдж собирались разработать десятилетия назад. Чтобы войти в словари и стать империей стоимостью в триллион долларов, первоначальная идея пережила несколько существенных изменений.

В результате сейчас это поисковая система, которая прячет органические ссылки под лавиной объявлений, следит за каждым действием и кликом пользователя, а также манипулирует результатами благодаря гигантскому пулу данных, собранных через остальные сервисы Google.

Все больше конкурентных сервисов считают, что могут предложить кое-что получше. Эти поисковые системы обещают не отслеживать пользователя и даже не показывать рекламу, если он готов заплатить пару долларов. Смогут ли они спасти нас от монополии Google, или они обречены на провал после бесплодной борьбы с гигантом?

Развитие частных поисковых систем

Джозеп Пуйоль, руководитель отдела поиска в браузере Brave, сравнивает Google с платным пропускным пунктом, на котором «производители информации должны соблюдать определенные правила или напрямую платить, чтобы быть доступными».

Google кажется просто одним винтиком в более крупной машине интернета, но он имеет больше влияния, чем можно подумать. Для большинства людей это основной источник доступа к информации в интернете.

Если что-то нельзя найти в Google, этого практически не существует.

Поэтому иметь только один (или два) способа доступа в интернет очень проблематично, объясняет Пуйоль.

Его стартап работает над созданием браузера Brave, у которого сейчас около 34 млн пользователей. Несколько недель назад он запустил свою поисковую систему. В отличие от Google, он не создает профили пользователей и утверждает, что не будет использовать какие-либо «секретные методы или алгоритмы для влияния на результаты».

Brave индексирует интернет с нуля, что означает, что он не полагается на такие агрегаторы, как Bing, и пытается стать именно тем, чего не хватает Google. Он частный, дает пользователю больше контроля над анонимностью, и, что важнее всего, он не заинтересован в том, чтобы показывать рекламу.

Кто готов заплатить за частную поисковую систему?

Если Brave планирует предлагать премиум-подписки как с поддержкой рекламы, так и без нее, то новый сервис Neeva использует другой подход. Частная поисковая система, созданная бывшими сотрудниками Google, предполагает, что реклама полностью меняет подход: вместо пользователя разработчики начинают думать, как «выжать дополнительный доллар за клик» для рекламодателей.

CEO и сооснователь Neeva Шридхар Рамасвами, который ранее возглавлял самое ценное подразделение Google (рекламный отдел стоимостью $115 млрд) в течение более десяти лет, говорит, что в некотором смысле пользователи уже платят за поисковые системы вроде Google. Мы открываем им доступ к своим личным данным, соглашаясь на «плохой пользовательский опыт с рекламой от во всю страницу и некачественным контентом».

Обычные результаты поиска (слева) и с использованием Neeva (справа). Скриншот: Neeva

Neeva взимает авансовую ежемесячную плату в размере $5, а взамен предоставляет частную поисковую систему без рекламы, которая также может отображать информацию из сторонних приложений, например Gmail, Dropbox и Microsoft Office 365.

Хотя потенциально Neeva может стать конкурентноспособным аналогом для тех, кто сможет себе это позволить, эксперты полагают, что ее успех и модель pay-for-privacy (англ. «оплата за приватность») в целом представляют сложную социоэкономическую проблему.

«Если за конфиденциальность необходимо платить, — заметил доктор Шомир Уилсон, директор Лаборатории технологий человеческого языка в штате Пенсильвания, в интервью изданию Digital Trends, — то она становится роскошью, которую не каждый может себе позволить».

Неравные условия

Neeva и Brave — не первые, кто бросил вызов Google. Но существует причина, почему для конкурентов вроде Bing практически невозможно даже слегка ослабить его монополию. Google контролирует более 90% рынка поисковых систем, и новичкам с альтернативными сервисами тяжело бороться против такого ресурса. Google добился этого, практически лишив своих противников возможности расти.

Google платит владельцам платформ, таким как Apple, Mozilla и другим, миллиарды долларов за то, чтобы они были поисковой системой по умолчанию в самых популярных ОС и браузерах, включая компьютеры Mac, iPhone, телефоны Android и Google Chrome. И маловероятно, что пользователи этих платформ будут изо всех сил пытаться переключиться на поисковые системы, не говоря уже о том, чтобы осознавать возможность выбора.

«Мы формируем прочные привычки вокруг поисковых систем, — говорит доктор Уилсон. — Как только поисковая система станет знакомой и полезной, мы рефлекторно возратимся к ней».

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Но среди пользователей растет информированность о продуктах, ориентированных на конфиденциальность, а технологические гиганты столкнулись с крупнейшей антимонопольной тяжбой. Камил Базбаз, вице-президент по коммуникациям в DuckDuckGo, частной поисковой системе, которая с 2008 года сотрудничает с Google, надеется, что ситуация изменится.

За последний год DuckDuckGo росла беспрецедентными темпами: количество активных пользователей выросло вдвое, с 50 млн до 100 млн. В некоторых странах, в том числе США, это вторая по популярности поисковая система, установленная на смартфонах. Кроме поисковой системы DuckDuckGo предлагает инструменты для защиты идентичности от третьих лиц и вредоносных интернет-практик.

Борьба за будущее, в котором есть выбор

Купер Квинтин, старший исследователь безопасности в фонде Electronic Frontier, согласен, что для процветания поисковых систем требуется изменить статус-кво Google. Но для фактического применения таких антимонопольных законов потребуются «решительные действия со стороны правительства».

К счастью для Neeva, Brave, DuckDuckGo и остальных, Министерство юстиции США, а также одиннадцать генпрокуроров штата, подали в суд на Google именно на этих основаниях.

В иске говорится: «Контроль Google над точками доступа означает, что новым моделям поиска отказывают в инструментах, позволяющих стать настоящими конкурентами: эффективных путях выхода на рынок и широкого доступа к потребителям, рекламодателям или данным».

Как показывает история, шансы не на стороне Google. В прошлом году он проиграл аналогичный суд в Европе и теперь разрешает пользователям Android выбрать поисковую систему при запуске, вместо того чтобы решать за них.

Каким бы ни был исход этих процессов, конкурентам Google предстоит пройти долгий путь, прежде чем у них появится шанс поставить под угрозу монополию ее поисковой системы, и они это понимают.

Тем временем, Brave фокусируется на том, что он может сделать, на создании альтернативы. «Мы сумасшедшие или достаточно смелые, чтобы попытаться, потому что мы знаем, что на это есть спрос», — заявляет Пуйоль.

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