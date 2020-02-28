Пять способов продвижения бизнес-контента в Twitter с примерами

Для компаний есть смысл заводить аккаунт в Twitter, потому что пользователи этой соцсети готовы видеть в ней рекламу товаров и услуг. Но придется постараться, чтобы тон бизнес-контента не слишком отличался от обычных твитов. Советы по продвижению в Twitter дала специалист по бренд-маркетингу Джессика Барнеби.

Что компания может твитить?

Свои новости

Производственный процесс

Ссылка на сообщения в блоге, на продукты и услуги

Промокоды и стимулы к покупке

Ссылки на Youtube и Patreon

Сделайте вашу страницу приятной

Люди часто говорят, что в Twitter много бесполезного шума. Но все зависит от того, на кого вы подписаны и как вы взаимодействуете с другими пользователями. Если Twitter заставляет вас злиться или чувствовать себя неуверенно, значит, вы подписаны не на тех людей. Следите за теми, кто наполняет ленту правильной для вашего бизнеса энергией.

Это работает как питательное вещество и вдохновляет вас. Читайте отраслевые новости, подглядывайте за конкурентами, наслаждайтесь общением с клиентами.

Держите отдельную учетную запись для политических споров, чтобы тон вашего бизнес-профиля не противоречил целям компании.

Основы использования Twitter для бизнеса

Главные правила

Напишите сильную биографию, которая понятно расскажет о вашей деятельности.

Приучите себя составлять твиты таким образом, чтобы случайный пользователь мог получить представление о вашей компании из последних шести сообщений.

Публикуйте контент, который демонстрирует ценности вашего бизнеса. Ваши слова — это то, как люди видят вашу компанию в интернете.

Если вы используете сервисы для запланированной отправки постов, заходите в Twitter как минимум раз в день, чтобы отвечать подписчикам и взаимодействовать с другими аккаунтами. Это социальная сеть, и вам нужно общаться с людьми. В противном случае, это будет просто потерей времени.

Если Twitter вас раздражает, но вам все же необходимо его вести, наймите SMM-менеджера, чтобы он делал это за вас. В первое время проверяйте его твиты перед публикацией, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим целям и ценностям.

Как часто нужно публиковать контент?

Эксперт по соцсетям Луиза Майерс предлагает отправлять примерно 15 твитов в день.

Какой контент будет интересен?

Чтобы страница была привлекательной, а бизнес выглядел человечно, нужно:

публиковать рекламный контент;

публиковать нерекламный контент;

отвечать на чужие посты;

ретвитить чужой контент.

Но не забывайте, что прежде всего вам важны стратегические цели, а именно продвижение. При этом самореклама многим дается с трудом — всегда кажется, что она будет выглядеть спамом. Но контент можно подать так, что даже при неоднократной публикации он будет выглядеть свежо. Вам понадобится лишь один бесплатный инструмент — Canva. Далее приведены пять способов продвижения бизнес-контента в Twitter с примерами.

1. Продвижение с помощью отзывов

Отзывы являются отличным доказательством качества и позволяют завоевать доверие потенциальных покупателей. Используйте Canva, чтобы превратить отзыв в красивое изображение. В данном примере это не сделано, но вы также можете использовать текстовую область Twitter, чтобы добавить ссылку на ваш продукт или сайт.

2. Продвижение с помощью страницы продаж

Это альтернативный способ представить отзывы. Возьмите скриншот страницы вашего продукта в интернет-магазине или фотографию человека, который пользуется вашим сервисом, и добавьте его в твит с несколькими отзывами.

3. Продвижение с помощью отрывка

Это подходит для книг и статей. Сделайте скриншот сильной части текста или воспользуйтесь Canva, чтобы создать красивое изображение с ним. В текстовую область твита можно добавить отзывы читателей или краткое содержание статьи.

4. Продвижение с помощью ретвитов

Следите за тем, что о вас пишут. Когда вашу компанию отмечают в твите, это отображается в уведомлениях. Ретвит похвалы займет всего пару секунд, но подписчики увидят, насколько вы хороши.

Противники этого способа продвижения говорят, что он выглядит как самолюбование. Это не так — вы просто делитесь отзывом. Но вы также можете выбрать «Ретвит с комментарием» и добавить благодарность за похвалу.

5. Продвижение с помощью прямой ссылки

Когда вы вставляете ссылку в твит, в нем автоматически появляется изображение для предварительного просмотра. Обычно возникает соблазн ограничиться этим, но потратьте пару минут, чтобы добавить комментарий.

Когда вы объясняете людям, что они получат при нажатии, вы показываете, что уважаете их время.

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