Почему мы не можем перестать смотреть на себя в Zoom

Как бы мы ни старались обращаться к камере ноутбука, взгляд невольно падает на наше лицо в углу экрана компьютера или телефона. Чем бы мы это ни считали — анализом собственной реакции на коллег или просто способом успокоиться — это далеко не новое явление.

Когда пандемия охватила весь мир, рабочие места переместились домой, а занятия — в формат вебинаров, нам пришлось осваивать тонкости цифрового общения. Одна из особенностей Zoom заключается в том, что во время разговора мы постоянно смотрим на собственное лицо — это чрезвычайно странно и даже отталкивающе.

«Я думаю, что это вполне нормальная реакция», — говорит Дорин Доджен-Маги, PsyD, психолог и автор книги «Deviced! Balancing Life and Technology in a Digital World».— Это опыт, который дает нам возможность увидеть себя по-новому».

Но как влияет на нашу психику время, которое мы проводим, вглядываясь в собственное лицо? В обычных обстоятельствах мы можем собраться перед зеркалом утром, а затем подолгу не смотреть на свое отражение в течение дня. Но когда все рабочее общение проходит в FaceTime и Zoom, мы постоянно видим себя.

Благодаря видеочатам, нам есть на что посмотреть — гостиная нашего коллеги, жесты ведущего, новый щенок лучшего друга — и все это на расстоянии нескольких сантиметров. Но лица собеседников могут вызвать напряжение и провоцировать защитную реакцию. Когда экран постоянно заполняют большие лица, например, в Zoom, мозг интерпретирует их как находящиеся рядом в офлайне — и, согласно исследованиям, нам хочется от них отстраниться.

Удерживая взгляд на своем отражении, мы снимаем стресс, рассказывает Тара Уэлл, доктор философии, адъюнкт-профессор психологии в колледже Барнарда Колумбийского университета, которая исследует зеркала и отражения.

«Вы смотрите на себя и думаете: по крайней мере, я знаю, что я там, — говорит Уэлл. — Я могу контролировать то, что делаю. Я не могу контролировать действия других во время звонка».

В виртуальных встречах нам не хватает межличностного регулирования — использования эмоций собеседника для выбора соответствующих реакций. Например, вы пытаетесь подбодрить друга, когда замечаете, что он грустит. Во время разговора в Zoom мы можем пропустить такие физические сигналы, как сутулые плечи или заламывание рук, что затрудняет это регулирование. Гораздо легче читать собственные эмоции на своем лице.

Во время разговора мы можем менять выражение лица так, чтобы оно соответствовало моменту. Также бывает полезно взглянуть на себя со стороны, чтобы понять, что мы чувствуем на самом деле.

«Одна из причин, по которой нам нравится смотреть на себя в зеркало, в том, что нам знакомо наше лицо, и так мы можем регулировать эмоции, — говорит Уэлл, — потому что мы сразу получаем обратную связь о том, как мы себя чувствуем в данный момент».

Точно так же нам хочется взглянуть на свое отражение в окне автомобиля или витрине. Уэлл отмечает, что это совершенно нормально. Но если мы постоянно смотрим на себя в Zoom, это может свидетельствовать о глубоких эмоциях, которые мы испытываем (тревоге, разочаровании).

Когда мы слышим записи своего голоса, то удивляемся. Наблюдая себя по видео, мы можем испытать аналогичные чувства и думать: «Неужели я действительно так выгляжу?». Уэлл отмечает, что в то время как некоторые люди могут воспринимать себя критически или стесняться своей внешности, она вселяет уверенность и чувство комфорта. Поэтому, если мы смотрим на себя в Zoom, это совсем не нарциссизм, а способ успокоиться. «Звучит банально, но ваши самые длительные отношения — с самим собой», — говорит она.

Еще одна причина, по которой нам трудно оторвать взгляд от FaceTime, — знакомый нам образ.

Исследование, проведенное в 2009 году, показало, что когда участники смотрели на фото с лицами людей, в том числе и собственными, им было трудно отвлечься от своего изображения. Согласно исследованию 2006 года, наше лицо может отвлекать, потому что оно знакомо: «Мы утверждаем, что эмоциональная ценность или знакомость собственного лица могут объяснить его свойство привлекать внимание», — писали исследователи.

Этот элемент отвлечения может помешать полностью погрузиться в онлайн-занятия по йоге или рабочую презентацию. «Сознательное видение своего образа в некотором смысле отвлекает нас, это отрывает от другого человека и задачи», — говорит Джули Ансис, PhD, профессор и с недавних пор — директор киберпсихологии в Технологическом институте Нью-Джерси.

Благодаря культуре селфи и желанию выставить лучшее фото в социальных сетях, в нашем разуме сформирована четкая картина того, какими мы кажемся другим, отмечает Ансис. Как самосознание, так и нарциссизм могут заставить нас продолжать следить за своим изображением во время разговора в Zoom. «Вспомнив, что кто-то за нами наблюдает, мы сразу фокусируемся на нас самих, — утверждает она. — Мы начинаем волноваться: "А что обо мне думают другие? Выражаю ли я то, что мне хочется выразить?"»

Постоянное самоосуждение — одна из многих документированных причин, по которым звонки по Zoom так истощают нас, говорит Доджен-Маги. Особенно это проявляется у женщин, чернокожих и национальных меньшинств, которые «имеют больше культурных ожиданий, возложенных на них, чтобы выглядеть определенным образом». Из-за этих этого мы хотим выглядеть и вести себя в соответствии с определенными социальными стандартами. Доджен-Маги беспокоится, что общение по видео будет способствовать появлению «чувств, которые мы не можем оценить, и что нам слишком трудно поддерживать наши идеализированные образы».

Поскольку обычно мы не видим собственную реакцию на разговоры, видеоконференции дают нам уникальное представление о том, как мы выглядим со стороны. Тем не менее, Ансис боится, что постоянное разглядывание себя в Zoom может отразиться на самооценке. «Сейчас мы живем в очень нарциссическом мире, — говорит она. — Насколько хорошо я выгляжу для других, насколько я популярен? Именно так мы обретаем нашу самооценку... Нам нужно найти ее в самих себе».

Если вам трудно сосредоточиться на чем-либо, кроме своего лица, во время видеочатов, эксперты советуют выбрать опцию «скрыть себя» в Zoom или закрыть свое изображение на экране стикером. Ансис предлагает стараться переключать свое внимание на других людей во время вашего видеовызова. Если не получится, помните, что единственный человек, который следит за вашим изображением, — это вы.

«Все участники беседы озабочены тем, как они выглядят, — говорит Ансис. — Они сосредоточены на себе, вы сосредоточены на себе, мы все сосредоточены на себе».

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