Как дефицит чипов влияет на индустрию ПК

Тройка лидеров на мировом рынке ПК остается неизменной из года в год, при этом Lenovo сохраняет первое место по объемам поставок. Обеспечить стабильность поставок компании помогло собственное производство.

Спрос на персональные компьютеры сохраняется на уровне выше, чем до пандемии. Однако нехватка важных комплектующих существенно его ограничивает.

В некоторых регионах, например, Азиатско-Тихоокеанском, в последние месяцы было непросто купить персональный компьютер. Скорее всего, из-за приходилось подождать, пока нужная модель появится на складе. Спрос в индустрии ПК остался выше уровня, существовавшего до пандемии, но эксперты считают, что мы наблюдаем замедление. Суть проблемы в нехватке полупроводников. Похоже, что дефицит закончится еще не скоро.

Согласно предварительным данным Gartner, Inc., мировые поставки ПК во втором квартале 2021 года увеличились на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 71,6 млн единиц. Директор по исследованиям Микако Китагава отмечает: «Глобальный дефицит полупроводников и последующие ограничения на поставку компонентов увеличили время выполнения некоторых корпоративных заказов на мобильные ПК до 120 дней».

По ее словам, из-за этого выросли цены на материалы, за которые придется платить конечным пользователям. Динамика цен может и далее снижать спрос на ПК в течение следующих 6-12 месяцев.

Gartner прогнозирует, что дефицит чипов продлится, по крайней мере, весь 2021 год, а исследовательская компания Canalys — что и в течение 2022 года.

По данным IDC, нехватка компонентов и проблемы с логистикой способствовали повышению средних отпускных цен в индустрии ПК. HP — один из производителей, поднявших цены.

Согласно Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), продажи полупроводниковой промышленности в мире в мае 2021 года составили $43,6 млрд, что на 26,2% больше, чем $34,6 млрд в мае 2020 года и на 4,1% больше, чем $41,9 млрд в апреле 2021 года. Но хотя производители микросхем усердно продолжают производить компоненты, спрос на электронные устройства, использующие полупроводники, обгоняет мировые поставки микросхем.

В отчете Gartner говорится, что во втором квартале 2021 года поставки Chromebook были стабильны, при этом общий мировой рынок ПК и Chromebook вырос более чем на 10% год к году. Три ведущих поставщика на мировом рынке ПК за этот период не изменились, при этом Lenovo сохранила первое место по объемам поставок, за ней следуют HP Inc. и Dell.

Gartner полагает, что рост продаж Lenovo пятый квартал подряд можно частично объяснить наличием собственного производства. Это позволяет лучше контролировать нехватку компонентов, тогда как конкуренты преимущественно полагаются на аутсорсинг для сокращения издержек.

«Следующие три поставщика — Apple, Acer и ASUS — росли быстрее рынка благодаря повышению доступности потребительских ПК. На рынок потребительских компьютеров дефицит повлиял в меньшей степени, чем на корпоративный рынок, поскольку у поставщиков есть больше гибкости в проектировании потребительских моделей, что позволяет обходить определенные ограничения поставок», — говорится в отчете.

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