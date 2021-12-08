«Цифровой человек как услуга» — японская компания создает помощника в виртуальной реальности

Это первый пример сервиса «цифровой человек как услуга» (DHaaS), но наверняка не последний. Вот что он из себя представляет и что его ждет в будущем.

Телекоммуникационный гигант KDDI заключил партнерство с фирмой Mawari (что в переводе с японского означает «окружение») для создания виртуального помощника, которого можно «увидеть» в дополненной реальности через экран смартфона. Он может давать указания и взаимодействовать с пользователем, если направить телефон на локацию в реальном мире.

Научно-фантастические фильмы подготовили нас к тому, что когда-нибудь среди нас появится искусственный интеллект. Как скоро? Неизвестно. Но это не мешает целому ряду компаний пытаться продавать «цифровых людей» до того, как все эти вопросы с интеллектом будут решены. А что, если вы не хотите покупать цифрового человека, потому что это звучит странно? Конечно же, взять его напрокат!

На рекламном ролике видно, что это ненамного более продвинутая игра, чем, скажем, Pokémon Go. Но за кадром утверждают, что сеть 5G компании KDDI, вычислительные узлы AWS Wavelength edge от Amazon с низкой задержкой и собственный кодек от Mawari позволяют «цифровым людям» транслироваться на ваш телефон в режиме реального времени вместо того, чтобы работать на чипе телефона.

Это «существенно снижает высокие требования к обработке цифровых людей в реальном времени, уменьшая стоимость, объем данных и расход батареи при одновременном расширении возможностей», говорится в пресс-релизе. AR-приложения, такие как Pokémon Go, как правило, сильно расходуют заряд, но в этом виновата не только графика; частично это связано с одновременной работой GPS, камеры и сотовой связи.

В видеоролике также представлены схемы пешеходных маршрутов и карты помещений, но, похоже, они подаются просто как часть доказательства концепции).

Кто отважится стать обитателем метавселенной, созданной для «цифровых людей» и будет платить ежемесячно или ежегодно за эту «услугу», как следует из аббревиатуры? Это большой вопрос, но в наши дни нет недостатка в компаниях, желающих приобщиться к оживленной метавселенной. И если они могут использовать модные словечки вроде 5G, ИИ и «Периферийные вычисления», тем лучше.

Нужно много работать, чтобы продемонстрировать направленность в будущее. И, возможно, именно сейчас кому-то действительно удастся воплотить задуманное в жизнь.

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