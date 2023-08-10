Большинство цифровых кочевников направляются в Португалию — исследование

Платформа для поиска жилья Flatio выяснила , какие направления популярны среди цифровых кочевников, сколько они зарабатывают и с кем путешествуют. Для этого она опросила более 1,2 тыс. цифровых кочевников по всему миру. В материале — ключевые выводы.

Места, где есть солнце и море, по-прежнему популярны

27,1% респондентов сообщают, что наиболее предпочтительное направление для них — это Португалия. Страна сильно опережает другие европейские направления в первой десятке — Испанию (8,6%), остров Мадейра (3,9%), Германию (3,5%) и Румынию (2,8%).

Популярные направления для цифровых кочевников в Европе (% от числа опрошенных). В рамках этого вопроса Flatio отделяет в своих данных остров Мадейра от Португалии. Инфографика: Flatio

Интерес к Испании среди цифровых кочевников, похоже, растет: посетить эту страну во время следующей поездки хотят 14,5% опрошенных. За ней следует Мадейра с 13,3%.

46,6% респондентов при выборе направления в первую очередь учитывают стоимость. Этот фактор опережает другие, в том числе солнечный свет (15%), безопасность (12%), качество Wi-Fi (9,4%) и хорошую медицину (6,1%).

Средняя годовая зарплата кочевника — $50 тыс.

Наиболее распространенный уровень зарплаты среди цифровых кочевников равен $45-55 тыс. (15,7%), за ним следует $34-44 тыс. (14,5%). Только 8,8% опрошенных зарабатывают более $110 тыс.

Около четверти (25,3%) респондентов считают, что цифровому кочевнику нужно получать $3,3-4,3 тыс. в месяц, а 23,2% называют диапазон в $2,2-3,2 тыс. 13,7% заявляют, что хватает и $1-2 тыс. в месяц.

Большинство кочевников приезжают из Великобритании и США

Граждане Великобритании составляют 12,3% цифровых кочевников, уступая лишь американцам с 37,4%. В Европу цифровые кочевники также приезжают из Германии (5,6%), Австрии (4%) и Франции (3%). Менее 2% — из Португалии и Италии.

Возраст более половины (52,6%) респондентов составляет от 30 до 39 лет, 22,4% — от 18 до 29 лет и 19,7% — от 40 до 49 лет. Только 0,9% старше 60 лет.

Поиск жилья — главная проблема для цифровых кочевников

Жизнь цифровых кочевников не лишена трудностей. Для 39,8% опрошенных сложнее всего найти жилье, а для 23,2% — знакомиться с людьми и заводить друзей.

Главные проблемы цифровых кочевников. Инфографика: Flatio

В пятерку основных проблемы также вошли административные задачи, связанные с налогами, здравоохранением и визами.

Чаще всего работники путешествуют одни и с партнерами

43,4% респондентов путешествуют в одиночку, а остальные предпочитают делать это с партнерами, семьей, другими кочевниками и друзьями.

С кем путешествуют цифровые кочевники (% от числа опрошенных). Инфографика: Flatio



Некоторые считают, что с детьми сложнее выезжать за границу, а 17,5% путешествуют вместе с семьей.

Около половины респондентов не получали визу цифрового кочевника

Большинство людей получали визу цифрового кочевника или подавали заявку на нее. 44,2% обходились без нее.

61,5% цифровых кочевников считают эти визы выгодными, противоположного мнения придерживаются 7%. 15% утверждают, что эти программы нуждаются в доработке, 15,1% не уверены в том, насколько они выгодны.

В 2022 году Испания утвердила годовую визу для удаленных работников. Более половины (58,8%) опрошенных Flatio считают ее выгодной. По мнению около 10%, она нуждается в доработке.

Airbnb — самая популярная площадка для поиска жилья

Для поиска жилья за границей большинство цифровых кочевников выбирают Airbnb (20,8%). Вторая по популярности площадка — Booking.com (17,4%). Другие используют группы в Facebook* и сайты для аренды жилья, такие как Spotahome и Flatio, или обращаются к местным агентам по недвижимости.

Чаще всего опрошенные останавливаются в частных квартирах (34,7%) и гостиницах (33,8%). 11,5% кочевников предпочитают отдельный номер, 7,8% — хостел, а 4,9% останавливаются у друзей.

Четверть респондентов сообщили, что проживание обычно обходится им в $550-770 в месяц. Около 20% людей тратят $330-550 в месяц, а 18% — $770-990 в месяц.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock