Суперфуд нового поколения: австралийский стартап Hoppa продает продукты из сверчков

Основатель Hoppa Чанни Сандху рассказал о пользе сверчков, трудностях, с которыми столкнулся его бизнес, и будущем этой индустрии.

Австралийский бренд «Hoppa», основанный в мае 2019 года, стремится добавить в рацион человека продукты на основе насекомых. Сейчас компания продает пасту, муку и протеиновые порошки из сверчков в пределах Австралии через онлайн-магазины, включая собственный сайт, Amazon и маркетплейсы здорового питания, такие как Yolife.

Зарождение идеи

В 2017 году Сандху путешествовал по Азии вместе с женой. Впервые он наткнулся на пищевых сверчков в Таиланде. Обычно люди съедали их целиком — как в запеченном, так и в обжаренном виде. Сандху решился их попробовать, и вкус его приятно удивил.

Из разговора с уличным торговцем он узнал, что местные жители едят сверчков на протяжении веков. Вернувшись в Австралию, Сандху начал изучать преимущества такого питания. Он обнаружил, что это блюдо потенциально могло бы решить проблему глобальной нехватки продовольствия.

Выбор продукции

По словам Сандху, жители азиатских стран веками питались сверчками, а на Западе люди предпочитают более обработанную пищу. Поэтому он решил выпускать более привычную для местного рынка продукцию. На данный момент «Hoppa» продает продукты с добавлением насекомых, такие как паста, мука и протеиновый порошок.

Фидбек от покупателей

По словам Сандху, компания получает много положительных отзывов и постоянных покупателей. Они утверждают, что в плане вкуса паста со сверчками не сильно отличается от обычной, а у порошков более ореховый и землистый вкус.

Фото: Hoppa

Некоторые клиенты также просят расширить ассортимент товаров. В ближайшие два-три месяца «Hoppa» планирует запустить энергетические батончики, а в дальнейшем — и ароматизированные протеиновые добавки. Покупатели также оценили отсутствие глютена в протеиновом порошке и муке и их пригодность для палео диеты. На данный момент компания продает пасту только на основе пшеницы, но, вероятно, в дальнейшем это изменится.

Из-за логистических проблем «Hoppa» работает только в пределах Австралии, но уже есть желающие приобрести товар из Европы и Азии. Сандху надеется, что в ближайшее несколько месяцев они смогут открыть двери в другие страны мира.

Текущая ситуация в индустрии

Для Европы и Австралии съедобные насекомые — относительно молодая отрасль, которая все еще находится в экспериментальной стадии. Как утверждает Сандху, люди в индустри поддерживают друг друга. Каждый из них рискует, привнося свои знания и опыт в ее развитие и становление. Пока «Hoppa» поставляет сверчков из Азии, которая отлично владеет мастерством их выращивания.

Польза и питательность сверчков

Несмотря на небольшой размер, сверчки чрезвычайно питательны. Они содержат больше белка, чем говядина, больше железа, чем шпинат, и больше кальция, чем молоко. В сверчках не только содержится больше витамина B12, чем в лососе, но и присутствует полный профиль аминокислот.

Обычно люди едят пасту с мясом, чтобы восполнить запас белка. Но по словам Сандху, паста со сверчками и вегетарианским соусом предоставит достаточное количество питательных веществ без необходимости потреблять много мяса и прочих белков.

Фото: Hoppa

Сандху считает, что у сверчков есть все шансы стать следующим суперфудом. И дело не только в их питательности, но и в экологичности методов выращивания.

Экологичное фермерство

Сверчков можно выращивать на органических отходах, таких как орехи, семена и банановая кожура. Ферма «Hoppa» использует готовый сертифицированный корм, состоящий из рисовых оболочек, овса и кожуры. Это органические отходы от производства продуктов питания, которые обычно выбрасываются.

В отличие от животноводства, разведение сверчков не требует больших ресурсов. Корова рожает одного теленка, которого необходимо кормить и выращивать в течение двух-трех лет. При этом в пищу пойдет лишь около 50% животного. В то же время сверчки, как утверждает Сандху, содержат 60-70% белка и обычно производят 1200-1300 яиц. Он также добавляет, что выращенные на фермах насекомые совершенно не опасны для употребления человеком.

Распространенные заблуждения

Есть мнение, что разводить сверчков жестоко, потому что это своего рода домашний скот, который убивают ради еды. Но, как рассказывает Сандху, на деле все совсем наоборот. Сверчки, как правило, привыкли жить в темных и закрытых пространствах, поэтому вертикальные фермерства без большого количества земли для них очень удобны. К тому же насекомых собирают к концу их жизни, которая составляет шесть-восемь недель.

Проблемы в индустрии и способы их преодоления

Сандху соглашается: основная трудность состоит в принятии того факта, что вы едите насекомое. Так же было и с сырой рыбой до того, как суши стали популярным блюдом. Лобстеры тоже изначально считались морским насекомым, а теперь они стали деликатесом.

Оттолкнуть покупателей может и цена. По словам Сандху, из-за проблем спроса и предложения паста со сверчками стоит дороже обычной.

Основной способ преодолеть заблуждения — распространять информацию о важности и полезности потребления сверчков. Сандху часто готовит своей дочери выпечку из сверчковой продукции, которая ей очень нравится. Он уверен, что и многих других представителей подрастающего поколения приучают к потреблению насекомых. Осталось поработать лишь со взрослым населением. Хотя, по словам Сандху, многие все же хорошо воспринимают и поддерживают его идею.

Будущее индустрии съедобных насекомых

Съедобные насекомые теперь признаны ООН и организациями здорового питания по всему миру. Это официально закрепляет тот факт, что они полезны для употребления в пищу, и открывает двери для бизнеса Hoppa. Сандху надеется, что распространение правильной информации поможет преодолеть все трудности в ближайшие пару лет и сделает насекомых популярным продуктом питания.

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