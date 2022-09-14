Почему нам так нравятся видео с уборкой и расхламлением

Рассказываем, почему это происходит и как правильно дозировать подобный контент.

Один из самых популярных жанров на YouTube — расхламление и уборка. Для многих эти ролики становятся «постыдным удовольствием»: достаточно понаблюдать за тем, как кто-то складывает вещи, разбирает ящик с косметикой или наводит порядок, чтобы почувствовать себя лучше.

Нам хорошо известны опасности думскроллинга. Однако продуманное потребление цифрового контента может принести пользу психическому здоровью. Почему видео, посвященные уборке и расхламлению, так нас привлекают?

«Наш мозг любит порядок, — объясняет Кристи Филлипс, психолог из Миннесоты. — И мы знаем, что меньшее количество раздражителей вокруг способствует расслаблению».

В качестве примера она отмечает популярность Reels и TikTok, посвященных расхламлению, а также на появление циклов передач вроде «Организация дома с The Home Edit» на Netflix и «Домашний хаос» на HGTV.

Нам всем доставляет удовольствие расчищенный ящик, однако мы медлим, прежде чем приступить к более масштабным задачам.

Филлипс считает, что это влияет на привлекательность видео.

«Когда мы пытаемся наводит порядок в собственном пространстве, у нас возникает эмоциональная привязанность к этим предметам», — говорит она. Будь то воспоминания, связанные с предметами, или просто чувство вины из-за необходимости выбросить то, на что потрачены деньги, принимать столько решений может быть изнурительно.

Она сравнивает это с видео: «Вы видите в быстрой перемотке, как быстро это происходит... и это дает надежду и позитивный настрой: "Да, и я так смогу"».

Бессознательная реакция или осознанная потребность?

Видеоролики с преображениями в формате «До и после» нравятся всем — будь то мода, красота или дизайн интерьеров. Психиатр и нейробиолог Амит Эткин, профессор Стэнфордского университета, основатель и CEO Alto Neuroscience, объясняет это устройством нашего мозга.

В мозговой коре — внешнем слое мозга — находятся системы, ответственные за ряд высших функций, включая когнитивные (планирование, внимание, рассуждение, память и обучение), эмоциональные, сенсорные и двигательные функции. Поскольку наш мозг не любит неопределенность, эмоциональная функция реагирует на нее особым образом.

Последние несколько лет многие из нас испытывают постоянный повышенный стресс по множеству причин — от пандемии до экономической нестабильности и политических обстоятельств. Все эти факторы объединяет неопределенность, которая заставляет мозг быть внимательнее.

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Этот сигнал усиливает когнитивный контроль, а потребляемый нами контент позволяет перехватить его, объясняет нейробиолог. Иными словами, когда перед нашими глазами возникает порядок и предсказуемость, мы прерываем реакцию мозга на неопределенность и отвлекаем внимание от факторов стресса.

Используйте цифровой контент с осторожностью

Саша Хамдани — психиатр из Канзаса, которая запустила свои собственные аккаунты в TikTok и Instagram* в начале пандемии. Она использует их, чтобы рассказывать о СДВГ — синдроме дефицита внимания и гиперактивности. С этой темой она знакома и лично, и как клинический психиатр.

Хамдани объясняет, что видео об уборке и расхламлении позволяют быстро испытать чувство удовлетворенности в моменты, когда мы ощущаем усталость и пытаемся обрести контроль. И это простой выход, потому что на решение реальных проблем требуется потратить больше усилий и времени. Она описывает Reels и ролики из TikTok как удобный для потребления формат, который «по определению сразу вовлекает» зрителя.

Идея понаблюдать за тем, как человек раскладывает покупки или наводит порядок в шкафу, кажется абсурдной. Но если ускорить видео, добавить монтаж, быстрое повествование, профессиональное освещение и фрагмент какой-нибудь популярной песни, результат будет захватывающим.

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«Это интересно, — говорит Хамдани. — Это огромный объем данных за небольшой промежуток времени».

Вдохновляться такими видео нормально, но они провоцируют нереалистичные сравнения. Специалист напоминает, что авторы такого контента не живут так постоянно. Впрочем, у подобных роликов есть и практическая польза. Они помогают оптимизировать свои привычки и распорядок дня, чтобы сделать обстановку вокруг комфортнее или эстетичнее.

Все эксперты подчеркивают, что важно соблюдать баланс: дозировать потребление контента и не терять счет времени. Они также рекомендуют выключать экраны за несколько часов до сна, чтобы улучшить гигиену сна и убедиться, что цифровые технологии не отвлекают от социальных, рабочих и семейных обязанностей.

Хамдани советует прислушаться к своим ощущениям. Если после просмотра вы чувствуете усталость, беспокойство, недовольство собой или своей жизнью, возможно, этот контент вам не подходит.

Визуализация как драйвер изменений

Однако видеоролики с расхламлением дома могут не только мотивировать. Эткин объясняет: порой это свидетельствует о том, что человек хочет перемен, но еще не совсем готов. Таким образом, он делает попытку подготовиться... и часто на этом все и заканчивается.

Стоит помнить, что самое большое препятствие к изменению поведения — переход от стадии, предшествующей принятию решения, к собственно действиям.

Но, возможно, правильно подобранный контент позволит принять изменения?

Филлипс соглашается: «Все, что мы делаем с нашим мозгом, слова, которые мы используем, вещи, которые мы видим, оказывают огромное влияние на наше настроение и мотивацию». Точно так же, как приложения используют алгоритм для персонализации нашей ленты, мы можем пересмотреть свое цифровое потребление и перестроить алгоритм мозга в соответствии с потребностью.

Требуется разобрать коробки с хламом или шкаф со старой одеждой? Начните с поиска вдохновения — например, по тегам #emptynestlife, #downsizing или #beachliving.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: Kostikova Natalia / Shutterstock