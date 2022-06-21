Подборка: деревни цифровых кочевников в Европе

В Европе главными центрами притяжения цифровых кочевников по-прежнему остаются крупные города, например, Лиссабон, Барселона и Будапешт. Но теперь в более спокойных уголках появляются деревни кочевников, где воссоздают необходимую инфраструктуру.
Деревни цифровых кочевников могут стать идеальным местом для тех, кто хочет сочетать работу с отдыхом. В материале — подборка самых популярных мест для удаленных сотрудников в Европе.
Итак, вы готовы начать путь цифрового кочевника. Но какое направление выбрать? Будет ли там хороший Wi-Fi? Где жить? И не будет ли там грустно и одиноко, когда вы перестанете чувствовать себя туристом? Решением могут стать деревни цифровых кочевников.
Как правило, это сообщества без жесткой организации, которые сосредоточены вокруг коворкингов и жилых квартир, объединенные группой в социальных сетях, в которой планируют совместные мероприятия.
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Мадейра, Португалия
Считается, что именно здесь появилась первая в мире деревня для цифровых кочевников. Она была создана в феврале 2021 года, когда в большей части Европы действовали коронавирусные ограничения. Деревня должна была стать универсальным центром, где кочевникам помогали обосноваться на острове.
Прибывшие получают доступ к бесплатному коворкингу, рекомендации по поиску жилья и разрешение присоединиться к группе в Slack, где каждую неделю публикуются такие мероприятия, как пешие походы и занятия фитнесом на пляже во время заката. Местные жители рассказывают, что им нравится погода (24°C даже в ноябре), близость к природе и непринужденная атмосфера острова.
Канарские острова, Испания
Как и Мадейра, Канарские острова находятся ближе к Африке, чем к континентальной Европе, что делает их отличным вариантом для тех, кто предпочитает более теплый климат зимой. Здесь расположено сообщество для удаленной работы Nomad City, которое предлагает проживание в общежитии, рекомендации по частным коворкингам и группу Facebook* для цифровых кочевников.
Если вы ищете менее насыщенный и организованный отдых, на Тенерифе и Фуэртевентуре есть другие, более мелкие сообщества. Все они предлагают коворкинги с быстрым Wi-Fi.
Лагуш, Португалия
Одна из самых перспективных локаций для цифровых кочевников — город Лагуш, расположенный в португальском регионе Алгарве. Здесь есть места для коливинга и коворкинга, а также группа в Facebook* для знакомства с такими же кочевниками.
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Рассказывают, что Лагуш особенно хорошо подходит для тех, кто интересуется осознанными практиками (например, медитацией, йогой, холотропным дыханием и прочим).
Банско, Болгария
Большинство других деревень цифровых кочевников в этом списке в значительной степени ограничены солнцем, песком и морем, но цифровому кочевнику в Европе не обязательно жить на пляже. Банско — это горнолыжный курорт в болгарских горах, который в последние годы стал одним из ведущих сообществ цифровых кочевников в регионе.
Фото в тексте: Nataliya Nazarova /
В летние месяцы город становится раем для туристов, альпинистов и любителей горных велосипедов и является одним из самых дешевых мест для проживания на цифровой карте кочевников Европы. Сейчас курорт может похвастаться множеством коворкингов и коливингов, а также оживленной группой в Facebook*, предлагающей всевозможные мероприятия для кочевников в течение всего года.
Тренто, Италия
Пять лет назад пара из Сан-Франциско переехала в живописный городок недалеко от Тренто, Италия, надеясь, как и многие другие кочевники, испытать что-то новое. Хотя походы, катание на лыжах и лето на озере — не говоря уже о замечательных школах и красивом городе поблизости — были привлекательными, они поняли, что им не хватает сообщества.
Поэтому они запустили Trento Remote, так называемую программу «все в одном» для удаленной жизни. Здесь предлагают помощь в поиске жилья и коворкингов, проводят встречи, мероприятия и организованные «приключения», чтобы помочь участникам завести друзей среди местных жителей и приезжих.
Ничего не приглянулось? Можно отправиться в крупный город.
Предлагаем список из самых популярных мест для цифровых кочевников в Европе от Nomadlist. Этот ресурс оценивает локации на основе таких факторов, как качество Wi-Fi, стоимость жизни и безопасность.
- Лиссабон
- Будапешт
- Порту
- Варшава
- Тбилиси
- Стамбул
- София
- Краков
- Афины
- Белград
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Radu Bercan /
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