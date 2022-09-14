Монетизируем Telegram-канал с ботом Donate

Тенденция последних месяцев — переход российских блогеров с иностранных площадок в Telegram. Вместе с этим блогерам приходится искать новые решения по монетизации контента. Одним из таких может стать бот Donate . Рассказываем о его особенностях.

Что такое Donate

Donate — это чат-бот в Telegram, который предоставляет читателям возможность поддержать контент-мейкеров, используя счета и нативный процессинг платежей мессенджера. В сервисе есть как единоразовые платежи, так и подписки.

В отличие от аналогов Donate поддерживает рекуррентные платежи — автоматические списания с заданным периодом. Подписчику не придется каждый раз указывать платежные реквизиты, что упрощает процесс. Также предусмотрены возможности для краудфандинга — можно организовать сбор средств на конкретную цель или проект.

Кроме того, доступна монетизация через дистрибуцию платного контента. Сгенерированная ботом кнопка оплаты отображается как сообщение в Telegram, легко пересылается и работает в любом чате.

Донаты и рекуррентные подписки подходят начинающим контент-мейкерам и каналам с небольшой аудиторией. Подобная схема монетизации повышает стабильность дохода и удерживает читателей.

Наконец, есть функция подписки на эксклюзивный контент. Бот может сгенерировать ссылку на приватный канал со страницей оплаты. Такой способ монетизации подойдет как мелким, так и крупным каналам, главное — предложить что-то уникальное.

Работает Donate на технологии Payment 2.0, разработанной Telegram. Несмотря на глубокую интеграцию в мессенджер, Donate — это сторонний сервис компании Smart Glocal.

На данный момент поддерживаются системы Visa, Mastercard, «Мир» и TON. Для удобства подписчики могут сохранить данные банковских карт. Также для оплаты можно использовать сервисы Apple Pay и Google Pay — правда, работают они только за пределами России.

Комиссия составляет 2,5% за обработку платежа, 2% + €0,5 — за перевод на банковскую карту и €15 или 3000 рублей — за перевод на счет. При этом на запуске сервиса действует специальное предложение — 0% за обслуживание.

Лимиты в боте установлены следующим образом:

€1 или 200 рублей — минимальная единоразовая транзакция;

€2000 или 150000 рублей — максимальная единоразовая транзакция;

€1000 или 60000 рублей — максимальная сумма ежедневного / еженедельного / ежегодного автоплатежа;

€100 или 20000 рублей — минимальная сумма выплаты на банковскую карту;

€100 или 20000 рублей — минимальная сумма выплаты на банковский счет.

Сейчас Donate поддерживает рубли и евро, однако скоро разработчики обещают добавить и другие валюты. Помимо этого доступны переводы в криптовалюте TON.

Для подключения бота нужно быть владельцем публичного канала старше трех месяцев с аудиторией 100 и более подписчиков, либо приватного канала с любым количеством подписчиков. При этом авторы каналов, у которых 100 тысяч и более подписчиков, могут воспользоваться VIP-поддержкой.

Контент должен соответствовать как местным, так и международным законодательным нормам. В каналах запрещаются нарушение авторских прав, продвижение высокорисковых инвестиционных схем, дискриминация по любому признаку, а также политическая агитация.

Почему Telegram-бот, а не другой сервис

Удобство использования

Все настройки осуществляются посредством команд боту. Также монетизация при помощи Donate позволяет сэкономить время и не вести еще один канал типа Boosty. Впрочем, есть вариант и для блогеров, предпочитающих скрывать эксклюзивный контент, — можно сгенерировать ссылку для подписки на закрытые каналы.

Взаимодействие в одном окне

При использовании сторонних сервисов увеличивается путь к оплате, что негативно сказывается на конверсии. Бот Donate исключает переадресации: счета и инвойсы сгенерированы Telegram и появляются в вашем канале.

Инвойс отображается как сообщение с целью платежа, получателем, суммой и кнопкой оплаты. При этом можно изменять описание, цели, суммы и текст кнопки.

Безопасность

Данные карты хранятся непосредственно в платежной системе, у Telegram к ним доступа нет. Для подтверждения личности используется защищенный канал в браузере, сама проверка осуществляется при помощи сервиса Sumsub. Так что беспокоиться о защите персональных данных не стоит.

Интеграция с платежной системой Telegram

Для быстрых и безопасных переводов по всему миру предусмотрена поддержка TON (Telegram Open Network). Читатели могут переводить пожертвования в криптовалюте, а авторы — получать доход в соответствующем цифровом активе.

Платежная система работает на основе распределенных вычислений, полное время транзакции не превышает шести секунд. Поскольку TON — система с открытым кодом, ее поддерживает множество приложений.

Простота рассылки

Кнопка доната отображается как обычное сообщение Telegram. Это значит, что ее могут без ограничений пересылать в другие чаты и каналы как автор, так и подписчики. Вы или кто-то другой можете переслать кнопку в личный или групповой чат. Также ее можно закреплять в канале.

Как подключить и настроить

Чтобы добавить бота, достаточно ввести в поиске @donate и предоставить ему права администратора на нужные каналы. Далее бот проверит эти каналы на соответствие базовым требованиям.

После выбора страны и способа получения выплат необходимо подтвердить личность по 3D-селфи и действующему документу. Верификация займет около 10 минут.

Далее можно приступить к настройке. В присланном ботом гайде описано, как создать и настроить кнопку доната, выплаты и счет.

Для создания кнопки донатов необходимо опубликовать в канале ключевое слово $donate. Важно, чтобы запись с ним была в виде отдельного поста. Сразу после публикации бот автоматически удалит сообщение, заменив его кнопкой сбора пожертвований.

Владелец Telegram-канала может задать фиксированную сумму пожертвования размером до €2000 (или 150 тысяч рублей). В свою очередь, читатели могут добавить к донату чаевые, если хотят дополнительно поощрить автора. Значения по умолчанию — от €9 до €99 (или от 200 до 20 тысяч рублей).

Владельцы приватных каналов могут настроить через бот платную подписку. Бот генерирует ссылку, добавляет подписчиков в лист запроса, выпускает счет и проверяет оплату, после чего одобряет запрос на подписку. Автору остается лишь принять запрос на присоединение подписчика к каналу.

Для выплат на банковский счет необходимо указать адрес получателя, счет и БИК банка при выплатах в РФ, либо IBAN и SWIFT (SEPA) при выплатах на зарубежные счета. Денежные поступления приходят в течение расчетных периодов: с 1 по 15 и с 16 по 31 число календарного месяца. Выплаты осуществляются 25 и 10 числа (или в ближайший рабочий день) соответственно.

Монетизация для ИП и юрлиц

Поскольку многие контент-мейкеры — официально зарегистрированные предприниматели, в Donate можно обозначить свой статус как ИП или юрлицо. Для этого нужно добавить бота в канал и пройти стандартную регистрацию.

После того, как бот подтвердит личность и верифицирует канал, отправьте в поддержку запрос на переход на юрлицо, укажите контакты и дайте ссылку на канал. Специалист поддержки сориентирует по пакету документов и дальнейшим шагам.

После регистрации в боте останутся реквизиты физлица, но выплаты будут приходить на юрлицо.

Бот Donate призван упростить монетизацию контента для авторов: он глубоко интегрирован в Telegram, работает с популярными платежными системами, а также обеспечивает безопасность транзакций и персональных данных.

За последний год популярность Telegram росла опережающими темпами: исследование Mediascope показало, что только c 24 февраля по 15 марта 2022 года российская аудитория мессенджера выросла с 31,2 до 45,6 млн человек. С учетом того, что донаты являются одним из основных источников дохода контент-мейкеров, этот сервис как никогда актуален.

Фото на обложке: wichayada suwanachun / Shutterstock