Скачиваем письма из Gmail: три способа загрузки архива, типы экспорта и ответы на частые вопросы

В аккаунте Google можно бесплатно хранить до 15 Гб данных. Если пространство переполнено, то письма из Gmail лучше скачать на компьютер. Это также может пригодиться в том случае, если вы меняете email-адрес или работу, или даже больше не планируете пользоваться Gmail. Скачать архив данных очень легко — для этого не потребуется особых технических знаний.
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Как скачать письма из Gmail
Откройте Google Архиватор по этой ссылке. Нажмите «Отменить выбор» в правом верхнем углу.
Пролистайте страницу вниз — вы увидите раздел «Почта». Поставьте галочку рядом с ним. Нажмите «Выбраны все данные Почты» и в открывшемся окне отметьте те разделы, из которых нужно экспортировать данные.
Теперь пролистайте страницу до конца и нажмите «Далее».
Способ получения данных
Скачать письма из Gmail можно несколькими способами:
- по ссылке;
- на Диск;
- в Dropbox;
- в OneDrive;
- в Box.
Рассмотрим три наиболее популярных.
Получить по ссылке. В разделе «Способ получения» выберите вариант «По ссылке».
Затем пролистайте вниз и нажмите «Создать экспорт». Вы получите электронное письмо. Откройте его и нажмите «Скачать файлы». Следуйте дальнейшим указаниям — и данные окажутся на вашем устройстве.
Добавить на Google Диск. Выберите вариант «Добавить на Диск» в качестве способа получения.
Затем нажмите «Создать экспорт». Вы получите электронное письмо. Выберите «Посмотреть на Google Диске» — там будет папка со всеми запрошенными данными. Чтобы получить к ним доступ, нажмите «Скачать» в правом верхнем углу экрана.
Добавить в Dropbox. Выберите «Добавить в Dropbox».
В нижней части страницы нажмите «Связать аккаунты и создать экспорт». Вы будете перенаправлены на страницу входа в Dropbox. Войдите в свой аккаунт. Вы получите запрос на доступ к папке «Приложения». Нажмите «Можно».
Вы получите письмо. Откройте его и выберите «Посмотреть в Dropbox». Ссылка перенаправит вас в папку Dropbox, где хранятся данные. Теперь просто следуйте дальнейшим указаниям, чтобы их скачать.
Типы экспорта
Загружать данные можно двумя способами.
- Однократно. Вы получаете один архив выбранных данных. Этот тип подойдет тем, кто больше не планирует пользоваться аккаунтом, например если один из ваших сотрудников увольняется или если вы меняете email-адрес.
- Регулярно. Позволяет автоматически создавать архив выбранных данных каждые два месяца в течение года. Устанавливать настройку нужно ежегодно.
Форматы файлов
Для скачивания доступны два формата.
- Zip-файлы (открываются практически на каждом компьютере).
- Tgz-файлы (для открытия может потребоваться дополнительное ПО).
Ответы на частые вопросы
Как сохранить письма на компьютер?
Есть несколько способов это сделать. Вот один из самых популярных, который, к сожалению, позволяет скачивать письма только по одному. Однако с его помощью можно сохранить не только текст письма, но и все изображения, форматирование и вложения.
- Откройте электронную почту Gmail и выберите письмо, которое нужно сохранить.
- Нажмите на три точки в правом верхнем углу. Выберите «Скачать сообщение», и оно будет сохранено на ваш компьютер.
Как скачать письма из Gmail на внешний жесткий диск?
Во-первых, можно использовать Google Архиватор, следуя описанным выше шагам. В таком случае в качестве способа получения нужно выбрать «по ссылке». Получив ее, просто экспортируйте данные на внешний жесткий диск.
Помимо этого, вы также можете скачать письма в формате PDF. В таком случае они будут выглядеть так, будто их распечатали на цветном принтере. Однако учтите, что таким способом можно скачивать только по одному письму.
- Перейдите в свой аккаунт в Gmail и откройте нужное письмо.
- Выберите «Печатать все» (значок принтера) в правом верхнем углу.
- Откроется новая вкладка с настройками печати. Нажмите на меню рядом с «Принтер» и выберите «Сохранить как PDF».
- Нажмите «Сохранить» и выберите место для сохранения. Вы получите файл в формате PDF.
- И наконец, перенесите файлы на внешний жесткий диск.
Как скачать письма вместе с вложениями?
Большинство способов не позволяют сохранять вложения. Единственный вариант — воспользоваться сторонними почтовыми сервисами. В некоторых из них даже можно настроить автоматическую пересылку писем, а значит, они будут автоматически дублироваться.
Фото на обложке: PixieMe /
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