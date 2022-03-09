Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Скачиваем письма из Gmail: три способа загрузки архива, типы экспорта и ответы на частые вопросы

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

В аккаунте Google можно бесплатно хранить до 15 Гб данных. Если пространство переполнено, то письма из Gmail лучше скачать на компьютер. Это также может пригодиться в том случае, если вы меняете email-адрес или работу, или даже больше не планируете пользоваться Gmail. Скачать архив данных очень легко — для этого не потребуется особых технических знаний.

Скачиваем письма из Gmail: три способа загрузки архива, типы экспорта и ответы на частые вопросы

Читайте по теме:

Как скачать фото, видео и другие данные из Facebook

Как скачать свои данные из Instagram

Как экспортировать чаты и переписку из WhatsApp

Как скачать все файлы с Google Диска

Как скачать письма из Gmail

Откройте Google Архиватор по этой ссылке. Нажмите «Отменить выбор» в правом верхнем углу.

Пролистайте страницу вниз — вы увидите раздел «Почта». Поставьте галочку рядом с ним. Нажмите «Выбраны все данные Почты» и в открывшемся окне отметьте те разделы, из которых нужно экспортировать данные.

Теперь пролистайте страницу до конца и нажмите «Далее».

Способ получения данных

Скачать письма из Gmail можно несколькими способами:

  • по ссылке;
  • на Диск;
  • в Dropbox;
  • в OneDrive;
  • в Box.

Рассмотрим три наиболее популярных.

Получить по ссылке. В разделе «Способ получения» выберите вариант «По ссылке».

Затем пролистайте вниз и нажмите «Создать экспорт». Вы получите электронное письмо. Откройте его и нажмите «Скачать файлы». Следуйте дальнейшим указаниям — и данные окажутся на вашем устройстве.

Добавить на Google Диск. Выберите вариант «Добавить на Диск» в качестве способа получения. 

Затем нажмите «Создать экспорт». Вы получите электронное письмо. Выберите «Посмотреть на Google Диске» — там будет папка со всеми запрошенными данными. Чтобы получить к ним доступ, нажмите «Скачать» в правом верхнем углу экрана.

Добавить в Dropbox. Выберите «Добавить в Dropbox».

В нижней части страницы нажмите «Связать аккаунты и создать экспорт». Вы будете перенаправлены на страницу входа в Dropbox. Войдите в свой аккаунт. Вы получите запрос на доступ к папке «Приложения». Нажмите «Можно».

Вы получите письмо. Откройте его и выберите «Посмотреть в Dropbox». Ссылка перенаправит вас в папку Dropbox, где хранятся данные. Теперь просто следуйте дальнейшим указаниям, чтобы их скачать.

Типы экспорта

Загружать данные можно двумя способами.

  • Однократно. Вы получаете один архив выбранных данных. Этот тип подойдет тем, кто больше не планирует пользоваться аккаунтом, например если один из ваших сотрудников увольняется или если вы меняете email-адрес.
  • Регулярно. Позволяет автоматически создавать архив выбранных данных каждые два месяца в течение года. Устанавливать настройку нужно ежегодно.

Форматы файлов

Для скачивания доступны два формата.

  • Zip-файлы (открываются практически на каждом компьютере).
  • Tgz-файлы (для открытия может потребоваться дополнительное ПО).

Ответы на частые вопросы

Как сохранить письма на компьютер?

Есть несколько способов это сделать. Вот один из самых популярных, который, к сожалению, позволяет скачивать письма только по одному. Однако с его помощью можно сохранить не только текст письма, но и все изображения, форматирование и вложения.

  • Откройте электронную почту Gmail и выберите письмо, которое нужно сохранить.
  • Нажмите на три точки в правом верхнем углу. Выберите «Скачать сообщение», и оно будет сохранено на ваш компьютер.

Как скачать письма из Gmail на внешний жесткий диск?

Во-первых, можно использовать Google Архиватор, следуя описанным выше шагам. В таком случае в качестве способа получения нужно выбрать «по ссылке». Получив ее, просто экспортируйте данные на внешний жесткий диск.

Помимо этого, вы также можете скачать письма в формате PDF. В таком случае они будут выглядеть так, будто их распечатали на цветном принтере. Однако учтите, что таким способом можно скачивать только по одному письму.

  • Перейдите в свой аккаунт в Gmail и откройте нужное письмо.
  • Выберите «Печатать все» (значок принтера) в правом верхнем углу.
  • Откроется новая вкладка с настройками печати. Нажмите на меню рядом с «Принтер» и выберите «Сохранить как PDF».
  • Нажмите «Сохранить» и выберите место для сохранения. Вы получите файл в формате PDF.
  • И наконец, перенесите файлы на внешний жесткий диск.

Как скачать письма вместе с вложениями?

Большинство способов не позволяют сохранять вложения. Единственный вариант — воспользоваться сторонними почтовыми сервисами. В некоторых из них даже можно настроить автоматическую пересылку писем, а значит, они будут автоматически дублироваться.

Источник.

Фото на обложке: PixieMe / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Белые списки» позволяют дешево покупать NFT. Вот как в них попасть
  2. 2 Как скачать все файлы с Google Диска
  3. 3 5 советов, которые помогут избежать выгорания фрилансеру
  4. 4 7 отнимающих энергию привычек и как их побороть
  5. 5 3 темы, которые сейчас используют телефонные мошенники: как распознать злоумышленников

ВОЗМОЖНОСТИ

10 марта 2022

PlayPort

13 марта 2022

Google Growth Lab

15 марта 2022

Научно-исследовательский акселератор «КоЛаборатор» Bayer

Все ВОЗМОЖНОСТИ