Скачиваем письма из Gmail: три способа загрузки архива, типы экспорта и ответы на частые вопросы

В аккаунте Google можно бесплатно хранить до 15 Гб данных. Если пространство переполнено, то письма из Gmail лучше скачать на компьютер. Это также может пригодиться в том случае, если вы меняете email-адрес или работу, или даже больше не планируете пользоваться Gmail. Скачать архив данных очень легко — для этого не потребуется особых технических знаний.

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Как скачать письма из Gmail

Откройте Google Архиватор по этой ссылке. Нажмите «Отменить выбор» в правом верхнем углу.

Пролистайте страницу вниз — вы увидите раздел «Почта». Поставьте галочку рядом с ним. Нажмите «Выбраны все данные Почты» и в открывшемся окне отметьте те разделы, из которых нужно экспортировать данные.

Теперь пролистайте страницу до конца и нажмите «Далее».

Способ получения данных

Скачать письма из Gmail можно несколькими способами:

по ссылке;

на Диск;

в Dropbox;

в OneDrive;

в Box.

Рассмотрим три наиболее популярных.

Получить по ссылке. В разделе «Способ получения» выберите вариант «По ссылке».

Затем пролистайте вниз и нажмите «Создать экспорт». Вы получите электронное письмо. Откройте его и нажмите «Скачать файлы». Следуйте дальнейшим указаниям — и данные окажутся на вашем устройстве.

Добавить на Google Диск. Выберите вариант «Добавить на Диск» в качестве способа получения.

Затем нажмите «Создать экспорт». Вы получите электронное письмо. Выберите «Посмотреть на Google Диске» — там будет папка со всеми запрошенными данными. Чтобы получить к ним доступ, нажмите «Скачать» в правом верхнем углу экрана.

Добавить в Dropbox. Выберите «Добавить в Dropbox». В нижней части страницы нажмите «Связать аккаунты и создать экспорт». Вы будете перенаправлены на страницу входа в Dropbox. Войдите в свой аккаунт. Вы получите запрос на доступ к папке «Приложения». Нажмите «Можно». Вы получите письмо. Откройте его и выберите «Посмотреть в Dropbox». Ссылка перенаправит вас в папку Dropbox, где хранятся данные. Теперь просто следуйте дальнейшим указаниям, чтобы их скачать. Типы экспорта Загружать данные можно двумя способами. Однократно. Вы получаете один архив выбранных данных. Этот тип подойдет тем, кто больше не планирует пользоваться аккаунтом, например если один из ваших сотрудников увольняется или если вы меняете email-адрес.

Вы получаете один архив выбранных данных. Этот тип подойдет тем, кто больше не планирует пользоваться аккаунтом, например если один из ваших сотрудников увольняется или если вы меняете email-адрес. Регулярно. Позволяет автоматически создавать архив выбранных данных каждые два месяца в течение года. Устанавливать настройку нужно ежегодно. Форматы файлов Для скачивания доступны два формата. Zip-файлы (открываются практически на каждом компьютере).

(открываются практически на каждом компьютере). Tgz-файлы (для открытия может потребоваться дополнительное ПО). Ответы на частые вопросы Как сохранить письма на компьютер? Есть несколько способов это сделать. Вот один из самых популярных, который, к сожалению, позволяет скачивать письма только по одному. Однако с его помощью можно сохранить не только текст письма, но и все изображения, форматирование и вложения. Откройте электронную почту Gmail и выберите письмо, которое нужно сохранить.

Нажмите на три точки в правом верхнем углу. Выберите «Скачать сообщение», и оно будет сохранено на ваш компьютер. Как скачать письма из Gmail на внешний жесткий диск? Во-первых, можно использовать Google Архиватор, следуя описанным выше шагам. В таком случае в качестве способа получения нужно выбрать «по ссылке». Получив ее, просто экспортируйте данные на внешний жесткий диск. Помимо этого, вы также можете скачать письма в формате PDF. В таком случае они будут выглядеть так, будто их распечатали на цветном принтере. Однако учтите, что таким способом можно скачивать только по одному письму. Перейдите в свой аккаунт в Gmail и откройте нужное письмо.

Выберите «Печатать все» (значок принтера) в правом верхнем углу.

Откроется новая вкладка с настройками печати. Нажмите на меню рядом с «Принтер» и выберите «Сохранить как PDF».

Нажмите «Сохранить» и выберите место для сохранения. Вы получите файл в формате PDF.

И наконец, перенесите файлы на внешний жесткий диск. Как скачать письма вместе с вложениями? Большинство способов не позволяют сохранять вложения. Единственный вариант — воспользоваться сторонними почтовыми сервисами. В некоторых из них даже можно настроить автоматическую пересылку писем, а значит, они будут автоматически дублироваться. Источник. Фото на обложке: PixieMe / Shutterstock