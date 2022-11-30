EdTech в Китае: туристам инвестиции не дадут

RB.RU в своем Telegram-канале запустил серию прямых эфиров с предпринимателями и инвесторами. Каждую неделю Анастасия Жигач обсуждает с экспертами самые актуальные темы для бизнеса — развитие бизнеса в кризис, релокацию, продвижение своего продукта и многое другое.
27 октября спикером на прямом эфире стал Павел Фролов, основатель компании «Роббо». Предприниматель рассказал о своем опыте локализации продукта в Китае и его работе в рамках ограничений и поделился советами, как вести проект, чтобы ему дали субсидию от правительства.
Публикуем интересные тезисы из беседы.
Содержание:
- О компании
- Проблемы рынка онлайн-образования в Китае
- В чем секрет успеха на китайском рынке
- Особенности ведения бизнеса в КНР
- Как адаптировать проект под рынок Китая
- Сколько стоит вести бизнес в Китае
- Гранты и субсидии для бизнеса от правительства
- Кто еще поможет стартапу в Китае
О компании
«Роббо» — разработчик и производитель робототехнических EdTech-наборов с офисами в 31 стране мира, в том числе в Китае. Всего продано более 150 франшиз и открыто более 470 «Роббо Классов» в школах. Штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге.
В объемах венчурных инвестиций в робототехнику до 2021 года лидировал Китай, он же активно вкладывался в EdTech последние пять лет.
Первый раз компания заходила в Китай четыре года назад, находясь в Москве — и провалилась. Позже они сменили партнеров и внесли изменения в деятельность филиала в КНР: сейчас планируют открыть кружки программирования и робототехники для детей, а также оборудовать классы.
Ожидается, что первые продажи франшизы и поставки инженерных классов в китайские школы начнутся в 2023 году.
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«Роббо» готовит детей «к жизни в мире будущего» и обучает:
- программированию,
- микроэлектронике,
- прототипированию,
- 3D-печати,
- робототехнике,
- изобретательству.
Проблемы рынка онлайн-образования в Китае
Еще летом 2021 власти Китая запретили дополнительное образование для детей младше 10 класса, что практически свело на нет работу компаний, специализировавшихся на математике, английском или физике — как в онлайне, так и в офлайне, они были вынуждены закрыться.
Сейчас на рынке EdTech в Китае осталось только дополнительное образование, которое не дублирует школьные программы. Такие меры приняли, чтобы дать равные возможности всем детям и решить проблему перехода сильных преподавателей из школ в такие компании.
При этом есть еще ограничения:
- по размеру учебных центров — они должны быть не меньше 300 кв. метров
- по обучению — дети должны реально делать что-то руками, и такая деятельность должна составлять не менее 70% их времени, поэтому в учебном плане не стоит делать акцент на просмотр видеолекций.
В чем секрет успеха на китайском рынке
Проект хорошо идет там, где удается найти биздевов— например, в Японии бизнес «Роббо» развивает топ-менеджер Toyota.
Вопрос не в том, где легче развивать, а в том, где будет проще найти business development manager.
Как найти биздева в Китае
Когда мы искали себе такого специалиста, обязательным условием ставили, чтобы он говорил на языке этой страны, английском и русском, чтобы мы могли нормально коммуницировать внутри команды — поэтому это очень «редкие» люди.
Когда мы открывали офис в Китае, много компаний как раз уходило с рынка из-за запрета правительства — так мы получили очень квалифицированных специалистов, которые до этого развивали сети компаний.
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Мы могли выбирать, и брали MBA. В целом я не слышал про проблемы, которые есть, к примеру, в Бразилии или странах ЛАТАМ в найме и подборе таких специалистов.
Особенности ведения бизнеса в КНР
«Чтобы бизнес пошел, нужно находиться в Китае физически»
Наши первые продажи роботов и 3D-принтеров не пошли, потому что мы в этот момент находились в Москве.
Позже, когда мы искали партнеров и заходили на рынок во второй раз, старались учесть этот фактор.
«Не ведите себя как туристы»
Наш гендиректор Андрей Смирнов установил хорошие отношения с инвесторами в Китае, и все они ждут, когда он снова приедет, чтобы двигать проект вперед.
Деньги стартап с русскими корнями может получить при условии, что проект не будет вести себя как бизнес-турист.
Туристам инвестиции не дадут. Поэтому важно продемонстрировать серьезное намерение — например, что команда находится в Китае, а не работает удаленно из России.
Язык
Договариваться вы будете на китайском языке, возможности на английском минимальны.
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Открыть сайт и делать видеопоток можно только с лицензией
В Китае ты не имеешь права просто так открыть сайт и бродкастить, делать видеопотоки: нужно получить лицензию.
Для этого:
- подается заявка с пакетом документов,
- затем она рассматривается лицензионной палатой Китая,
- после этого выдается лицензия со штампом.
Без этого у тебя просто нет права даже делать сайт — иначе довольно жестко наказывают, могут быть штрафы. Иностранцу с такими штрафами лучше не рисковать.
Лиды в Китае
Тут все совсем по-другому. Есть свои соцсети, мессенджеры:
- WeChat — отдельная экосистема. Через нее можно платить, там можно покупать (это аналог WhatsApp с дополнительными функциями);
- Baidu — аналог Google или «Яндекса»;
- QQ — социальная сеть.
В Китае вы найдете клон практически любого привычного сервиса.
Ничего из того, что работает за рубежом, здесь не работает — даже Zoom. Более того, большой китайский firewall не пускает запрещенные сети и Google.
Лидогенерация строится по абсолютно другим законам, но если знаешь эти правила, все получится. Лиды — это слабость всех, Китай — не исключение.
Как адаптировать проект под рынок Китая
Изначально мы запускались на английском, потому что у нас уже есть английские методички. Сейчас мы переводим все на китайский.
Мы запустили процесс локализации продуктов и увидели, что есть экспортный конкурс от фонда содействий инновациям, подали заявку и выиграли еще и российский грант.
Адаптация продукта под рынок Китая состоит из восьми пунктов:
- перевод на китайский язык нашей LMS
- перевод электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК)
- перевод системы robbo scratch — это система программирования
- перевод продукта и маркетинговой части «Роббо класс» — это то, что идет в школах
- перевод «Роббо клуба» (франшиза), франчбука и бизнес-бука,
- адаптация соцсетей под китайский рынок
- создание сайта на китайском языке
- поиск партнера и апробирование
Маркетинг, позиционирование продукта, подчеркивание его сильных сторон — все это тоже придется менять. Здесь другая аудитория, и ее ценности могут отличаться от тех, что были у аудитории в вашем регионе.
Приведу наш опыт в Японии. В крупных городах люди понимают, что ИТ — это перспективно, в маленьких же городах родителям часто приходится объяснять, почему программирование — важно. Нет такого, что для всех это аксиома, поэтому если реклама этого не объясняет, лидогенерация не сработает.
Сколько стоит вести бизнес в Китае
Регистрация
Для начала нужно зарегистрировать компанию в Китае — у нас это заняло примерно месяц, по стоимости это было недорого.
Ведение бизнеса и оплата услуг
Сотрудники получают зарплату 200-300 тыс. руб. в месяц, а офис стоит 300-500 тыс. руб. в месяц.
Сразу отмечу еще один нюанс с оплатой услуг компании: она поступает на депозит, то есть вы не сможете сразу получить свои деньги.
Сколько «стоит» выход на рынок
Могу сказать, что нужно приготовить €0,5 млн и рассчитывать примерно на два года работы, чтобы выйти на окупаемость.
Гранты и субсидии для бизнеса от правительства
Мы нашли возможности через Технопарк в Петербурге и бизнес-инкубатор «Ингрия» — и вышли на британо-китайскую компанию GT IP, которая делала Russia-China Competition — конкурс питчей стартапов.
Мы участвовали три раза: в 2019, 2020 и 2021 году.
- в 2019 мы заняли третье место,
- в 2020 — второе,
- в 2021 — первое.
Плюс наш гендиректор Андрей Смирнов ездил в Китай на бизнес-миссию в Нанкин, где ВВП в полтора раза больше, чем у РФ, хотя это всего лишь один город.
После того как мы выиграли конкурс Nanjing Tech Week China-Russia Innovation Award, мы получили субсидию от правительства в 1,5 млн юаней (примерно 15 млн руб.), доложили примерно столько же от себя.
Позже в Нанкине нас взяли на программу талантов Entrepreneurial High-Tech Talents.
Там мы получили:
- субсидию на жилье,
- бесплатный офис в научном технологическом парке Синчен (аналог «Сколково») на три года.
И уже сформировали команду, в которой сейчас работают четыре человека на фултайме.
Кто еще поможет стартапу в Китае
Акселераторы
Однозначно есть смысл пытаться пробиться в местный акселератор со стартапом, все зарубежные акселерационные программы на порядок вас ускоряют — сразу познакомят с теми, кому интересно с вами работать.
Где в Китае делать проект
Надо выбрать город, в котором вы хотите развиваться.
- если вы собираетесь делать стартап в области электроники, лучше выбрать Шэньчжэнь,
- если это история про науку, например, биомед /биотех — Пекин или Шанхай.
Можно идти туда, где предложат лучшую поддержку — а ее вы получите только в том случае, если будете готовы перевезти хотя бы часть команды в Китай.
Кто еще может помочь
Лучше идти не в комьюнити, а в специальные структуры, которые помогают вести бизнес в Китае.
Лучше обратиться:
- в торговое представительство РФ в Китае (Пекин);
- к экспертам — например, Евгению Косолапову и его коллегам-представителям «Сколково» (Пекин).
Фото на обложке: Shutterstock / helloabc
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