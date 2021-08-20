Facebook представила бета-версию приложения для виртуальных конференций Horizon Workrooms

Horizon Workrooms позволяет посетить совещание в виртуальной реальности. Реалистичности добавляют аватары, повторяющие жесты за пользователем. Компания сообщила, что приложение разработано не для продажи, а в качестве демонстрации возможностей VR и метавселенной.

Идея довольно проста: вместо того, чтобы разговаривать с людьми в маленьких окошках по видеосвязи, можно использовать цифровые аватары. В таком собрании могут принять участие 16 человек, а если некоторые будут использовать веб-камеры вместо аватаров — 50.

Facebook говорит, что это небольшой, но важный шаг на пути к созданию метавселенной — цифрового мира, в котором люди когда-нибудь смогут встречаться, работать и играть, как в художественных произведениях, например «Первому игроку приготовиться» или «Лавина».

В последнее время Facebook постоянно упоминает этот термин. В июле была создана группа для работы над метавселенной, а CEO Марк Цукерберг заявил, что будет зарабатывать на этом, продавая цифровые товары. Хотя сейчас приложение Horizon Workrooms бесплатно, легко представить, что получит коммерческое применение как услуга для бизнеса или школ.

Скриншот: Facebook

Тодд Хазелтон из CNBC получил возможность протестировать новинку на мероприятии, в котором участвовали глава Facebook Reality Labs (FRL) Эндрю Босворт и другими руководителями. По его словам, это что-то среднее между видеозвонками и присутствием в реальном конференц-зале, и хотя у Facebook пока нет реальной стратегии вывода этой бета-версии на рынок, она работала хорошо.

Чтобы воспользоваться Workrooms, необходимо установить приложение на ПК (также доступно для Mac) и на гарнитуру Oculus Quest 2 от Facebook за $299.

Затем нужно запустить Workrooms в гарнитуре, создать аватар и войти в чат.

После пользователь оказывается за столом для совещаний.

Скриншот: Facebook



Хазелтон отмечает, что это было похоже на поездку в офис, только вместо реальных людей он видел их виртуальные версии.

В отличие от многих VR-приложений, где аватары не двигаются, в Workrooms они повторяют движения рук и головы. Например, во время разговора можно было видеть, как собеседник двигает руками, и это создавало ощущение присутствия в реальном зале, а не среди безжизненных тел.

Workrooms подключаются прямо к компьютеру, и во время встречи у пользователя остается доступ к рабочему столу и заметкам. Функция сквозного просмотра позволяет видеть клавиатуру и мышь даже с включенной гарнитурой.

Скриншот: Facebook



Директор по рабочему опыту FRL Майк Лебо продемонстрировал, как присутствующие в комнате могут рисовать на цифровой доске или запустить демонстрацию своего экрана. Это похоже на лекцию в небольшом кабинете колледжа.

Тодд Хазелтон отмечает: ему казалось, что он находится в комнате с другими людьми, а не на видеозвонке. Это важно, потому что некоторые сотрудники или учащиеся могут попытаться отключить камеру и не участвовать в вызове. Однако в этой программе будет очень трудно незаметно исчезнуть. Тем более, что аватары повторяют движения тела.

Скриншот: Facebook

«Мы считали, что это надолго станет важной частью работы в будущем, — отмечает Эндрю Босворт, вице-президент Facebook Reality Labs. — У людей должна быть возможность ощущать присутствие друг друга, даже если они находятся далеко, не только для игр и развлечений, но и для более серьезных вещей. Во время пандемии нам удалось хорошо наладить совместную работу, но это другое. Видеозвонки этого не дадут».

Босворт прав, это сильно отличается от видеозвонков. Но трудно сказать, что лучше. Это был интересный опыт, но мало кто захочет проводить в конференц-зале больше времени, чем нужно.

В некотором смысле кто-то, в том числе и Хазелтон, предпочтет видеочат, где можно просто выключить камеру, или даже телефонный звонок. За время пандемии многие успели устать от Zoom. Кроме того, пользователю будет не совсем комфортно долго носить тяжелую гарнитуру. Тодд Хазелтон признается, что ее нужно было регулярно поправлять. И хотя он знал, что никто его не видел, он чувствовал себя очень неловко.

Скриншот: Facebook

Если Facebook хочет продавать этот продукт бизнесу, ему придется решить немало проблем. Необходимо будет убедить компании, что они должны выложить $299 за гарнитуру, проконтролировать, что на каждом ПК установлены правильные приложения, и доказать менеджерам, что это действительно лучший способ провести встречу, чем просто создать видеочат.

Но сейчас Facebook об этом не беспокоится. Продукт, представленный в четверг, все еще является бета-версией, хотя и кажется завершенным. Его цель — показать людям, что подобные опыты можно проводить в виртуальной реальности. Компания надеется, что это впечатлит первых пользователей, и, возможно, они смогут повлиять на мнение других.

Представляя метавселенную, в первую очередь мы думаем о ее возможностях для игр и развлечений. Однако похоже, что даже в виртуальном мире нам придется работать.

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