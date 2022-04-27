Meta* открывает свой первый физический магазин. Вот зачем это нужно

Meta* решила продвигать метавселенную через физический магазин — первый Meta Store* откроется в начале следующего месяца. Он будет располагаться в Калифорнии рядом с исследовательским центром Meta Reality Labs*, где разрабатываются продукты, связанные с метавселенной.

В магазине покупатели смогут протестировать и приобрести три продукта Meta*, связанных с метавселенной: устройство для видеочата Portal, умные очки Ray-Ban Stories и VR-гарнитуру Meta Quest*. Открытие Meta Store*, вероятно, говорит о том, что компания намерена диверсифицировать источники дохода. Однако аналитики сомневаются в том, что все эти технологии распространятся массово.

Вдохновившись примером Apple, Meta* использует физический магазин как место, где можно опробовать ее технологии. Покупатели могут примерять очки Ray-Ban Stories, чтобы подобрать наиболее подходящую модель и цвет, а также сделать несколько снимков с их помощью прямо в магазине. Гарнитура Meta Quest* позволяет им играть в рыболовные VR-игры, а видеофункции Portal — связываться с продавцами.

«Опробовав технологию, люди смогут лучше ее оценить», — написал глава Meta Store* Мартин Гиллиард в блоге Meta*.

Главный аналитик Insider Intelligence Эндрю Липсман считает, что у платформы не было других вариантов для продвижения продуктов. «Meta* ставит свое будущее на семейство устройств, которые на данный момент практически никто не использует», — утверждает он. По этой причине им нужно представить эти девайсы так, чтобы потребители могли их протестировать.

Липсман добавил, что молодое поколение с большей вероятностью может заинтересоваться таким продуктом, как Meta Quest*, но не все родители, скорее всего, смогут потратить на него $300. По его мнению, магазинам стоит мотивировать старших потребителей пробовать подобные продукты, чтобы они могли спокойно приобретать их для своих детей.

Все эти действия — часть стремления Meta* к тому, чтобы приучить потребителей к самой идее метавселенной. Чтобы показать серьезность своих намерений в отношении этого бизнеса, в ноябре Facebook* переименовалась в Meta*.

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В широком смысле под метавселенной понимается любая технология, которая является частью постоянного виртуального мира. Однако на деле это может быть что угодно — от инвестиций в VR-игры Meta* до AR-шоппинга в Snapchat. Как написал Гиллиард: «Мы не продаем метавселенную в нашем магазине, но надеемся, что, покидая его, люди будут знать немного больше о том, как наши продукты помогут им к ней подключиться».

Однако по-прежнему неясно, нужна ли метавселенная самим людям.

Согласно GoogleTrends, максимальное количество запросов по термину «метавселенная» пришлось на январь, а уже к 3 апреля оно упало на 81%.

Более того, даже те, кто заинтересован в метавселенной, могут не захотеть ее версию от Meta* из-за низкого доверия к сервисам компании. Тем не менее, как считает Липсман, доминирующее положение Facebook* и ранний выход на рынок могут компенсировать недостаток доверия.

Meta* действительно необходимо найти другие источники дохода, помимо рекламы.

В феврале компания представила доходы за четвертый квартал, которые оказались ниже ожидаемых. Из-за этого она потеряла $237,6 млрд, установив рекорд в истории фондового рынка по однодневному падению рыночной стоимости.

Meta* также впервые потеряла активных пользователей из-за новых правил конфиденциальности iOS14. Согласно ее прогнозам, они приведут к сокращению дохода на $10 млрд в течение 2022 года.

Липсман считает, что диверсификация дохода — верный шаг, но вопрос лишь в том, «насколько быстро этот бизнес [вокруг метавселенной] масштабируется и начнет приносить прибыль».

* Meta и входящие в нее Facebook, Instagram, Meta Store, Meta Reality Labs и Meta Quest признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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