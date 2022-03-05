Как скачать все файлы с Google Диска

Google Диск позволяет легко скачивать отдельные фотографии или документы, но загружать полный архив вручную долго и неудобно. Рассказываем о простых способах, которые помогут сохранить ценную информацию.

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Загрузка данных с сайта

Запустите браузер и перейдите на страницу Google Диска.

Нажмите на любой файл или папку, чтобы выделить данные для загрузки. Чтобы выбрать все файлы, нажмите Ctrl+A (Windows) или Command +A (Mac OS). Выбранные файлы будут выделены голубым.

В правом верхнем углу нажмите на три вертикальные точки.

Выберите пункт «Скачать» в выпадающем списке.

Google Диск объединит выбранные нужные файлы в ZIP-архив. Загрузка начнется автоматически.

Загрузка с помощью инструмента «Автозагрузка и синхронизация»

Запустите браузер и перейдите на страницу загрузки Google Диска. Установка программы поможет синхронизировать данные между компьютером и профилем на Google Диске и позволит скачать все файлы на ПК.

Главное преимущество метода в том, что любые изменения, которые происходят на Диске, автоматически отражаются в программе на компьютере.

Откройте сайт и нажмите кнопку «Скачать Диск для компьютеров». Выберите «Принять условия и скачать».

Дважды кликните по загруженному файлу для начала установки. Разрешите приложению вносить изменения на вашем устройстве. Выберите «Да», а после установки — «Закрыть».

Дождитесь появления окна для входа в аккаунт Google. Введите логин и пароль.

Программа предложит загрузить файлы и папки с компьютера на Google Диск. Если в этом нет необходимости, снимите отметки напротив папок.

Нажмите кнопку «Далее».

После сообщения «Синхронизировать раздел «Мой диск» с папкой на этом компьютере» нажмите «ОК».

Выберите, какие файлы с Диска сохранить на ПК.

Отметьте «Синхронизировать все объекты в разделе «Мой диск»» и нажмите «Начать».

Подождите. В зависимости от объема диска это может потребовать значительного времени.

После завершения загрузки ваши файлы появятся в папке Google Диск на компьютере.

Загрузка через Google Архиватор

Войдите в свою учетную запись Google. Откройте страницу управления аккаунтом и выполните следующие шаги.

Откройте вкладку «Данные и конфиденциальность».

Промотайте страницу вниз до пункта «Скачивание и удаление данных». Выберите «Создать резервную копию данных».

Кликните «СОЗДАНИЕ ЭКСПОРТА».

Нажмите на «Отменить выбор» и промотайте страницу вниз, чтобы выделить Диск для загрузки. Также можно отметить другие необходимые данные.

Нажмите кнопку «Далее».

Выберите размер файла. Архив большего размера будет разделен на несколько частей.

Нажмите «Создать экспорт» для начала загрузки. Подготовка архива может занять несколько часов или дней, по готовности на электронную почту придет уведомление.

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Фото на обложке: Nopparat Khokthong / Shutterstock