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Как скачать все файлы с Google Диска

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Google Диск позволяет легко скачивать отдельные фотографии или документы, но загружать полный архив вручную долго и неудобно. Рассказываем о простых способах, которые помогут сохранить ценную информацию.

Как скачать все файлы с Google Диска

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Загрузка данных с сайта

Запустите браузер и перейдите на страницу Google Диска.

  • Нажмите на любой файл или папку, чтобы выделить данные для загрузки. Чтобы выбрать все файлы, нажмите Ctrl+A (Windows) или Command +A (Mac OS). Выбранные файлы будут выделены голубым.
  • В правом верхнем углу нажмите на три вертикальные точки.

скачать данные с Google Диска, без установки приложения

  • Выберите пункт «Скачать» в выпадающем списке.
  • Google Диск объединит выбранные нужные файлы в ZIP-архив. Загрузка начнется автоматически.

Загрузка с помощью инструмента «Автозагрузка и синхронизация»

Запустите браузер и перейдите на страницу загрузки Google Диска. Установка программы поможет синхронизировать данные между компьютером и профилем на Google Диске и позволит скачать все файлы на ПК.

Главное преимущество метода в том, что любые изменения, которые происходят на Диске, автоматически отражаются в программе на компьютере.

  • Откройте сайт и нажмите кнопку «Скачать Диск для компьютеров». Выберите «Принять условия и скачать».
  • Дважды кликните по загруженному файлу для начала установки. Разрешите приложению вносить изменения на вашем устройстве. Выберите «Да», а после установки — «Закрыть».
  • Дождитесь появления окна для входа в аккаунт Google. Введите логин и пароль.
  • Программа предложит загрузить файлы и папки с компьютера на Google Диск. Если в этом нет необходимости, снимите отметки напротив папок.

скачать данные с Google Диска

  • Нажмите кнопку «Далее».
  • После сообщения «Синхронизировать раздел «Мой диск» с папкой на этом компьютере» нажмите «ОК».
  • Выберите, какие файлы с Диска сохранить на ПК.

скачать данные с Google Диска

  • Отметьте «Синхронизировать все объекты в разделе «Мой диск»» и нажмите «Начать».
  • Подождите. В зависимости от объема диска это может потребовать значительного времени.

После завершения загрузки ваши файлы появятся в папке Google Диск на компьютере.

Загрузка через Google Архиватор

Войдите в свою учетную запись Google. Откройте страницу управления аккаунтом и выполните следующие шаги.

  • Откройте вкладку «Данные и конфиденциальность».
  • Промотайте страницу вниз до пункта «Скачивание и удаление данных». Выберите «Создать резервную копию данных».

Загрузка через Google Архиватор

  • Кликните «СОЗДАНИЕ ЭКСПОРТА».
  • Нажмите на «Отменить выбор» и промотайте страницу вниз, чтобы выделить Диск для загрузки. Также можно отметить другие необходимые данные.

Загрузка через Google Архиватор

  • Нажмите кнопку «Далее».
  • Выберите размер файла. Архив большего размера будет разделен на несколько частей.

Загрузка через Google Архиватор

  • Нажмите «Создать экспорт» для начала загрузки. Подготовка архива может занять несколько часов или дней, по готовности на электронную почту придет уведомление.

Источник.

Фото на обложке: Nopparat Khokthong / Shutterstock

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