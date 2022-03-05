Как скачать все файлы с Google Диска

Google Диск позволяет легко скачивать отдельные фотографии или документы, но загружать полный архив вручную долго и неудобно. Рассказываем о простых способах, которые помогут сохранить ценную информацию.
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Загрузка данных с сайта
Запустите браузер и перейдите на страницу Google Диска.
- Нажмите на любой файл или папку, чтобы выделить данные для загрузки. Чтобы выбрать все файлы, нажмите Ctrl+A (Windows) или Command +A (Mac OS). Выбранные файлы будут выделены голубым.
- В правом верхнем углу нажмите на три вертикальные точки.
- Выберите пункт «Скачать» в выпадающем списке.
- Google Диск объединит выбранные нужные файлы в ZIP-архив. Загрузка начнется автоматически.
Загрузка с помощью инструмента «Автозагрузка и синхронизация»
Запустите браузер и перейдите на страницу загрузки Google Диска. Установка программы поможет синхронизировать данные между компьютером и профилем на Google Диске и позволит скачать все файлы на ПК.
Главное преимущество метода в том, что любые изменения, которые происходят на Диске, автоматически отражаются в программе на компьютере.
- Откройте сайт и нажмите кнопку «Скачать Диск для компьютеров». Выберите «Принять условия и скачать».
- Дважды кликните по загруженному файлу для начала установки. Разрешите приложению вносить изменения на вашем устройстве. Выберите «Да», а после установки — «Закрыть».
- Дождитесь появления окна для входа в аккаунт Google. Введите логин и пароль.
- Программа предложит загрузить файлы и папки с компьютера на Google Диск. Если в этом нет необходимости, снимите отметки напротив папок.
- Нажмите кнопку «Далее».
- После сообщения «Синхронизировать раздел «Мой диск» с папкой на этом компьютере» нажмите «ОК».
- Выберите, какие файлы с Диска сохранить на ПК.
- Отметьте «Синхронизировать все объекты в разделе «Мой диск»» и нажмите «Начать».
- Подождите. В зависимости от объема диска это может потребовать значительного времени.
После завершения загрузки ваши файлы появятся в папке Google Диск на компьютере.
Загрузка через Google Архиватор
Войдите в свою учетную запись Google. Откройте страницу управления аккаунтом и выполните следующие шаги.
- Откройте вкладку «Данные и конфиденциальность».
- Промотайте страницу вниз до пункта «Скачивание и удаление данных». Выберите «Создать резервную копию данных».
- Кликните «СОЗДАНИЕ ЭКСПОРТА».
- Нажмите на «Отменить выбор» и промотайте страницу вниз, чтобы выделить Диск для загрузки. Также можно отметить другие необходимые данные.
- Нажмите кнопку «Далее».
- Выберите размер файла. Архив большего размера будет разделен на несколько частей.
- Нажмите «Создать экспорт» для начала загрузки. Подготовка архива может занять несколько часов или дней, по готовности на электронную почту придет уведомление.
Фото на обложке: Nopparat Khokthong /
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