«Гонка вооружений» между Sony и Microsoft: почему техногиганты скупают разработчиков видеоигр

По оценкам Newzoo, в 2021 году доходы индустрии видеоигр составили более $180 млрд. Для сравнения, объем «совокупного мирового рынка театральных и домашних/мобильных развлечений» в 2020 году составил около $80 млрд.

За последнее десятилетие индустрия игр сильно выросла, а вместе с ней и конкуренция за доходы. Крупнейшие игроки инвестируют в популярных разработчиков и известные игры, чтобы удержать игроков на своей стороне.

План Sony по покупке разработчика Destiny компании Bungie является последним шагом в эскалации гонки вооружений лидеров индустрии видеоигр с целью обогнать конкурентов в борьбе за студии, франшизы и время игроков.

В последние несколько лет гонка приобретений набирает обороты: только в 2021 году было заключено более 250 игровых сделок на сумму более $38 млрд.

Два крупнейших игровых приобретения всех времен произошли в прошлом месяце: издатель Grand Theft Auto компания Take-Two приобрела мобильного гиганта Zynga за более чем $12 млн, а Microsoft планирует купить Activision Blizzard за $69 млрд.

Такая повальная скупка студий связана с контентом и возможностью размещать этот контент, эксклюзивно или нет, на различных платформах.

Game Pass от Microsoft, похожий на Netflix игровой сервис по подписке для Xbox и PC, недавно достиг отметки в 25 млн подписчиков. Журналист Axios Стивен Тотило, который освещает игровую индустрию, отмечает, что этот сервис занимает центральное место в долгосрочной стратегии компании.

Компания Sony разрабатывает своего конкурента Game Pass, и игры Bungie, скорее всего, появятся там.

И Microsoft, и Sony объявили о заключении сделок, заверив, что популярные игры не станут сразу же эксклюзивными.

Но Sony создала огромную базу фанатов для своих блокбастеров, выходящих только на PlayStation, а Microsoft заявила, что недавно приобретенная игра разработчика Bethesda Softworks появится только на Xbox, PC и Game Pass.

Скупкой занимаются не только производители консолей. Это делают и крупные технологических компаний, которые пытаются ворваться в игровой бизнес, используя существующие платформы.

Netflix купила студию Night School в прошлом году.

Google купил студию Triple A в 2019 году для своего испытывающего трудности сервиса Stadia.

Стоит вспомнить, что с конца 1980-х годов соперничество между игровыми компаниями приходилось в основном на консоли. Вы выросли либо на Nintendo, либо на Sega. Совсем недавно вы играли на Xbox, PlayStation, Nintendo или ПК.

Но теперь можно играть в Fortnite на любом устройстве, Destiny 2 доступна на всех немобильных платформах, а Microsoft стремится распространить Game Pass повсеместно.

Студии приобретают по разным причинам.

Например, Activision Blizzard столкнулась со шквалом публичных обвинений в токсичности на рабочем месте, что понизило цену ее акций и потенциально снизило цену ее продажи.

Другие независимые студии могут утешаться тем, что покупка крупной компанией означает получение надежного финансирования для разработки многомиллионных игр.

«Мы начинаем переходить на мультиплатформу, вы это видите, — сказал CEO Sony Interactive Entertainment Джим Райан о покупке Bungie. — С философской точки зрения, речь идет не о том, чтобы перетянуть все в мир PlayStation. Речь идет о совместном создании огромных и прекрасных новых миров».

«Я думаю, мы придерживаемся уникальной точки зрения, которая заключается не в том, что все должно работать на одном устройстве или платформе», — сказал CEO Microsoft по играм Фил Спенсер после объявления о покупке Activision Blizzard.

Ажиотаж, вызванный приобретением игровых гигантов, напоминает о том, как стриминговые сервисы собирали франшизы и шоу в течение последних пяти лет.

Можно вспомнить NBC, забирающий у Netflix сериалы «Офис» и «Друзья» для эксклюзивного размещения на своем сервисе Peacock, или предложение Amazon купить MGM.

Однако существующий контент — только часть картины.

Хотя существует множество игровых франшиз, которые регулярно получают продолжения или работают в формате live-service (то же, что Game as a service — «игра как услуга» (англ.)), большая часть индустрии процветает за счет новых разработок.

Конечно, Call of Duty выпускает по одной игре в год с 2008 года, но Fortnite пять лет назад была лишь скромной задумкой Epic Games.

Эти приобретения в равной степени касаются как того, что создадут студии, так и того, какой контент они принесут с собой. Именно это имеет в виду Sony, когда утверждает, что Bungie «создаст совершенно новые миры в будущем интеллектуальной собственности».

С каждой сделкой такого масштаба в индустрии остаётся все меньше независимых студий. И это неизбежно вызовет интерес регулирующих органов.

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