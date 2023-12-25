Google заменит часть персонала искусственным интеллектом

ИИ забирает у людей все больше обязанностей — в том числе и в самых инновационных компаниях. Согласно The Information, поисковый гигант Google планирует перевести или уволить сотрудников направления продаж, задачи которых были автоматизированы с помощью новых инструментов.

Пока неясно, сколько людей затронут нововведения. Ранее в этом году Google объявила о начале «новой эры рекламы на базе ИИ». В рамках этой инициативы компания применяет технологию для «предоставления нового рекламного опыта», в том числе «автоматически создаваемых ресурсов», которые собирают контент из существующих объявлений и целевых страниц.

Некоторые из этих объявлений, созданных с помощью функции Performance Max, могут даже меняться в режиме реального времени в зависимости от количества кликов, чтобы обеспечить максимальную видимость. Для сотрудников-людей эта задача была бы довольно трудоемкой.

Согласно The Information, «с тех пор все больше рекламодателей переходят на PMax», что устранило «потребность в некоторых сотрудниках, которые специализировались на продаже рекламы для определенного сервиса Google».

В сообщении говорится, что задачи такого рода выполняли примерно половина сотрудников рекламного подразделения компании.

Это заметный сдвиг в бизнесе Google, поскольку реклама составляет огромную часть доходов компании. Заменяя работников-людей, компания, по-видимому, стремится увеличить показатели рентабельности за счет сокращения издержек.

Но какой ценой? Уже можно видеть, что автоматизация работы при помощи ИИ затронула несколько отраслей. Ранее в этом году CEO IBM Арвинд Кришна сообщил, что компания замедляет или приостанавливает прием по всем направлениям, задачи для которых мог бы выполнять искусственный интеллект.

«Могу представить, что в течение 5 лет 30% этих рабочих мест заменят ИИ и автоматизация», — сказал он. По оценкам, это до 7800 рабочих мест.

Аналогичным образом немецкий таблоид Bild объявил, что «с сожалением расстается с коллегами, задачи которых в цифровом мире выполняются с помощью ИИ и/или автоматизированных процессов».

Из-за развития ИИ под ударом оказываются некоторые неквалифицированные работники.

В октября CEO индийской e-commerce компании Dukaan Суумит Шах признался: «Для меня не составило труда заменить всю команду клиентского сервиса ботом, потому что он примерно в 100 раз умнее, действует мгновенно и обошелся мне примерно в сотую часть того, что я раньше платил службе поддержки».

ИИ уже начинает захватывать некоторые рабочие места — и, согласно исследованию McKinsey Global Institute, тренд может ускориться быстрее, чем кто-либо ожидает.

Ранее в этом году Goldman Sachs спрогнозировал, что из-за искусственного интеллекта может исчезнуть около 300 млн рабочих мест.

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