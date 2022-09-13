«Тихий рекрутинг»: как Google ищет лучших сотрудников

При выборе сотрудников на открытые вакансии Google придерживается стратегии quiet hiring или «тихий рекрутинг», а именно назначает лучших из текущего персонала. Это малоизвестный, но чрезвычайно эффективный подход, который снижает риск неудачного найма.
Quiet quitting или «тихое увольнение» — термин, ставший популярным благодаря TikTok. Это подход, при котором сотрудник отказывается выполнять дополнительную работу и сосредотачивается только на своих обязанностях.
Возможно, вы также знакомы с понятием quiet firing — оно также означает «тихое увольнение», но в этом случае инициатива исходит от работодателя, который ухудшает условия для сотрудника, вынуждая его уйти «по собственному желанию».
Стратегия Google — quiet hiring — предполагает, что компания выбирает наиболее старательных сотрудников (которые, возможно, даже берут на себя дополнительные обязанности) и назначает их на открытые вакансии.
Согласно исследованиям, люди, стремящиеся к высоким достижениям, могут работать на 400% эффективнее, чем средний сотрудник. Поэтому для бизнеса имеет смысл сразу отдавать им приоритет.
При этом в своей стратегии Google не ограничивается лишь текущим персоналом. Комитет по найму Google, состоящий из пяти или шести работников компании, оценивает каждого кандидата по пяти «ключевым аспектам», два из которых — рекомендации сотрудников Google и отзывы, предоставленные кандидатом. Главная цель — значительно снизить риск плохого найма.
Конечно, тем, кто придерживается подхода quiet quitting, будет сложнее устроиться в Google или компанию с аналогичными ценностями. С другой стороны, «тихий рекрутинг» передает власть сотрудникам, желающих продвигаться по карьерной лестнице и больше зарабатывать — хотя для этого им нужно работать в организации, которая вознаграждает за высокую производительность.
Фото на обложке: Benny Marty /
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