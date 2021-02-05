Google закрывает собственные студии по разработке игр Stadia

В 2019 году Google представила собственный игровой облачный сервис Stadia. В то же время она анонсировала открытие студии Stadia Games & Entertainment (SG&E), которая будет выпускать эксклюзивные игры для новой платформы. Но теперь компания передумала и решила закрыть проект.

Вице-президент и генеральный директор Stadia Фил Харрисон сообщил, что компания планирует сосредоточиться на разработке собственной игровой платформы, а также углублять бизнес-партнерства. «Мы решили прекратить инвестирование в создание эксклюзивного контента от внутренней команды разработчиков SG&E, помимо запланированных на ближайшее время игр», — написал он в своем блоге.

Компания еще не выпустила ни одной игры под брендом Stadia, но уже закрывает его несмотря на то, что Google серьезно вложилась в это направление. Первоначально компания создала студию в Монреале (Канада) и приобрела Typhoon Studios. Затем еще одна точка была открыта в Лос-Анджелесе.

Собственными студиями Google руководила Джейд Реймонд, которая работает в индустрии видеоигр более 15 лет. В качестве продюсера Ubisoft в Монреале она участвовала в создании первых релизов Assassin’s Creed, а также занималась неизданной однопользовательской видеоигрой Star Wars в Electronic Arts.

Закрытие студий по разработке игр Google также означает, что Реймонд покидает компанию. Остальные сотрудники Stadia Games & Entertainment перейдут на новые должности.

В будущем Stadia сосредоточится на сторонних проектах. Компания заявляет, что, например, Cyberpunk 2077 была довольна популярна на игровой облачной платформе. Она позволяет запустить игру на сервере в центре обработки данных, которых находится недалеко от пользователя, и транслировать видеопоток на устройство.

Можно предположить, что Google, скорее всего, закроет и Stadia, поскольку в прошлом она свернула множество своих сервисов. На данный момент компания это отрицает.

«Мы верим в будущее облачных игр и продолжим вносить вклад в развитие этой индустрии. Мы по-прежнему нацелены на создание наилучшей платформы для геймеров и технологии для наших партнеров», — пишет Харрисон.

Главный вопрос лишь в том, будут ли выполнены эти обещания.

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