Эффективная маркетинговая стратегия не всегда стоит дорого: пример Burger King

В 2019 году официальный аккаунт Burger King начал регулярно лайкать публикации известных пользователей Twitter за 2010 год. Сразу несколько инфлюенсеров обратили внимание на необычные действия официального аккаунта компании: первым это заметил популярный киберспортсмен Надешот, затем к нему подключился Дэвид Амайя.

Тот, кто когда-либо получал лайки к своим старым постам, может подтвердить, что это довольно жутко — ведь другой пользователь должен был пролистать весь заинтересовавший его аккаунт, чтобы добраться до этих публикаций.

Со временем стало появляться все больше сообщений от инфлюенсеров, которые столкнулись с этим явлением. Такие действия достаточно необычны для официального аккаунта бренда, поэтому не обратить на них внимание было сложно.

Со временем люди заметили одну закономерность: лайки часто появлялись под постами, сделанными ровно девять лет назад. Все стали гадать, с чем это связано? Почему Burger King выбрал именно этот год?

«Кажется, вы опоздали на 9 лет, @BurgerKing». Аккаунт @Nadeshot в Twitter

Фото: скриншот

Кампания закончилась так же внезапно, как и началась: несколько недель спустя, когда десятки популярных блогеров подняли шумиху в Twitter, таинственные лайки просто перестали появляться. И только тогда люди поняли, что Burger King просто всех обхитрил. Никогда еще термин «партизанский маркетинг» не соответствовал реальности настолько точно.

Прокрутка популярных аккаунтов на несколько лет назад не стоила Burger King ни цента — разумеется, помимо оплаты рабочего времени сотрудников. Но в результате множество инфлюенсеров, которые обычно берут десятки тысяч долларов за простое упоминание торговой марки, сделали в Twitter публикации о бренде. Компания была на слуху в течение нескольких недель, а посты про загадочное поведение аккаунта Burger King собирали множество лайков и ретвитов. В результате бренд получил огромное количество просмотров своих соцсетей совершенно бесплатно.

К тому же многим пользователям эти твиты попадались на глаза как раз тогда, когда они раздумывали, куда бы отправиться на обед. Так простые лайки позволили повысить конверсию и объем продаж.

Обиделись ли блогеры на Burger King? Конечно, реакция была неоднозначной, но в основном это была зависть с оттенком восхищения.

Например, Кейси Нейстат написал: «Инфлюенсеры — это все же не ракетостроители или нейрохирурги. Конечно, манипулировать людьми нехорошо, но меня поражает, насколько гениально это было сделано. Мы все так легко попались в эту ловушку. Стоит признать, что Burger King победил! Тот, кто это придумал, определенно заслужил прибавку».

PR Weekly даже выпустил опрос о том, как люди оценивают такую тактику, и большинство респондентов поддержало компанию. Выделиться в мире, где сотни брендов постоянно борются за внимание аудитории — это сложная задача, а Burger King удалось сделать это, не потратив ни копейки на рекламу.

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Фото на обложке: r.classen / Shutterstock