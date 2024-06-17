История Huawei — от производства коммутаторов до конкуренции с Apple

Huawei, основанная в 1987 году, прошла путь от производителя коммутаторов до одного из крупнейших производителей смартфонов в мире. В материале — об истории Huawei, ключевые этапах ее развития и противостоянии с американскими властями.

Первые годы

Жэнь Чжэнфэй основал Huawei в 1987 году, когда ему было 44 года. Компания располагалась в квартире в китайском городе Шэньчжэнь.

Уставный капитал Huawei составлял около 21 тыс. юаней (в июне 2024 года это менее $3 тыс. долларов). По словам Жэня, он не получил «ни копейки» от китайского правительства и привлек средства от внешних инвесторов.

На тот момент у основателя не было опыта создания компании. Изначально Huawei перепродавала телефонные коммутаторы от гонконгского производителя. «В первые годы мы усердно трудились и заработали первые деньги», — рассказывал Жэнь в документальном сериале о Huawei.

Когда бизнес Huawei начал расти, гонконгский производитель перестал поставлять ей свои маршрутизаторы. Стартап был вынужден разрабатывать собственные продукты.

В 1990-е годы Huawei проводила исследования и создавала свои первые телекоммуникационные продукты. Поскольку в больших городах Китая лидировали крупные игроки, Huawei продавала оборудование в сельские районы.

К 1995 году объем продаж Huawei составил почти $220 млн.

В документальном сериале о компании член наблюдательного совета Лю Кэ рассказал, что первое время сотрудники трудились днями и ночами, не покидая здание почти месяц. «Если кто-то уставал, то отправлялся спать, принимал душ и возвращался к работе», — сказал Лю.

Выход на международный рынок

В 2000-х годах Huawei начала расширять деятельность за пределы Китая. В первые годы она с трудом находила клиентов на зарубежном рынке. «Когда я основал Huawei, было сложно обеспечить выживание компании», — сказал Жэнь в интервью CBS в 2019 году.

К 2000 году объем международных продаж достиг $100 млн, а к 2005 году заказы по международным контрактам впервые превысили внутренние продажи.

Первые устройства для потребителей

В то же время Huawei вышла на рынок потребительских устройств. В 2004 году компания представила свой первый телефон C300, с помощью которого можно было совершать звонки и отправлять SMS.

Два года спустя компания выпустила более продвинутую модель — Huawei U626. Он был оснащен поддержкой 3G, цветным экраном и камерой, а также обеспечивал более быструю передачу данных.

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В 2006 году компания представила USB-модем, который можно подключить к компьютеру для доступа в интернет.

К концу 2000-х годов Huawei достигла нескольких важных финансовых показателей. С 2008 по 2009 годы продажи по контрактам (большая часть из них приходилась на другие страны) выросли на 46% и принесли около $23,3 млрд. Компания также стремилась выйти на рынок США.

Затем Huawei, чьи смартфоны уже пользовались успехом, начала выпускать носимые устройства. В 2015 году появились часы Huawei, которые объединяли функции обычных и умных часов.

Лидерство в области 5G

К 2019 году телекоммуникационный гигант, похоже, возглавил революцию 5G. К февралю 2019 года компания заключила более 30 контрактов по 5G и установила свыше 40 тыс. станций 5G по всему миру. Руководители Huawei утверждали, что с точки зрения разработки этой технологии компания опережала самых передовых американских поставщиков.

«Волчья культура» с высокими зарплатами

В Huawei приходится много работать, но, похоже, это хорошо оплачивается. По словам одного из бывших сотрудников, за завершение проектов дают бонусы, которые «обычно превышают базовый оклад». «Это просто неприличные суммы», — рассказал сотрудник LA Times в 2019 году.

Другой сотрудник рассказал, что Huawei дает сотрудникам возможность покупать акции компании, если они достигают целевых показателей производительности.

Похоже, это компенсирует так называемую «волчью культуру» компании, согласно которой некоторые должны выполнять работу за трех человек.

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По сообщениям, на основе оценки результатов работы китайским сотрудникам присваивают рейтинг: A, B, C или D. Как рассказал Times сотрудник из Шэньчжэня, рейтинг A позволял получить в два раза больше бонусов, чем B. Если сотруднику присваивали оценку C (таких должно быть 10% персонала) два года подряд, то его увольняли.

Скандалы и противостояние с властями США

Выход на международную арену не обошелся без противоречий.

В 2003 году разработчик сетевого оборудования Cisco обвинил Huawei в краже технологии сетевого маршрутизатора. В конечном итоге Huawei урегулировала иск.

В 2010 году Motorola обвинила Huawei в сговоре с несколькими сотрудниками Motorola с целью украсть коммерческие секреты. В 2011 году Motorola отозвала иск.

В 2017 году присяжные постановили, что Huawei незаконно присвоила коммерческие секреты T-Mobile в серии инцидентов, которые произошли в 2012-2013 годах.

Власти США уже давно рассматривают Huawei как потенциальную угрозу национальной безопасности, заявляя, что оборудование компании может использоваться для шпионажа.

В 2012 году Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал отчет, в котором американским компаниям рекомендовалось не использовать продукты Huawei из-за проблем кибербезопасности.

В 2018 году AT&T разорвала сделку по продаже смартфонов Huawei в США.

С 2017 по 2018 годы напряженность между страной и компанией возросла, и администрация Дональда Трампа запретила использовать оборудование Huawei федеральным агентствам, таким как Министерство обороны.

В 2019 году США еще больше ужесточили меры против Huawei, а бывший президент Трамп подписал указ, заложивший основу для запрета на продажу оборудования в стране.

С тех пор черный список был расширен, а дипломатическая напряженность между Китаем и США только усилилась.

В 2018 году Мэн Ваньчжоу, дочь CEO Huawei, которая также занимает должность финансового директора компании, была задержана в Канаде по запросу США. Ее обвинили в обходе санкций против Ирана. Мэн освободили из-под домашнего ареста только в 2021 году в рамках соглашения с Минюстом США, после чего она вернулась в Китай.

Конкуренция с Apple

Сейчас смартфоны Huawei (это одни из самых успешных потребительских продуктов компании) конкурируют с iPhone от Apple в Китае.

В 2010 году компания представила свою первую линейку смартфонов Ascend, пытаясь выйти на мировой рынок смартфонов после выпуска iPhone. Два года спустя Huawei выпустила Ascend P1 S, который в то время считался одним из самых тонких смартфонов в мире. Позже появились телефоны высокого класса, такие как Mate и P Lines, а также бюджетные устройства под дочерним брендом Honor.

По данным на начало 2024 года, Apple уступила лидерство по продажам смартфонов в Китае местным конкурентам, таким как Huawei. Причина — в падении продаж iPhone.

В 2023 году Huawei выпустила Mate 60 Pro. Модель назвали жизнеспособной альтернативой iPhone, которым запретили пользоваться китайским чиновникам. В 2024 году Huawei представила еще одну серию смартфонов под названием Pura 70.

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