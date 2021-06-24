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Истории

Как найти хорошую идею для стартапа

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

Самый распространенный вопрос среди начинающих предпринимателей — как найти идеи для своего дела? Молодым стартаперам часто советуют определить проблему и предложить ее решение, но никто не говорит, где ее искать. Пользователь Twitter Джулиан Шапиро опросил на эту тему 750 основателей и поделился своими выводами.

Как найти хорошую идею для стартапа

Какая идея для стартапа считается хорошей?

Она выполняет одну из следующих функций:

  • улучшает пользовательский опыт;
  • снижает стоимость дорогостоящей проблемы;
  • увеличивает развлекательную/эмоциональную составляющую.

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

Некоторые считают: для успеха стартап должен быть в 10 раз лучше, чем конкуренты. Это заблуждение. Чтобы приложение было в 10 раз лучше, чем Uber, оно должно телепортировать клиентов прямо к месту назначения.

  • Dropbox: передача файлов без проблем.
  • Instacart: доставка продуктов без переплат.
  • Uber: быстрое и недорогое такси.

Ставьте перед собой реалистичные цели. Достаточно, чтобы ваша идея помогла делать что-то в 3 раза лучше, чем это получается у других.

Откуда берутся эти идеи?

Идеи для стартапов рождаются при появлении новой инфраструктуры — технологической или юридической. Например:

Новые технологии

  • Быстрые мобильные процессоры.
  • Аккумуляторы большой емкости.
  • Криптовалютная архитектура.
  • VR.

Изменения в законе

  • Блокировка сервисов.
  • Истечение срока действия патентов и многое другое.

Изменения стимулируют стартапы реализовать новые возможности. Это может быть:

  1. Снижение затрат. Например, Dropbox обеспечивает более дешевый широкополосный доступ к облачному хранилищу. Tesla уменьшает стоимость электромобилей за счет аккумуляторов.
  2. Улучшенная функциональность. Например, смартфоны и 3G положили начало новой мобильной эре.
  3. Запуск новых категорий. 

Культурные изменения

Для того, чтобы эти идеи стали успешными на рынке, общество должно быть готово к ним. Вот стартапы, которые добились успеха благодаря изменениям в поведении потребителей.

  1. Поп-культура, осуждающая вредные привычки. Сигареты выходят из моды, поэтому вейпинг стремительно набирает популярность.
  2. Мобильные приложения, которые учат людей доверять незнакомцам. Например, Uber, Airbnb и Tinder.

Значение 

Изучите изменения в инфраструктуре и сдвиги в культурном восприятии, чтобы определить новые возможности на рынке. Например, широкое распространение смартфонов с точными данными GPS позволило Uber заменить таксистов самозанятыми водителями. Культурные изменения в обществе, которые привели к большему доверию к незнакомцам, позволили стать этой идее успешной.

Вот один из способов найти хорошую идею для стартапа. 

  • Определитесь с инфраструктурой.
  • Проанализируйте, возможен ли сейчас выход на рынок.
  • Изучите идеи второго порядка.

Когда другой стартап получает трехкратную выгоду, как правило, можно использовать смежные идеи для собственного стартапа. Например, популярность таких продукты, как Slack, Zoom и Uber, позволяют молодым предпринимателям создать более дешевые и надежные похожие инструменты.

Источник.

Фото на обложке: REDPIXEL.PL / Shutterstock

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