Как найти хорошую идею для стартапа

Самый распространенный вопрос среди начинающих предпринимателей — как найти идеи для своего дела? Молодым стартаперам часто советуют определить проблему и предложить ее решение, но никто не говорит, где ее искать. Пользователь Twitter Джулиан Шапиро опросил на эту тему 750 основателей и поделился своими выводами.
Какая идея для стартапа считается хорошей?
Она выполняет одну из следующих функций:
- улучшает пользовательский опыт;
- снижает стоимость дорогостоящей проблемы;
- увеличивает развлекательную/эмоциональную составляющую.
Некоторые считают: для успеха стартап должен быть в 10 раз лучше, чем конкуренты. Это заблуждение. Чтобы приложение было в 10 раз лучше, чем Uber, оно должно телепортировать клиентов прямо к месту назначения.
- Dropbox: передача файлов без проблем.
- Instacart: доставка продуктов без переплат.
- Uber: быстрое и недорогое такси.
Ставьте перед собой реалистичные цели. Достаточно, чтобы ваша идея помогла делать что-то в 3 раза лучше, чем это получается у других.
Откуда берутся эти идеи?
Идеи для стартапов рождаются при появлении новой инфраструктуры — технологической или юридической. Например:
Новые технологии
- Быстрые мобильные процессоры.
- Аккумуляторы большой емкости.
- Криптовалютная архитектура.
- VR.
Изменения в законе
- Блокировка сервисов.
- Истечение срока действия патентов и многое другое.
Изменения стимулируют стартапы реализовать новые возможности. Это может быть:
- Снижение затрат. Например, Dropbox обеспечивает более дешевый широкополосный доступ к облачному хранилищу. Tesla уменьшает стоимость электромобилей за счет аккумуляторов.
- Улучшенная функциональность. Например, смартфоны и 3G положили начало новой мобильной эре.
- Запуск новых категорий.
Культурные изменения
Для того, чтобы эти идеи стали успешными на рынке, общество должно быть готово к ним. Вот стартапы, которые добились успеха благодаря изменениям в поведении потребителей.
- Поп-культура, осуждающая вредные привычки. Сигареты выходят из моды, поэтому вейпинг стремительно набирает популярность.
- Мобильные приложения, которые учат людей доверять незнакомцам. Например, Uber, Airbnb и Tinder.
Значение
Изучите изменения в инфраструктуре и сдвиги в культурном восприятии, чтобы определить новые возможности на рынке. Например, широкое распространение смартфонов с точными данными GPS позволило Uber заменить таксистов самозанятыми водителями. Культурные изменения в обществе, которые привели к большему доверию к незнакомцам, позволили стать этой идее успешной.
Вот один из способов найти хорошую идею для стартапа.
- Определитесь с инфраструктурой.
- Проанализируйте, возможен ли сейчас выход на рынок.
- Изучите идеи второго порядка.
Когда другой стартап получает трехкратную выгоду, как правило, можно использовать смежные идеи для собственного стартапа. Например, популярность таких продукты, как Slack, Zoom и Uber, позволяют молодым предпринимателям создать более дешевые и надежные похожие инструменты.
Фото на обложке: REDPIXEL.PL /
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