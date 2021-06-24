Как найти хорошую идею для стартапа

Самый распространенный вопрос среди начинающих предпринимателей — как найти идеи для своего дела? Молодым стартаперам часто советуют определить проблему и предложить ее решение, но никто не говорит, где ее искать. Пользователь Twitter Джулиан Шапиро опросил на эту тему 750 основателей и поделился своими выводами.

Какая идея для стартапа считается хорошей?

Она выполняет одну из следующих функций:

улучшает пользовательский опыт;

снижает стоимость дорогостоящей проблемы;

увеличивает развлекательную/эмоциональную составляющую.

Некоторые считают: для успеха стартап должен быть в 10 раз лучше, чем конкуренты. Это заблуждение. Чтобы приложение было в 10 раз лучше, чем Uber, оно должно телепортировать клиентов прямо к месту назначения.

Dropbox: передача файлов без проблем.

Instacart: доставка продуктов без переплат.

Uber: быстрое и недорогое такси.

Ставьте перед собой реалистичные цели. Достаточно, чтобы ваша идея помогла делать что-то в 3 раза лучше, чем это получается у других.

Откуда берутся эти идеи?

Идеи для стартапов рождаются при появлении новой инфраструктуры — технологической или юридической. Например:

Новые технологии

Быстрые мобильные процессоры.

Аккумуляторы большой емкости.

Криптовалютная архитектура.

VR.

Изменения в законе

Блокировка сервисов.

Истечение срока действия патентов и многое другое.

Изменения стимулируют стартапы реализовать новые возможности. Это может быть:

Снижение затрат. Например, Dropbox обеспечивает более дешевый широкополосный доступ к облачному хранилищу. Tesla уменьшает стоимость электромобилей за счет аккумуляторов. Улучшенная функциональность. Например, смартфоны и 3G положили начало новой мобильной эре. Запуск новых категорий.

Культурные изменения

Для того, чтобы эти идеи стали успешными на рынке, общество должно быть готово к ним. Вот стартапы, которые добились успеха благодаря изменениям в поведении потребителей.

Поп-культура, осуждающая вредные привычки. Сигареты выходят из моды, поэтому вейпинг стремительно набирает популярность. Мобильные приложения, которые учат людей доверять незнакомцам. Например, Uber, Airbnb и Tinder.

Значение

Изучите изменения в инфраструктуре и сдвиги в культурном восприятии, чтобы определить новые возможности на рынке. Например, широкое распространение смартфонов с точными данными GPS позволило Uber заменить таксистов самозанятыми водителями. Культурные изменения в обществе, которые привели к большему доверию к незнакомцам, позволили стать этой идее успешной.

Вот один из способов найти хорошую идею для стартапа.

Определитесь с инфраструктурой.

Проанализируйте, возможен ли сейчас выход на рынок.

Изучите идеи второго порядка.

Когда другой стартап получает трехкратную выгоду, как правило, можно использовать смежные идеи для собственного стартапа. Например, популярность таких продукты, как Slack, Zoom и Uber, позволяют молодым предпринимателям создать более дешевые и надежные похожие инструменты.

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