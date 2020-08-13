Режим инкогнито: действительно ли он защищает данные пользователей

Практически во всех браузерах есть режим инкогнито, который должен сохранять в тайне историю посещения веб-страниц. Важно понимать, какие данные при этом действительно удаляются, а какие — нет.

Как устроен режим инкогнито

Считается, что при использовании приватного режима веб-браузер забывает о сеансе сразу после его завершения: посещенные страницы не сохраняются в журнале, а cookie-файлы, которые регистрируют некоторые из действий пользователя в сети, быстро стираются.

Именно этот тип файлов позволяет сохранять информацию о содержимом корзин интернет-магазинов, даже если забыть о них на несколько дней. Также с помощью cookie-файлов сайты запоминают, заходили ли вы туда раньше: например, большинство ресурсов предлагает подписаться на обновления только при первом посещении, а при последующих визитах этого не делают. Но если открыть те же страницы в режиме инкогнито, все повторится заново.

У этой анонимности есть как плюсы, так и минусы. Например, при входе в аккаунт Twitter или Gmail в режиме инкогнито придется каждый раз вводить логин и пароль, но по этой же причине можно получить доступ к множеству бесплатных статей с платных сайтов (большинство ресурсов не сразу вычисляет, что вы уже посещали платформу до этого).

В последнее время браузеры становятся все более персонализированными: веб-сайты, которые пользователь посещает чаще других, первыми появляются при вводе текста в адресной строке или окне поиска. В режиме инкогнито история просмотров и информация, которую пользователь вводил в веб-формы, не сохраняются: эти данные исчезают сразу после закрытия браузера. Поэтому сайты, которые вы посещали в режиме инкогнито, не должны отображаться в этих подсказках (впрочем, здесь есть исключения, о которых можно узнать ниже).

Режим инкогнито удобен в тех случаях, когда нужно использовать несколько учетных записей одновременно. Вам не придется каждый раз выходить из аккаунта — браузер сделает это за вас. Приватный режим также незаменим в тех случаях, когда пользователю нужно найти информацию по конфиденциальным темам — например, по поводу проблем со здоровьем — и он не хочет, чтобы эти данные сохранялись в истории просмотров или влияли на контекстную рекламу.

Данные о действиях пользователя в режиме инкогнито действительно удаляются из истории браузера и используемого устройства, стоит только закрыть соответствующие окна. Но не стоит забывать, что в современном мире отслеживание и анализ данных выходят далеко за эти рамки.

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От чего не защищает приватный режим

Как только пользователь в режиме инкогнито заходит на один из популярных сайтов — Facebook, Amazon, Gmail и т.д. — его действия перестают быть анонимными как минимум для этих ресурсов. После завершения сеанса cookie-файлы и данные отслеживания удаляются, но во время посещения сайта эта информация активно используется в том числе для того, чтобы связывать его действия в различных учетных записях.

Например, если вы вошли в Facebook, соцсеть может видеть ваши действия на других сайтах и корректировать рекламу в соответствии с ними даже при включенном режиме инкогнито. Блокировка сторонних cookie-файлов в браузере (в Chrome даже есть соответствующая функция) может в некоторой степени затруднить этот процесс, но остановить его полностью не получится из-за особенностей устройства рекламных сетей и технологий отслеживания.

У Google уже были неприятности из-за этой практики. При использовании сервисов компании в режиме инкогнито поисковые запросы регистрируются и связываются с учетной записью, если она настроена соответствующим образом. Кроме того, есть вероятность, что Google продолжает следить за пользователем и тогда, когда он переходит на другие сайты.

Для того чтобы стать объектом отслеживания, необязательно входить в аккаунты — веб-сайты могут использовать IP-адрес и данные о типе устройства и браузере пользователя, чтобы установить его личность и связать это с другими данными. Некоторые браузеры борются с этим типом отслеживания, который называется «создание цифрового отпечатка», но полностью избежать его пока не удается.

Кроме того, режим инкогнито не защищает данные о посещенных страницах от работодателя и интернет-провайдера: с его помощью можно скрыть информацию о ваших действиях от конкретного браузера и других людей, использующих то же устройство — в остальном никаких гарантий нет.

Оставаться полностью невидимым в сети довольно сложно. Чтобы свести отслеживание к абсолютному минимуму, можно выбирать специальные браузеры, ориентированные на конфиденциальность, использовать сервисы типа поисковой системы DuckDuckGo, и подключаться к интернету через VPN.

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