Девять советов, как стать TikTok-блогером и начать зарабатывать деньги

TikTok — это социальная сеть, в которой можно делиться короткими видео. Любой желающий может стать TikTok-инфлюенсером и зарабатывать деньги на этой платформе. Для этого понадобится подходящий контент, много подписчиков, которые его оценят, и эффективная маркетинговая стратегия. Этот подробный гайд поможет во всем разобраться.

Алгоритмы TikTok

Алгоритмы TikTok составляют ленту на основе понравившихся видео и тех, которыми вы делились с другими. После загрузки нового ролика на платформу TikTok показывает его нескольким пользователям в промежутках между популярными видео. Затем алгоритм подсчитывает количество просмотров, лайков и репостов.

Если число взаимодействий с видео увеличивается, то оно будет показано более широкой аудитории. Благодаря особенностям алгоритма, в TikTok можно получить больше лайков и репостов, чем в других социальных сетях.

И хотя по большей части это развлекательная платформа, на ней также можно зарабатывать. Крупнейшие источники дохода в TikTok — реклама и спонсорство.

Девять советов о том, как стать TikTok-инлюенсером

Эти советы помогут вам стать популярным и начать зарабатывать на этой платформе.

Будьте уникальны

В TikTok очень много контента. Чтобы зацепить аудиторию, нужно быть уникальным. Выберите оригинальную нишу для своих видео, отличную от других TikTok-инфлюенсеров.

Уникальность может проявляться не только в тематике контента, но и в стиле его исполнения. Люди хотят хотят видеть то, что отличается от привычного. Постарайтесь отслеживать последние тренды в маркетинге влияния — это позволит узнать, что интересно аудитории.

Множество TikTok-инфлюенсеров уже создали великолепные видео, которые стали популярными. Как им это удалось? Разбираемся на примерах.

Пользователь @daviddobrik выпустил ролик с необычным экспериментом, который набрал около 18 млн лайков.

Другой TikTok-инфлюенсер @calebcutler снял милое и необычное видео с операцией, проводимой на банане, и получил около 6 млн лайков.

Изучите аудиторию

Контент нужно создавать с учетом своей аудитории. Он должен предоставлять полезную информацию или же просто развлекать.

Задайте себе следующие вопросы.

«Кто будет смотреть мои видео?»

«Чем они заинтересуют людей?»

«Какие развлекательные элементы в них будут?».

Ответы на эти вопросы помогут вам создать уникальный ролик.

По данным Brand Analytics за 2020 год, аудитория TikTok на 44,6% состоит из мужчин и на 55,4% — из женщин. Исследование HypeAuditor показывает, что приложение наиболее популярно среди подростков и молодых людей. В группе пользователей от 13 до 24 лет преобладают женщины (51,37%), при этом мужская аудитория превосходит женскую в возрасте от 25 лет.

Аудитория TikTok-инфлюенсеров в России. Фиолетовый столбец — женщины, оранжевый — мужчины. Инфографика: HypeAuditor

Также полезно изучить тренды в TikTok: они укажут, что привлекает аудиторию в целом.

Исследуйте конкурентов

Прежде чем начать зарабатывать в TikTok, нужно разобраться, насколько трудно это будет для вас. В этом поможет исследование конкурентов.

Изучите всех инфлюенсеров с такой же целевой аудиторией, как у вас. Просмотрите их видео. Обратите внимание, какой именно контент они выпускают и сколько лайков и репостов получают на каждом ролике. Вы можете создавать нечто похожее или же просто вдохновиться их работами и импровизировать.

Постарайтесь определить, чего не хватает контенту конкурентов. Реализуйте этот недостающий элемент в своих работах. Например, если многие из них выпускают липсинк-видео, а вы хотите заниматься тем же, то сделайте акцент на необычные песни, которые не используют другие.

Придерживайтесь одного стиля и графика

Старайтесь выпускать определенный тип контента и составьте расписание его выхода. Так ваша аудитория будет знать, чего ей стоит ожидать, и регулярно заглядывать в ваш профиль.

Начать можно с метода проб и ошибок: экспериментировать с разными форматами и временем загрузки. Если один из ваших роликов наберет максимальное число лайков и репостов, то начните придерживаться аналогичного формата.

Вы также можете удивлять аудиторию. Например, в промежутках между регулярными роликами выпускать контент о повседневной жизни, путешествиях и прочем. Это поможет разнообразить вашу ленту и поможет установить лучшую связь с аудиторией.

Создавайте хештеги

Как было сказано выше, чтобы стать TikTok-инфлюенсером, нужно быть уникальным. И один из лучших способов этого достичь — создать собственные хештеги. Для этого можно использовать специальные сервисы для генерирования хештегов.

Правильные хештеги помогают увеличить число подписчиков, охват и вовлеченность аудитории. А это важные показатели для заработка в TikTok.

Хештеги в TikTok показывают актуальные челленджи, шутки и вирусные видео. В отличие от Twitter, они отображают не глобальные тренды, а тренды в приложении.

Взаимодействуйте с аудиторией

Чтобы стать инфлюенсером, необходимо регулярно взаимодействовать с подписчиками: общаться комментариях, проводить прямые эфиры и отвечать на их вопросы.

Учитывайте их пожелания и время от времени выпускайте контент, который они хотят увидеть. Это покажет, что вы цените их мнение и предложения, а также поможе заполучить их признание и выстроить более крепкую связь.

Именно так поступают популярные TikTok-инфлюенсеры.

Скриншот: TikTok

Например, у @lorengray 36 млн подписчиков, и она регулярно выпускает видео, в которых демонстрирует свою повседневную жизнь.

Продвигайте свои ролики

Чтобы собрать большую аудиторию, недостаточно просто загружать видео в TikTok. Вам также нужно продвигать свой аккаунт в других социальных сетях.

Прикрепите ссылку на профиль в TikTok на странице Facebook и Instagram. Вы также можете загружать свои ролики на YouTube. Чем больше вы будете продвигать свой аккаунт, тем больше подписчиков соберете.

Вы также можете использовать перекрестное продвижение (cross-promotion): если у вас есть успешные аккаунты в других социальных сетях, например YouTube или Instagram, вы можете привлекать туда аудиторию из TikTok.

Скриншот: TikTok

На аккаунте @babyariel 35 млн подписчиков, и через него она регулярно продвигает свои песни на YouTube.

Поддержка со стороны брендов

Популярные TikTok-инфлюенсеры зарабатывают от $500 до $20 тысяч за видео с рекламой бренда или привлечением подписчиков. Чем выше уровень вовлеченности целевой аудитории, тем выше показатель конверсии для рекламодателя.

Как только вы наберете несколько тысяч подписчиков, вы сможете зарабатывать в TikTok. Начать можно, самостоятельно обратившись к брендам с предложением о сотрудничестве.

Чтобы продемонстрировать рекламодателю свой уровень влиятельности, можно показать положительные комментарии подписчиков или их вовлеченность на прямых трансляциях.

Скриншот: TikTok

Но если вы наберете огромное количество подписчиков в короткий промежуток времени, бренды обязательно обратятся к вам сами.

Как увеличить число подписчиков и лайков

Чтобы сохранять популярность и расширять влияние, вам потребуется активно развивать профиль. Вот несколько способов, которые помогут увеличить количество подписчиков, лайков и репостов.

Дуэты. Это очень популярный тип контента в TikTok. Например, кто-то из пользователей выложил видео, в котором он падает с лестницы. Вы снимаете дополнение, в котором интересно комментируете оригинал или же добавляете что-либо связанное с ним.

Это очень популярный тип контента в TikTok. Например, кто-то из пользователей выложил видео, в котором он падает с лестницы. Вы снимаете дополнение, в котором интересно комментируете оригинал или же добавляете что-либо связанное с ним. Челленджи. Как было сказано выше, в хештегах TikTok можно найти популярные челленджи. Вы можете присоединиться к ним и создавать ролики с этими хештегами. Чтобы выпускать свежий контент каждый день, можно выполнять ежедневные челленджи.

Скриншот: TikTok

Тренды. Еще больше идей для контента в TikTok можно найти через поиск Google, на YouTube и в Twitter. Для этого ежедневно отслеживайте тренды, новости и актуальные челленджи. Чтобы этот способ принес результаты, создавайте видео сразу после того, как увидите популярный хэштег.

Если вы научитесь использовать свои сильные стороны и создавать качественный контент, то с легкостью сможете стать TikTok-инфлюенсером и получать доход со своего аккаунта. Не забудьте прочитать руководство TikTok по контенту и старайтесь следовать ему — площадка активно блокирует за нарушение правил.

Теперь можете смело скачивать приложение и создавать уникальный контент, за который вас полюбят.

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