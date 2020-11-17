Мыслить как Джефф Безос: какие уроки можно извлечь из опыта успешного предпринимателя

Джефф Безос — успешный предприниматель и миллиардер. На своем примере он доказал: чтобы добиться успеха, не нужно бояться рисковать. Эти несколько уроков из его предпринимательского опыта будут полезны другим владельцам бизнеса.
Выбирайте правильное окружение
Билл Гейтс часто играет в бридж с Уорреном Баффетом, а Безос посещает мероприятия с председателем медиа корпорации InterActivCorp Барри Диллером. Именно Диллер предсказал, что «Джефф Безос станет самым богатым человеком в мире через 5–7 лет».
Безос окружает себя мудрыми и зрелыми людьми. По этому вопросу он придерживается следующего мнения: «Нужно окружать себя людьми, которые развивают вас, учат чему-то новому и подталкивают к тому, чтобы стать лучше».
Следуйте увлечениям
В 1994 году Джефф Безос работал старшим вице-президентом в компании по управлению инвестициями D.E. Shaw & Co. Однажды он наткнулся на отчет, предсказывающий предстоящий интернет-бум.
«Я не хочу сожалеть об упущенных возможностях, когда мне исполнится 80 лет», — вспоминает Безос.
Безос бросил стабильную работу и уехал на другой конец страны, чтобы открыть книжный онлайн-магазин. Члены семьи и друзья посчитали, что он сошел с ума.
Безос утверждает: «Одна из главных ошибок людей состоит в том, что они пытаются навязать себе интерес к чему-либо. Но не вы выбираете увлечения, а увлечения выбирают вас».
Многие начинающие предприниматели стремятся повторить опыт создателей успешных компаний, таких как Google и Facebook, только для того, чтобы разбогатеть. Однако нужно идти по своему пути и следовать собственным увлечениям.
Выясните, в каком деле вы хороши, — тогда вы узнаете, какой бизнес подойдет именно вам и будете принимать только правильные бизнес-решения. Если вы последуете увлечению, деньги сами придут к вам.
Не бойтесь быть непонятым
В течение многих лет Безос пытался сдвинуть свой стартап с мертвой точки. Семья и близкие не понимали, зачем он рискует всем ради какого-то книжного онлайн-магазина. Однако, чтобы добиться успеха, нужно идти на риск.
Безос утверждает: «По мере роста компании все должно масштабироваться, в том числе количество неудачных экспериментов. Если неудач не становится больше, то не получится создать нечто значимое».
Этот факт подтверждает опыт других известных предпринимателей. Стив Джобс, Марк Цукерберг и Ларри Пейдж — все они бросил учебу в колледже, чтобы начать собственный бизнес.
Как сказал философ Серен Кьеркегор: «Понять жизнь можно только через прошлое, но жить надо будущим». Каждое решение, которое, как казалось, было неудачным, в конечном итоге привело этих людей к успеху. Не стоит бояться быть непонятым — цель может оправдать средства.
В чем секрет Джеффа Безоса
Предприниматель — человек, управляющий бизнесом, который готов взять на себя финансовые риски в надежде получить выгоду. И Безос олицетворяет дух настоящего предпринимателя. Его подход сводится к следующему: нужно быть готовым рискнуть всем ради своей предпринимательской мечты, потому что никто другой этого не сделает.
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