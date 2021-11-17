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Истории

Jfrog — разработчик платформы DevOps

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

JFrog — израильская компания со штаб-квартирой в Саннивейл, Калифорния. Она предоставляет комплексную, гибридную DevOps-платформу для автоматизации создания и поддержки приложений. Среди ее клиентов — Amazon, Google и Netflix. Рассказываем о продуктах компании, ее IPO и основных показателях.

Jfrog — разработчик платформы DevOps

Содержание:

Чем занимается компания?

JFrog была запущена в 2008 году с целью изменить то, как компании выпускают обновления ПО и управляют ими. Ее основатели — Шломи Хаим (CEO), Йоав Ландман (CTO) и Фред Саймон (главный специалист по данным). JFrog разработала первую в мире универсальную платформу для управления артефактами рабочих продуктов и продолжает внедрять инновации в сфере DevOps.

  • Доход: $150,8 млн.
  • Количество сотрудников: 700.
  • Общее финансирование: $781,5 млн в шести раундах.
  • Статус: публичная компания.
  • Тикер на Nasdaq: FROG. 
  • Партнеры: Atlassian, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Pure Storage и другие.
  • Инвесторы: Battery Ventures, Dell Technologies Capital, Geodesic Capital, Insight Partners, Sapphire Ventures, Scale Venture Partners, Vintage Investment Partners и другие.

Продукты компании

JFrog Artifactory позволяет хранить все двоичные файлы на одной универсальной платформе в процессе создания и обновления ПО. Это единственный менеджер репозиториев, поддерживающий практически все известные форматы: Docker, Maven, NuGet, Chef, Puppet, Ruby, Python, git, Gradle, Vagrant, php и многие другие.

JFrog Xray — решение для обеспечения безопасности, которое анализирует все артефакты пользователя на уязвимости и соответствие лицензии с помощью глубокого рекурсивного сканирования. Инструмент интегрирован в Artifactory и использует самую комплексную базу данных уязвимостей VulnDB. 

JFrog Pipelines — инструмент для автоматизации таких задач, как разработка, тестирование и развертывание ПО. Он помогает создавать «умные» рабочие потоки, управляемые событиями, в рамках задействованных инструментов и команд, чтобы ускорить выпуск приложений.

JFrog Distribution позволяет эффективно упаковывать и распространять релизные пакеты (release bundles — логическая единица артефактов, состоящая из нескольких типов пакетов с метаданными) и автоматизировать доставку обновлений на удаленные сайты и конечным пользователям по всему миру.

JFrog Container Registry — самый комплексный и продвинутый реестр на современном рынке, который поддерживает контейнеры Docker и репозитории Helm Chart для развертываний Kubernetes. С его помощью можно управлять образами Docker, избегая недостатков репозитория Docker Hub.

IPO JFrog

JFrog вышла на биржу 16 сентября 2020 года. Компания выпустила 11,6 млн обыкновенных акций по $44 за каждую, хотя изначально планировала оценить их по $33-37. Акции торгуются под тикером FROG. Таким образом, компания собиралась привлечь $352 млн.

Реклама JFrog

Фото в тексте: rblfmr / Shutterstock

Однако начало торгов превзошло ожидания JFrog: IPO принесло ей $509 млн и стало одним из крупнейших на момент размещения. В результате компания получила оценку почти в $4 млрд. 

Основные показатели и перспективы компании

Похоже, JFrog ждет успешное будущее. 30 сентября компания представила финансовые результаты за третий квартал 2021 года.

  • Выручка: $53,7 млн (на 38% больше по сравнению с $38,9 млн за третий квартал 2020 года и на 34% больше по сравнению с предыдущим).
  • Валовая прибыль: $42,2 млн (по GAAP — системе стандартов и принципов финансового учета в США) и $45,4 млн (не по GAAP).
  • Операционные убытки: $20,9 млн (по GAAP).
  • Операционная прибыль: $1,3 млн (не по GAAP).

«Высокие темпа роста JFrog по всем показателям в третьем квартале показывают ее приверженность как к новым направлениям бизнеса, так и к расширению существующих клиентов», — сообщил CEO и сооснователь Шломи Хаим.

JFrog удалось успешно внедрить технологические инновации, увеличить доход и расширить облачные предложения. По словам Хаима, компания продолжает инвестировать в развитие команды и технологии.

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Кроме того, число клиентов с ARR (Annual Recurring Revenue, ежегодный регулярный доход) выше $100 тысяч выросло на 49% по сравнению с третьим кварталом прошлого года — с 313 до 466. А число клиентов с ARR выше $1 млн увеличилось на 56% по сравнению с тем же периодом — с 9 до 14.

В сфере облачных решений доходы JFrog, как и многих других компаний, также выросли. В третьем квартале они принесли $13,1 млн, что на 50% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Теперь облачные технологии составляют 24% общего дохода компании — на 2% больше, чем в третьем квартале 2020 года.

В статье были использованы материалы следующих источников:

Digital.ai

Softwareadvice.com

Jfrog.com

Globes.co.il

Businesswire.com

Investors.com

Фото на обложке: ada Images / Shutterstock

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