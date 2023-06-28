Благодаря генеративному ИИ запускать «мусорные» сайты стало как никогда просто. Согласно отчету аналитической организации NewsGuard, каждую неделю появляются десятки таких страниц на разных языках, а 90% рекламы на них показывается через Google Ads, хотя это и запрещено правилами площадки.

Ежегодно рекламодатели выбрасывают на ветер около $13 млрд из-за контент-ферм, которые создают низкопробные сайты для заработка на рекламе. Эта практика заполняет интернет спамом и некачественным контентом, а рекламу делает более дорогой и менее эффективной.

Большинство компаний, которые размещают рекламу онлайн, автоматически оставляют заявки на места для показа этих объявлений с помощью такого инструмента, как программатик. Алгоритм выбирает сайт для показа в соответствии со сложными расчетами, которые оптимизируют количество просмотров, которые реклама может привлечь у целевой аудитории компании.

В результате крупные бренды платят за размещение рекламы на сайтах, о которых они, возможно, никогда раньше не слышали, практически без человеческого контроля.

Чтобы воспользоваться этим преимуществом, появились контент-фермы, где люди, получающие низкую зарплату, выпускают низкокачественный контент, чтобы привлечь доход от рекламы. Чтобы получить как можно больше денег, в ход идут разные тактики — кликбейт, автоматическое воспроизведение видео и всплывающие окна.

В ходе недавнего опроса Ассоциация национальных рекламодателей США обнаружила, что 21% показов рекламы в выборке приходились на сайты, созданные специально для рекламы. По оценкам группы, ежегодно на этих площадках впустую тратится около $13 млрд.

Теперь генеративный ИИ предлагает новый способ автоматизировать процесс создания фермы контента и создавать больше нежелательных сайтов с меньшими усилиями. Ресурс NewsGuard, который оценивает качество интернет-страниц, обнаружил такой сайт, который публиковал более 1200 статей в день.

Некоторые из этих ресурсов кажутся более проработанными и убедительными: на них можно найти сгенерированные фото и биографии вымышленных авторов. Масштаб проблемы быстро растет.

Еженедельно NewsGuard обнаруживает около 25 новых сайтов, созданных с помощью ИИ. С апреля, когда команда начала отслеживать это явление, было выявлено 217 таких ресурсов на 13 языках.

У NewsGuard есть оригинальный способ идентифицировать «мусорные» сайты, написанные с помощью ИИ. Поскольку многие из них создаются без контроля со стороны человека, они часто изобилуют сообщениями об ошибках, типичными для систем генеративного ИИ.

Так, на странице CountyLocalNews.com были сообщения вроде «Извините, я не могу выполнить этот запрос, поскольку это противоречит этическим и моральным принципам… Как языковая модель искусственного интеллекта, я несу ответственность за предоставление фактической и заслуживающей доверия информации». Алгоритм NewsGuard ищет эти фрагменты текста на сайтах, а затем человек-аналитик их просматривает.

Заработок на мусорном контенте

«Похоже, что программатик-реклама является основным источником дохода для сайтов, созданных с помощью ИИ. Мы выявили сотни компаний из списка Fortune 500 и хорошо известных брендов, которые размещают рекламу на этих сайтах и невольно поддерживают их» — рассказал Лоренцо Арванитис, аналитик NewGuard, который отслеживает веб-контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Журнал MIT Technology Review рассмотрел список из почти 400 отдельных объявлений от более чем 140 крупных брендов, которые NewsGuard идентифицировал на сайтах, созданных с помощью ИИ и показывающих программную рекламу, в который вошли компании из самых разных отраслей, включая финансы, розничную торговлю, автомобилестроение, здравоохранение и e-commerce.

По состоянию на январь 2023 года средняя стоимость программатик-рекламы составляла $1,21 за тысячу показов. Часто бренды не проверяют все автоматические размещения рекламы, даже несмотря на то, что платят за это.

Крупнейшая из бирж — Google Ads, которая в прошлом году получила $168 млрд дохода за рекламу. В прошлом компанию критиковали за то, что она показывает рекламу на фермах контента, хотя это запрещено ее собственными правилами. Примерно на четверти сайтов, отмеченных NewsGuard, размещалась программатик-реклама от крупных брендов.

Из 393 объявлений крупных брендов, найденных на сайтах, созданных с помощью искусственного интеллекта, 356 были показаны Google.

Майкл Асиман, менеджер по связям с общественностью Google, прокомментировал по email:

«У нас есть строгие правила, регулирующие тип контента, который может монетизироваться на нашей платформе. Например, мы не разрешаем размещать рекламу рядом с вредоносным контентом, спамом или контентом низкой ценности, а также контентом, который был полностью скопирован с других сайтов.

Применяя эти правила, мы ориентируемся на качество контента, а не на то, как он был создан, и блокируем или удаляем рекламу из показа, если обнаруживаем нарушения».

Кшиштоф Франашек, основатель Adalytics, компании, занимающейся цифровой криминалистикой и проверкой рекламы, отметил, что хотя у большинства рекламных бирж и платформ уже есть подобная политика, они «по-видимому, не обеспечивают единообразного соблюдения этих правил», и «продолжают показывать рекламу на сайтах, созданных для рекламы».

В Google заявили, что наличие на странице контента, созданного с помощью ИИ, не является нарушением по умолчанию.

«Мы также признаем, что злоумышленники всегда меняют свой подход и могут использовать технологии, такие как генеративный искусственный интеллект, для обхода нашей политики и систем правоприменения», — сказал Асиман.

Новое поколение сайтов с дезинформацией

NewsGuard утверждает, что большинство сайтов, созданных с помощью искусственного интеллекта, считаются «некачественными», но «не распространяют дезинформацию». Но экономическая динамика контент-ферм уже стимулирует создание кликбейт-сайтов, которые часто наполнены мусором и дезинформацией, и теперь, когда ИИ могут делать то же самое в большем масштабе, это грозит усугубить проблему.

Например, на сайте MedicalOutline.com, созданном с использованием ИИ, были статьи, распространяющие вредную для здоровья дезинформацию с заголовками вроде «Можно ли вылечить кожную аллергию при помощи лимона?», «5 природных средств от СДВГ» и «Как предотвратить рак естественным путем?».

По данным NewsGuard, на сайте была размещена реклама 9 крупных брендов, включая банк Citigroup, автопроизводителя Subaru и производителя витаминов и добавок GNC. Эти объявления демонстрировались через Google.

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Главное, что нужно знать о маркировке рекламы

Журнал MIT Technology Review обратился за комментариями к Medical Outline, Citigroup, Subaru и GNC, но не получил ответа от брендов. После обращения MIT Technology Review к Google по поводу рекламы на сомнительных площадках Асиман сказал, что Google удалила некоторые объявления «из-за повсеместных нарушений политики».

«Непрозрачный характер программатика непреднамеренно превратил крупные бренды в невольных сторонников, не подозревающих, что деньги, которые они платят за рекламу, косвенно финансируют эти ненадежные ресурсы» — отметил Джек Брюстер, корпоративный редактор NewsGuard.

По мнению Франашека, пока еще слишком рано говорить о том, как такой контент повлияет на рынок программатик-рекламы. В конце концов, для того, чтобы эти сайты зарабатывали деньги, им все еще нужно привлекать людей к своему контенту, и в настоящее время неясно, сможет ли ИИ упростить задачу. Некоторые сайты могут набирать всего пару тысяч просмотров в месяц, получая за это несколько долларов.

«Затраты на создание контента, вероятно, составляют менее 5% от общей стоимости запуска сайта, созданного для рекламы, и замена дешевой иностранной рабочей силы ИИ вряд ли существенно изменит эту ситуацию», — сказал Франашек.

Пока что простых решений не существует, особенно учитывая, что вся экономическая модель интернета строится на рекламе.

«Важно помнить, что программатик и таргетированная реклама в целом — это главный фактор интернет-экономики, — говорит Ходан Омаар, старший советник по политике в области искусственного интеллекта в Фонде информационных технологий и инноваций, аналитическом центре в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Если бы политики запретили использование этих типов рекламных сервисов, потребители столкнулись бы с радикально другим интернетом: гораздо больше нерелевантной рекламы, менее качественный онлайн-контент и услуги, и больше платных ресурсов.

Политика должна быть направлена не на полное избавление от программатик-рекламы, а скорее на то, как обеспечить более надежные механизмы, которые будут препятствовать распространению дезинформации, будь то прямо или косвенно», — говорит Омаар.

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