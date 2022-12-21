Почему стриминговые платформы по всему миру делают ставку на спортивные трансляции

О том, почему глобальные гиганты стриминга пока проигрывают региональным игрокам в этой битве — в пересказе материала Rest of World.

Рост стриминговых сервисов постепенно замедляется, а привлекать подписчиков становится все сложнее. В этих условиях спортивные трансляции представляют уникальную возможность: они позволяют быстро собрать огромную аудиторию и хорошо заработать на рекламе. Как утверждают аналитики, именно этот жанр станет следующим полем битвы в стриминговых войнах.

В 2021 году медиаконгломерат Viacom18, одним из владельцев которого является миллиардер Мукеш Амбани, приобрел цифровые права на трансляцию Чемпионата мира по футболу в Индии через свой сервис JioCinema. На это он потратил примерно $50 млн.

Однако 20 ноября, когда начался первый матч турнира, в приложении JioCinema начались сбои. Это не понравилось фанатам, и за несколько часов в тренды Twitter вышел хэштег #JioCinema, под которым тысячи пользователей пожаловались на проблемы со стримом.

JioCinema — лишь одна из множества платформ по всему миру, которые присматриваются к спортивным трансляциям и инвестируют в них.

«Тот факт, что спорт — неписаная драма, а [спортивный болельщик] является абсолютно лояльным потребителем, а не тем, что не прощает ошибки, делает его уникальным жанром», — рассказывает Унмиш Партасарати, основатель и исполнительный директор Picture Board Partners, консалтингового агентства для стриминговых компаний на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2022 году число подписчиков Netflix, Paramount + и Hulu значительно сократилось. Disney+ привлек 12,1 млн пользователей в третьем квартале, но финансовые убытки компании выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расширение предложений, в том числе добавление спортивного контента, помогает находить новых клиентов. «Спортивный болельщик готов платить за просмотр [любимого вида спорта]», — так Ашиш Фервани, руководитель по медиа и развлечениям в Индии из EY, объясняет стремление получить права на трансляции.

Неудачи Netflix и успехи региональных игроков

С начала 2022 года Netflix ищет новые источники прибыли: вводит более дешевый вариант подписки с рекламой и дополнительную плату за шеринг аккаунтов. В апреле во время отчета о доходах CCO Netflix Тед Сарандос сказал, что, прежде чем запускать спортивные трансляции, компании нужно найти способ с их помощью наращивать прибыль.

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В июне издание Insider сообщило, что Netflix «в течение нескольких месяцев» вела переговоры о приобретении медиаправ на показ Формулы-1. В итоге они достались кабельному телеканалу ESPN, принадлежащему Disney.

Также сообщалось, что ранее Netflix пыталась получить права на международные теннисные турниры в Европе и Мировую лигу серфинга. И хотя ни одна из этих попыток не обернулась успехом, это говорит о том, что компания изменила свое отношение к спортивному контенту.

В то же время в этом направлении активно движутся региональные игроки из Индонезии, Японии и Индии.

Например, Vidio — самый быстрорастущий стриминговый сервис в Индонезии, который насчитывает более 60 млн пользователей в месяц. Во втором квартале 2022 года он обошел Netflix по росту числа подписчиков отчасти благодаря правам на трансляцию Английской премьер-лиги.

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В марте стриминговый сервис Abema, принадлежащий японскому стартапу CyberAgent, приобрел права на онлайн-трансляцию Чемпионата мира по футболу FIFA в Японии. В начале этого месяца во время матча между Японией и Хорватией сервис использовали 23 млн зрителей — рекорд для компании. Эта цифра превышает 15% населения Японии.

Однако, как и JioCinema, Abema столкнулась с проблемами из-за такого количества пользователей. Ближе к концу первого тайма компания ограничила доступ к стриму для новых зрителей.

Технические аспекты и реклама

Трансляции мировых событий для массовой аудитории могут вызывать технические проблемы, менее свойственные для другого контента. В отличие от фильмов и сериалов, спортивные ивенты проходят в одно и то же время по всему миру, что приводит к задержкам, рассказывает Партасарати.

Помимо огромной аудитории, такие мероприятия привлекают и рекламодателей. По словам Фервани, рекламный блок в Индийской премьер-лиге стоит почти $20 тысяч. Для сравнения, всего в $5 тысяч обойдется ролик, показанный во время индийской версии «Кто хочет стать миллионером?» (второго по популярности шоу в стране).

Но чтобы воспользоваться этими возможностями в полной мере, сервисам потребуется создать свою инфраструктуру для размещения рекламы.

В июне Viacom18, владеющая JioCinema, выиграла права на трансляцию в течение следующих пяти лет Индийской премьер-лиги 2023 года, третьей по значимости после Национальной футбольной лиги. Во время торгов компания поставила свыше $2,5 млрд, чтобы обойти таких гигантов, как Amazon и Sony Group.

Как утверждает Партасарати, платформы в первую очередь сосредоточены не на том, чтобы окупить эти инвестиции, а на возможности обойти конкурентов. «Если этого нет у вас, то это будет у кого-то другого. А если это есть у кого-то другого, то спустя три года они могут достичь 100 млн пользователей, а это окно возможностей будет упущено», — говорит он.

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