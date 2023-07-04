Забудьте о машинном обучении. Google хочет внедрить машинное «забывание»

Google проводит конкурс машинного «забывания» — технологии, которая позволит удалять конфиденциальные данные из систем ИИ . Это позволит привести алгоритмы в соответствие с глобальными стандартами без ущерба производительности.

Конкурс продлится с середины июля по середину сентября. Принять участие смогут все желающие,

Известно, что машинное обучение предлагает решения сложных проблем, будь то путем создания нового контента, прогнозирования результатов или ответов на сложные запросы на основе того, чему оно обучено. Машинное «забывание» позволит внедрить выборочную амнезию в алгоритмы Google, чтобы удалить все следы определенного набора данных из систем машинного обучения, не влияя на их производительность.

Машинное обучение содержит лазейки для нарушения конфиденциальности данных.

Несмотря на свою важность, проекты МО сопряжены со многими проблемами, включая неправомерное использование данных киберпреступниками для запугивания и шантажа пользователей, отравление данных, отказ в доступе к онлайн-активностям, обход систем распознавания лиц и создание дипфейков.

В Google считают, что если обучить алгоритмы забывать данные, на которых они уже были обучены, это даст людям больше контроля над конфиденциальной информацией. Например, компании было бы легче обслуживать пользователей, которые хотят воспользоваться правом на забвение.

Google частично выполняет требования, поскольку органы, регулирующие обработку данных, имеют право принуждать компании уничтожать незаконно полученные данные. В соответствии с руководящими принципами Европейского общего регламента по защите данных (GDPR) люди могут потребовать удаления данных у бизнеса, если у них есть опасения по поводу информации, которую они раскрыли или предоставили ему.

Машинное «забывание» позволило бы удалять их данные из алгоритма и гарантировать, что никто другой не сможет ими воспользоваться, одновременно защищая их от опасностей, связанных с ИИ.

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