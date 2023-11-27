8 способов управлять вкладками в Google Chrome

Большое количество открытых страниц затрудняет работу в браузере. Рассказываем, как управлять вкладками и организовывать их в Google Chrome.

Содержание:

Горячие клавиши

Это один из самых быстрых способов навигации по браузеру. С горячими клавишами будет легче выполнять сразу несколько задач в интернете и переключаться между вкладками.

Ниже — основные горячие клавиши для управления вкладками в Chrome.

Ctrl + T: открыть новую вкладку.

открыть новую вкладку. Ctrl + W: закрыть текущую вкладку.

закрыть текущую вкладку. Ctrl + Tab: переключаться между вкладками, перемещаясь вперед.

переключаться между вкладками, перемещаясь вперед. Shift + Ctrl + Tab: переключаться между вкладками, перемещаясь назад.

Переключиться на другую вкладку можно также, нажав клавишу Ctrl и номер позиции вкладки. Например, с Ctrl + 2 вы окажетесь на второй открытой странице в окне браузера.

Закрытие нескольких вкладок

Когда накапливается слишком много вкладок, информацию становится тяжело найти. Chrome предлагает несколько способов быстро закрыть ненужные.

Нажмите правой кнопкой мыши на любую вкладку. Здесь доступно несколько параметров.

«Закрыть другие вкладки» закрывает в окне браузера все страницы, кроме текущей.

«Закрыть вкладки справа» закрывает в окне браузера все страницы справа от текущей.

Группы вкладок

Группы позволяют организовывать вкладки по категориям.

Чтобы создать новую группу, нажмите правой кнопкой мыши на вкладку и выберите «Добавить вкладку в новую группу». Затем дайте группе имя и присвойте ей цвет. Помимо этого, можно в любой момент нажать на значок плюса, чтобы добавить в группу новую вкладку. Чтобы открыть или закрыть группу, нажмите на ее имя на панели вкладок.

Для большего удобства можно разместить каждую группу в отдельном окне — для этого откройте параметры, нажав правой кнопкой мыши на имя группы, и выберите «Переместить группу в новое окно». Параметр «Закрыть группу» позволяет удалить ненужную группу.

Отправка страниц на другие устройства

Chrome предлагают удобную функцию, которая позволяет отправлять ссылки на телефон одним кликом.

Прежде чем воспользоваться ею, нужно войти в свой аккаунт в мобильной версии Google Chrome. Чтобы открыть свой профиль, коснитесь иконки в левом верхнем углу приложения. Также включите параметр «Синхронизация».

Затем выполните следующие шаги на компьютере.

Нажмите на адресную строку на сайте, который нужно отправить на смартфон.

Нажмите на иконку «Поделиться этой страницей» справа.

Выберите «Отправка на свои устройства».

Поиск по вкладкам

Найти нужную страницу бывает непросто, особенно когда панель вкладок сжимается по ширине. Вместо того чтобы делать это вручную, можно воспользоваться поиском по названию.

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Чтобы открыть эту функцию, нажмите на стрелку вниз рядом с кнопкой «Свернуть» или используйте сочетание клавиш Ctrl + Shift + A. Отобразится список текущих и недавно закрытых вкладок. Введите имя вкладки и нажмите Enter, чтобы перейти к ней.

Список для чтения

Бывает так, что попалась интересная статья, но сейчас нет времени ее прочитать. Можно не оставлять страницу открытой, а добавить ее в список чтения.

Вот как это сделать.

Нажмите на кнопку «Боковая панель» в правом верхнем углу окна.

Откройте выпадающее меню, нажав на стрелку вниз, и выберите «Список для чтения».

Чтобы добавить страницу в список для чтения, нажмите «Добавить текущую вкладку» или нажмите на вкладку правой кнопкой мыши и выберите «Добавить вкладку в список для чтения».

Управлять списком для чтения просто: галочка помечает пункт как прочитанный, а крестик удаляет его.

Закладки

Закладки позволяют быстро получать доступ к часто посещаемым сайтам.

Один из способов их просмотреть — через боковую панель. Нажмите на кнопку «Боковая панель», откройте выпадающее меню, нажав на стрелку вниз, и выберите «Закладки». Здесь можно переключаться между двумя видами — компактным и расширенным, а также сортировать закладки, например по дате создания и в алфавитном порядке.

Управлять закладками также можно через специальную панель. Чтобы ее открыть, используйте сочетание клавиш Ctrl + Shift + O или введите в адресную строку chrome://bookmarks.

Расширения для Chrome

Если вкладки занимают слишком много памяти, навести порядок помогут расширения.

С помощью Save for later можно сохранять сразу несколько вкладок и открывать их одним кликом. Чтобы сохранить все страницы в текущем окне просмотра, нажмите на расширение, а затем — на Save («Сохранить»).

Все вкладки хранятся в одной группе, которой можно задать любое имя. Их можно открывать как все сразу, так и по отдельности, выбрав нужную страницу в выпадающем меню.

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Фото на обложке: slyellow / Shutterstock