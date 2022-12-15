Изучаем рынок через социальные сети: 4 идеи

Социальные сети изменили представление брендов о цифровом маркетинге. В течение последних лет аудитория этих площадок росла, а вместе с ней — и их значимость в продвижении компаний. Сегодня маркетологи могут быстро и без лишних затрат проводить исследование рынка через соцсети. Вот какую информацию они могут там найти.
Исследование рынка — неотъемлемая часть построения бренда. Оно предполагает сбор информации о целевой рынке, создание клиентских персон и оценку перспективности продукта. Это исследование также помогает определить соответствие продукта рынку или product-market fit после его запуска.
Традиционные методы исследования рынка, такие как интервью и фокус-группы, требуют много времени и ресурсов. Социальные сети, в свою очередь, позволяют быстро найти все ответы. Во многом это стало возможным благодаря огромной аудитории: по прогнозам, по крайней мере в ближайшие годы показатели использования соцсетей будут расти. В 2021 году свыше 4,26 млрд человек проводили время на этих площадках, и специалисты по статистике считают, что в течение пяти лет их число вырастет почти до 6 млрд.
При этом социальные сети не просто насчитывают большое количество пользователей, но и знают о них многое, от возраста до предпочтений в образе жизни. Это позволяет брендам находить свою аудиторию быстрее и с меньшими затратами.
Вот какую информацию можно найти на этих платформах.
Инсайты об индустрии
Социальные сети позволяют отслеживать отраслевые тренды в реальном времени. Например, несколько лет назад внимание потребителей привлекали изображения, а в последнее время — видеоплатформы, подобные TikTok. Конечно, некоторые тенденции можно игнорировать, но их все же важно знать.
Помимо этого, соцсети создали относительно новое явление в цифровом маркетинге — сотрудничество с инфлюенсерами. Это может стать важной составляющей роста бизнеса.
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До появления социальных платформ подобная информация не была легко доступна, а ее сбор требовал много времени и более глубокого анализа.
Анализ конкурентов
Компании практически из каждой отрасли используют соцсети, чтобы общаться с клиентами и партнерами. В результате стало гораздо проще изучать маркетинговые стратегии конкурентов. По их страницам в соцсетях можно понять, с каким контентом аудитория чаще всего взаимодействует и как она мыслит.
Восприятие бренда
Видит ли целевая аудитория ваш бренд так, как вы хотите? В отличие от традиционных методов исследования рынка, хэштеги и поиск в соцсетях позволяют в реальном времени оценивать, что говорят о вас потребители. Благодаря этому, бренд может корректировать свои обращения к аудитории быстрее, чем когда-либо.
Идеи для рекламных кампаний
Чтобы составлять рекламные сообщения, обычно используется A/B-тестирование и прочие методы. И хотя традиционные подходы играют важную роль в разработке кампаний, они могут обходиться дорого и задерживать запуск.
Социальные сети позволяют напрямую тестировать контент и дизайн с минимальными затратами. Потребители мгновенно предоставляют обратную связь через «лайки» и комментарии, и за несколько публикаций станет понятно, с каким контентом они взаимодействуют лучше всего.
Если бренд генерирует продажи через социальные сети, показатели конверсии быстро предоставляют более конкретные детали, чем A/B-тестирование. Так можно проводить исследования рынка и сразу применять его результаты на практике.
Фото на обложке: 4 PM production /
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