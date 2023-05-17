Илон Маск назвал себя «причиной существования OpenAI»

В недавнем интервью Маск рассказал о своей роли в создании OpenAI, работе в Twitter и личном графике. Он признал, что следующий год будет трудным для Tesla и раскритиковал «людей с ноутбуками», которые выступают за работу из дома.

CEO Tesla Илон Маск заявил, что он был «причиной существования OpenAI», имея в виду ранние инвестиции в стартап. Он перестал поддерживать проект после разногласий с руководством из-за скорости и направления технологического прогресса.

«Я придумал это название», — заявил Маск. Он также добавил, что сыграл важную роль в наборе ключевых ученых и инженеров в компанию.

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Маск ранее неоднократно заявлял, что Microsoft контролирует OpenAI и что модель ограниченной прибыли OpenAI сомнительна. Маск был одним из первых спонсоров стартапа и, как сообщалось, он выделил на его поддержку $1 млрд, прежде чем уйти из-за разногласий по поводу скорости развития OpenAI. По его словам, в общей сложности он инвестировал около $50 млн.

Он также предположил, что OpenAI не уделяет достаточного внимания безопасной разработке ИИ. В марте он был одним из тех, кто подписал открытое письмо с призывом приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта. Однако, признался он Дэвиду Фаберу из CNBC, он знал, что письмо ничего не изменит.

Несмотря на письмо, в апреле Маск все же зарегистрировал конкурирующую компанию по искусственному интеллекту X.AI.

Но он объясняет, что хотел сделать это «для протокола».

Также Маск рассказал, что раньше был близким другом соучредителя Google Ларри Пейджа и они подолгу беседовали о природе искусственного интеллекта.

Маск утверждал, что Пейдж был «довольно опрометчив» в отношении ИИ: безопасность его не слишком беспокоила.

В ходе часового интервью CEO Tesla упомянул еще несколько тем.

Как он справился с поглощением Twitter и что ждет компанию дальше. Среди прочего, он сказал, что функция «Заметки сообщества» в Twitter обошлась бизнесу в $40 млн, когда два крупных клиента сократили расходы после того, как их реклама получила уведомления сообщества, обвиняющие их в ложной рекламе.

Он также утверждал, что на момент закрытия сделки у Twitter был отрицательный годовой денежный поток в размере $3 млрд и $1 млрд в банке: «Это было примерно как телепортироваться в самолет, который находится в пике и направляется к земле с горящими двигателями и неработающим управлением...».

Он также защитил свои посты в Twitter о Джордже Соросе и недавнем массовом расстреле в Аллене, штат Техас, которые вызвали широкую критику. Маск заявил: «Я буду говорить то, что хочу, и если следствием будет потеря денег, так тому и быть».

Миллиардер также поделился личными взглядами и привычками в отношении работы и продуктивности. Он рассказал, что берет всего два или три выходных дня в год, работает 7 дней в неделю и спит по 6 часов в сутки. Он считает морально неправильным, что «люди с ноутбуками» поддерживают работу из дома, в то время как сервисные работники, например рабочие на фабриках, должны приходить на работу.

О способности Tesla выдерживать сложные экономические циклы. Маск сказал, что следующие 12 месяцев будут трудными для Tesla с макроэкономической точки зрения из-за повышения процентных ставок, которые бьют по бюджету потребителей. Но компания сможет ориентироваться данные о спросе на Tesla в режиме реального времени, чтобы эффективно корректировать цены на автомобили.

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