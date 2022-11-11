Илон Маск рассказал о планах превратить Twitter в банк

Вчера новый владелец Twitter провел встречу с сотрудниками и рассказал о планах по развитию платформы. В частности, он намерен добавить банковские функции: единый счет, дебетовые карты и в конечном итоге «дать возможность пользователям Twitter отправлять деньги в любую точку мира мгновенно и в режиме реального времени».

«Мы просто хотим сделать это как можно более полезным», — сказал он. Он сказал, что эта функция, наряду с «видеоконтентом и компенсацией создателям контента» и улучшением поиска, является «высокоприоритетной».

Как же будет выглядеть Twitter в качестве платежного сервиса? Представьте, что каждый верифицированный пользователь получит счет, с помощью которого можно отправить деньги «в любую точку системы». Теоретически это может означать что-то вроде чаевых для пользователей или оплаты доступа к платному видеоконтенту — недавно стало известно, что компания работает над этой функцией.

Как выразился Маск, Twitter создаст «высокодоходный депозитный счет денежного рынка, так что наличие счета в Twitter — это самое высокодоходное, что можно сделать». Вместо «сложной и дорогой» системы кредитных карт традиционных банков, сберегательных и текущих счетов, депозитных сертификатов и тому подобного пользователь получит «один счет в Twitter, который просто может быть положительным или отрицательным».

Он сказал, что это позволит Twitter начислять больше процентов при положительном остатке на счету и меньше — при отрицательном.

Пользователи также получат дебетовую карту, привязанную к счету, чтобы использовать ее там, где не принимают платежи через Twitter. При необходимости можно будет даже выписать чек. «Решая все, что требуется с финансовой точки зрения, мы станем народным финансовым учреждением», — добавил он.

Когда один из сотрудников прокомментировал, что это звучит так, будто Маск хочет создать банк, и спросил, будет ли он предлагать кредиты, CEO ответил: «Ну, если вы хотите предоставлять людям комплексные услуги, то вы не можете упускать ключевые элементы».

В его интерпретации это звучало очень просто.

«На самом деле платежи — это просто обмен информацией, с информационной точки зрения нет большой разницы между, скажем, отправкой личного сообщения и отправкой платежа», — сказал Маск.

Однако он признал, что существуют юридические препятствия, которые необходимо устранить, и, согласно отчету Platformer, компания собирается получить лицензию на осуществление денежных переводов в Вашингтоне. В отчете также говорится, что Эстер Кроуфорд, которая отвечала за запуск сервиса Blue, была назначена CEO Twitter Payments.

Стоит отметить, что существует огромная разница между хранением информации и денег пользователей. Если учетная запись будет взломана и произойдет утечка личных сообщений, это довольно неприятно. Если взломают банк, пользователю будет нечем заплатить за квартиру.

Маск не впервые запускает критически важные проекты. Он также возглавляет компании, которые продают автомобили и запускают ракеты, — и то, и другое может быть смертельным, если допустить ошибку. Но у Tesla и SpaceX есть много того, чего сейчас нет у Twitter. А именно, руководители и сотрудники, отвечающие за безопасность.

Маск только что уволил почти половину компании, что отразилось и на ключевых командах разработчиков, и последствия уже начали проявляться. Кроме того, мало кто захочет ввязываться в юридическую и этическую волокиту, открывая банк, если из компании только что уволились директор по защите конфиденциальности, главный специалист по информационной безопасности и директор по компплаенс.

Хотя трудно представить, что среднестатистический пользователь Twitter действительно захочет использовать платформу в качестве банка, идея не совсем неожиданна. Ранее Маск уже говорил, что хочет превратить Twitter в «X, приложение для всего», аналогичное китайскому WeChat. У Маска также есть опыт в банкинге, поскольку он помогал основать PayPal.

Сооснователь Twitter Джек Дорси также создал успешную платежную компанию Block, которая стоит за платежной платформой Square и приложением Cash.

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