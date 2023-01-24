Медицина и видеозвонки: что скрывают новые патентные заявки Amazon, Microsoft и Google

Эти и другие идеи — в обзоре патентных заявок технологических гигантов.

Спустя почти три года после того, как работа из дома стала нормой, видеозвонки все еще могут вызывать неловкость: куда все-таки нужно смотреть? На камеру, чтобы имитировать зрительный контакт, хотя вы просто смотрите в черную точку? Или на людей на экране, из-за чего ваш взгляд будет опущен вниз? Zoom нашел решение и уже подал заявку на регистрацию патента.

Amazon: хочет знать, где болит

Гигант онлайн-торговли подал заявку на патент технологии телемедицины, которая позволит докторам получать более информативные фотографии заболеваний пациентов.

По сути, пациенты будут получать автоматические инструкции о том, что именно и как сфотографировать, а затем отправлять снимки доктору для анализа. Например, если врачу потребуется осмотреть на заднюю стенку горла, система Amazon предоставит пациентам образцы фотографий и будет сопровождать процесс аудиоинструкцией, под каким углом сделать снимок.

«Существующие системы телемедицины обеспечивают ограниченную обратную связь с пациентом, делающим снимок. Это ухудшает пользовательский опыт как для пациента, так и для врача и потенциально может привести к неверным диагнозам и другим ошибкам», — говорится в патентной заявке.

Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

За последние несколько лет Amazon быстро укрепила свои позиции в сфере здравоохранения. В конце 2019 года компания открыла Amazon Care, свой собственный сервис, предлагающий личные визиты к врачам, за которым последовал запуск Amazon Pharmacy в конце 2020 года.

Несмотря на закрытие проекта Amazon Care в августе, сделка по покупке One Medical за $3,9 млрд это компенсирует, если удастся преодолеть нормативные препятствия: у поставщика первичной медицинской помощи более чем 750 тыс. клиентов.

Корнелио Эш, аналитик по акциям William O'Neil, отмечает: проблема в том, чтобы найти равновесие между телемедициной и визитами к доктору. Хотя телемедицина стала невероятно популярна в первые дни пандемии, оказалось, что класть все яйца в одну корзину — не самая рабочая стратегия, отмечает он.

Пример — слияние поставщика виртуальных медицинских услуг Teladoc и компании по управлению цифровым здравоохранением Livongo: после сделки на $18 млрд в 2020 году компания понесла миллиардные убытки и обесценилась.

«Наилучший вариант — сочетать стационарное лечение и телемедицину, — говорит Эш. — Просто виртуальный проект не сработает. Потому что другие игроки на рынке уже совершили эту ошибку».

Другая проблема связана с конфиденциальностью. Будь то медицинские записи, зарегистрированные в One Medical, или фотография таинственной сыпи на ноге, сделанная для врача, у Amazon может накопиться довольно много данных о пользователе.

Федеральное законодательство США запрещает Amazon использовать данные пациентов за пределами One Medical, но, учитывая количество скандалов, связанных с конфиденциальностью, у ее других подразделений, это может быть встречено с некоторой долей скептицизма.

Zoom и Microsoft: все внимание на вас

Спустя почти три года после того, как работа из дома стала нормой, видеозвонки все еще могут вызывать неловкость: куда все-таки нужно смотреть? На камеру, чтобы имитировать зрительный контакт, хотя вы просто смотрите в черную точку? Или на людей на экране, из-за чего ваш взгляд будет опущен вниз?

Zoom пытается устранить эту неловкость и подала патент на соответствующую технологию. Она предназначена для того, чтобы продлить зрительный контакт при помощи «перетаскиваемой панели», которую можно разместить в верхней или нижней части экрана, в зависимости от того, где находится камера. Цель, по словам компании, состоит в том, чтобы создать впечатление, что участники не «смотрят в пустоту» во время важных бесед.

Тем временем Microsoft пытается решить ту же проблему другим способом. Корпорация подала патент на технологию, которая применяет «методы настройки взгляда» к людям во время видеоконференций. Они будут отслеживать и изменять «глаза, позу головы и верхнюю часть тела» пользователя, чтобы «вводить невербальные коммуникации, которые обычно теряются при использовании видеоконференцсвязи».

С точки зрения непрофессионала, методы организуют экран для докладчика так, чтобы казалось, что все участники смотрят на вас, и создает над лицом уведомление «вне экрана», отметив, что пользователь смотрит в сторону.

Zoom (слева) и Microsoft (справа). Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

Всякий раз, когда (или если когда-либо) эти решения будут внедрены, пользователи сами будут определять, какие из них предпочесть. Но с тех пор, как работа из дома стала нормой, Zoom и Teams двигались в одном направлении. Исследования показывают, что Zoom сохраняет лидерство, привлекая миллионы посетителей на свою страницу загрузки и собирая больше поисковых запросов, чем конкурент.

В любом случае, поскольку многие компании медленно, но верно возвращают работу в офисе, через год или около того технология видеоконференций с визуальным контактом может быть заменена взаимодействием в реальной жизни.

Apple и Google: зеленый сок, йога и постоянный мониторинг

В начале года люди усердно занимаются фитнесом, чтобы достичь поставленных на год целей. И технологические компании не хотят отставать.

Так, Google присматривается к мониторам-вкладышам, которые можно использовать как фитнес-трекеры. С помощью ушного термометра и других датчиков устройство собирает данные о дыхании пользователя, приеме пищи, жевании, питье, кашле или чихании, и отправляет информацию о состоянии здоровья на его телефон или смарт-часы.

В частности, оно может отслеживать количество сожженных калорий в течение дня или определить, если пользователь будет задыхаться, и вызвать экстренные службы.

Даже не попав в ухо пользователя, Google все равно хочет его слушать. Компания хочет запатентовать способ отслеживать данные о дыхании и частоту дыхания с помощью «измерения движения при помощи сонара». Больше не придется носить умные часы или монитор: технологию можно внедрить в устройство, которое находится рядом с пользователем, например, телефон или умный дом, чтобы отслеживать дыхание и движения.

Это изобретение может появиться скорее раньше, чем позже: в октябре Google приобрела Sound Life Sciences, стартап из Сиэтла, который создал приложение для мониторинга дыхания.

Встроенный в ухо монитор Google (слева) и технология отслеживания при помощи сонара (справа). Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

Google — не единственная компания, которая занялась здоровым образом жизни. Apple подала патент на термоактивируемые электроды, которые точнее измеряют физиологические показатели, включая кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Это делается не только для того, чтобы сделать Apple Watch лучше: некоторые варианты использования, предложенные Apple, включают наушники с креплением за ухом, наушники-вкладыши и весы.

Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

У Apple и Google всегда были очень разные подходы к носимым устройствам для здоровья и хорошего самочувствия, отмечает Боб Билбрук, технический аналитик и CEO консалтинговой компании Captjur. В то время как Apple в целом продолжает разработку в области медицинских технологий внутри компании, Google сотрудничает с Samsung и приобрела FitBit, чтобы заявить о себе на рынке умных часов.

Хотя электроды Apple, скорее всего, будут поставляться с «яблочным» логотипом, разработки от Google могут быть представлены как продукт FitBit или Samsung, говорит он.

«Google вроде как решила: "На самом деле нам не нужно там присутствовать, мы можем предоставить технологии для улучшения этого направления и позволить другим партнерам выйти на рынок"», — объясняет Билбрук.

В любом случае, по словам Билбрука, у обеих компаний достаточно возможностей попробовать что-то новое в области медицинских технологий, даже в условиях надвигающейся экономической рецессии. В то время как такие компании, как Peloton и Tempo, испытывают трудности с открытием тренажерных залов, люди, скорее всего, не перестанут носить умные часы.

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Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock