Новая волна соцсетей. Как платные подписки, политика и ИИ меняют пейзаж социальных медиа

О новой стадии развития социальных сетей и каким будет общение в сети через 10 лет — в пересказе обзора от The Generalist.

Крупнейшие социальные платформы появились для того, чтобы связать близких друзей, но сейчас их роль меняется. Пока гиганты заимствуют идеи у медиакомпаний и пытаются удержать позиции на рынке, из тени выходят новые нишевые приложения, стремительно набирающие популярность.

Как говорил философ Генри Дэвид Торо: «Цена чего-либо — это количество жизни, которое мы готовы на это обменять».

С этой точки зрения, социальные сети — одни из самых дорогих продуктов мира. За последние 2 десятилетия потребители тратили невероятное количество времени на такие платформы, как Facebook*, Instagram*, Twitter, Snap и TikTok, позволяя им зарабатывать на рекламе. Однако гиганты начинают демонстрировать признаки упадка, к которому привели неопределенные бизнес-модели, высокая конкуренция, политическое давление и управленческий хаос.

Внезапно цель обойти лидеров рынка уже не кажется невозможной.

Такие проекты, как BeReal, Poparazzi, Mastodon, Post News и многие другие обещают помочь нам лучше распорядиться самым ценным ресурсом: временем. Они позиционируют себя как альтернативы противоречиям и хаосу старых платформ.

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Пока эти компании лишь на стадии роста — инвесторы еще не оценивают их успешность или провальность с точки зрения выручки. Однако со временем им придется идти на некоторые уступки, прибегая к рекламе или альтернативным способам монетизации.

Вероятно, нам придется тратить деньги на лучшие способы распорядиться своим временем.

Оценим наиболее многообещающие стартапы в этой области и их тактику, а также как сектор может измениться в ближайшие годы, особенно учитывая развитие AI, VR и AR.

4 стратегии, которые соцсети используют сейчас

Социальные медиа, находящиеся в тени гигантов, ищут партнеров среди мелких игроков. Стоит лишь заглянуть в магазин приложений смартфона, и вы обнаружите целую экосистему небольших приложений, которые опираются на традиционные сценарии использования и экспериментируют с новыми.

Рассмотрим наиболее интересные стратегии, которые они используют:

делать ставку на близких друзей;

противопоставлять этические или политические взгляды;

выходить за рамки рекламы;

искать новый удачный сценарий использования.

TikTok будет правильнее назвать медиакомпанией, чем социальной сетью: платформа предлагает пользователю привлекательный контент, не пытаясь получить информацию о его друзьях. С приходом ее популярности конкуренты стали брать с нее пример и запускать аналогичные функции ради удержания внимания.

Если представить социальные сети как спектр от чисто социальных до медиаплатформ — Facebook*, Instagram*, YouTube и Snapchat приближаются ко второму полюсу.

Освободившееся место занимают такие стартапы, как BeReal, Poparazzi, Locket, Gas, Slay и другие. Вместо того, чтобы монополизировать наше внимание, они скорее пытаются предоставить лучшие способы оставаться на связи с друзьями.

BeReal, Poparazzi и Locker — сети для обмена фотографиями, которые вводят ограничения для размещаемого контента.

В BeReal можно разместить лишь одну фотографию в определенное время дня.

Пользователи Locket отправляют изображение прямо в виджет на домашнем экране друга.

Poparazzi позволяет размещать только фотографии друзей, но не свои собственные.

Ни одно из приложений не разрешает использовать фильтры или улучшать контент иным способом. Цель — не идеальность, а искренность.

Хотя все три приложения находятся лишь в начале пути, они представляют собой авангард нового движения.

По оценкам, у BeReal 73,5 млн активных пользователей в месяц, по итогам октябрьского раунда серии B его оценка составила около $600 млн.

У Locket по меньшей мере 20 млн загрузок и $12,5 млн инвестиций. Прошлым летом стартап закрыл раунд серии A, получив $10 млн от Сэма Альтмана.

Poparazzi пока не достиг таких успехов, но уже привлек внимание венчурных капиталистов. «У нас около 8 млн загрузок и 100 млн опубликованных фотографий», — говорит CEO стартапа Алекс Ма. В 2021 году компания провела раунд серии A на $15 млн, который возглавила Benchmark, ранее поддержавшая Instagram* и Snap. Как сообщается, приложение получило оценку в $135 млн.

Приложение Gas, недавно приобретенное Discord, использует иной подход для достижения похожей цели. Оно предлагает пользователям проходить опросы — кем они втайне восхищаются, кто должен быть диджеем на вечеринках и от чьей улыбки тают. Стартап был запущен в конце 2022 года и быстро привлек подростковую аудиторию.

На европейском рынке похожие функции предлагает Slay. Другие примеры «приложений для комплиментов» — Sendit, NGL и nocapp.

Несмотря на то, что они играют с разными механиками, их объединяет один факт — они работают лишь для социального графа. Они не пытаются построить медиамашину, а остаются сетями для близких друзей.

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Вторая ключевая стратегия новых игроков — делать ставку на этичность. Практически каждый стартап социальных сетей представляет себя как альтернативу гигантам, которые воруют внимание. И если одни добиваются этого за счет отказа от рекламы, другие обращают внимание на моральные недостатки или политическую предвзятость.

Наиболее очевидный пример — история Twitter. Возможно, в долгосрочной перспективе покупка социальной платформы Илоном Маском принесет плоды, но пока противоречия вокруг нового CEO дали преимущество альтернативным проектам. По сообщениям, на платформу Mastodon перешли более 2 млн пользователей Twitter, а Post News получил инвестиции от a16z.

И хотя эти площадки (и их аналоги) представляют собой вариации приложения с синей птичкой, их главное достоинство в глазах пользователей — то, что это не Twitter.

Такие платформы, как Gab, Truth Social и Parler, используют похожую аргументацию. Если Mastodon и Post позиционируют себя как либеральные платформы, эта тройка представляет собой правый полюс спектра. Для них Twitter — это продукт с «левой» цензурой. Таким образом, обе группы предлагают пользователям пространство свободa слова, которую понимают совершенно по-разному.

Удастся ли им сохранить влияние? Возможно, но в меньших масштабах.

Уже сейчас можно заметить, что мы находимся в своих социальных «пузырях», однако пока они соприкасаются. Твиты заядлого конспиролога могут увидеть даже те, кто не разделяют его взгляды. Тренд на фрагментацию продолжается, и, вероятно, пользователи будут предпочитать одну большую платформу нескольким, у каждой из которых будет своя точка зрения на мир.

Один из главных вопросов, связанных с новой волной социальных сетей, заключается в том, как они будут зарабатывать. По мере того, как потребители становятся все более осведомленными о рекламных моделях, стартапы начали экспериментировать с другими бизнес-моделями.

Хороший пример — Gas. Приложение было запущено прошлым летом и, как сообщается, получило $7 млн выручки благодаря подписке, «режиму бога», который позволяет пользователям видеть, кто голосовал за них в различных опросах.

Площадка для живых трансляций Yubo с 40 млн пользователей также запустила продукт по подписке, который, как ожидает менеджмент, принесет ей $20 млн выручки в 2023 году.

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По сравнению с гигантами это довольно скромные цифры. Но это свидетельствует, что социальные сети могут зарабатывать не только на рекламе.

Вероятно, платежи внутри приложений и подписки даже больше подходят соцсетям. Традиционно они отказывались от монетизации на запуске, чтобы не мешать росту, но иногда это помогает сделать проект устойчивее и потенциально принести миллионы долларов выручки.

Но возможности этим не ограничиваются. Как показывает опыт TikTok, социальные сети могут служить шлюзом для e-commerce. Пример проекта с подобным потенциалом — платформа Teleport для публикации видеороликов с модными образами, которые можно купить онлайн.

Алекс Ма отмечает, что бренд Poparazzi также можно монетизировать. По его мнению, если продукт будет достаточно популярен, он сможет зарабатывать на концертах, музыкальных фестивалях и фирменных товарах.

Однако он признает, что это не поможет зарабатывать столько же, сколько Meta*. Впрочем, рассуждает он, здесь возникает моральный вопрос: «Должна ли вообще существовать компания стоимостью в триллион долларов?».

Финальная стратегия новых социальных медиа — закрепить новый сценарий использования. Они становятся первопроходцами в многообещающих, но не проверенных категориях.

Один из самых ярких тому примеров — Clubhouse. Платформа социальных аудио заметила смену потребительского поведения:

взрыв интереса к звуковому контенту, появление на рынке AirPods, локдаун.

Хотя Clubhouse не смог зафиксировать рост на старте, он стал хорошим примером для будущих социальных сетей.

Аудио — лишь одна возможность из многих. За последние годы появилось немало проектов на пересечении криптовалют и социальных медиа, таких как Decentraland, Farcaster, Context, DSCVR, Geneva, Revel, t2 и многие другие.

Они предлагают новый функционал и инфраструктуру, популяризируют взаимодействие с блокчейном (NFT и покупки токенов), превращают создателей контента в активы для торговли (социальные токены) или применяют децентрализованную архитектуру, чтобы упростить создание и защитить от цензуры.

Разумеется, популярность криптовалюты не гарантирует успех этим проектам. Но по крайней мере, у них хорошие позиции по сравнению с web2-альтернативами.

3 тренда новой волны

Писатель Артур Кларк описывал научную фантастику как «побег в реальность». По его оценке, в отличие от других форм искусства, избранный им жанр занимался «реальными проблемами, происхождением человека, наши будущим».

Предпримем аналогичное путешествие: взглянем в будущее не ради того, чтобы отвлечься, а ради понимания. Исходя из наших знаний об устройстве и мотивах социальных медиа, что принесут нам ближайшие 10 лет? Какие тренды мы можем определить и экстраполировать?

Стоит обратить внимание на следующие три тенденции:

стремление к более насыщенным форматам;

отказ от использования рекламы;

рост синтетической дружбы.

Рекс Вудбери, автор рассылки Digital Native и партнер в Index Ventures, обращает внимание на ключевой тренд в этой области: «переход к более насыщенным форматам медиа». Когда-то текст заменили фотографии, а их — видеоролики.

Что будет после видео?

«Очевидным следующим шагом кажутся иммерсивные миры», — говорит Вудбери, указывая на Minecraft и Roblox как модели будущего опыта. Хотя это может происходить и в браузере, со временем они могут стать полноценными VR или AR-экосистемами.

Алекс Ма из Poparazzi также считает, что игровые миры потенциально могут предсказать это направление.

«На данный момент Fortnight — самый социальный опыт, который можно получить онлайн», — говорит он.

Получается, в будущем социальные платформы будут больше напоминать Roblox или Fortnight, чем Facebook*? Именно такое мнение разделяет создатель Facebook* Марк Цукерберг. Snap также делает ставку на AR.

Вероятно, соцсети будут развиваться именно таким образом, и стратегия гигантов окажется верной. Но результат их инвестиций в VR и AR будет зависеть от того, каким образом и в какое время иммерсивные миры войдут в массовое пользование.

«В краткосрочной перспективе я настроен скорее скептически, — говорит Ма о метавселенной, — Но в долгосрочной, я думаю, мир движется именно в этом направлении».

Иммерсивные медиа могут послужить вдохновением не только с точки зрения технологий, но и как бизнес-модель. Платформы вроде Roblox уже продемонстрировали силу внутриигровой экономики. Вместо того, чтобы показывать рекламу, площадка зарабатывает на аксессуарах к аватарам, внутриигровых возможностях и прочем специальном опыте. Для доступа к ним нужно покупать специальную валюту — робуксы.

Одно из преимуществ этой системы в том, что Roblox по сути получает беспроцентный заем от потребителей: они покупают робуксы, которые зачастую тратят через некоторое время. Фактически это очень странный необанк, использующий фантазийную валюту (еще один пример таких «секретных необанков» — Starbucks).

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Легко представить, как подобные механики могут быть использованы в социальном приложении. Повысить видимость профиля, менять его оформление, разблокировать информацию, покупать реальные или цифровые товары — это лишь несколько вариантов. Подобные возможности уже используют такие приложения, как Gas и Yubo.

Это также распространено в сфере дейтинга: подобные функции уже приносят Tinder и Bumble сотни миллионов долларов выручки.

Искусственный интеллект — фактор, который обещает наиболее сильные изменения в социальных сетях. Не нужно обладать хорошим воображением, чтобы представить возможности генеративного ИИ в плане контента. ChatGPT справится с написанием твитов, а DALL-E может создавать более привлекательные изображения, чем большинство пользователей Instagram*. И в скором времени он освоит и видео.

ИИ может не просто изменить контент, который мы публикуем, но и избавить нас от потребности в социальных сетях. Эти платформы нужны нам, чтобы поддерживать связь. Люди жаждут чувствовать себя причастными к большой группе. Пока эту потребность можно удовлетворить только взаимодействуя с другими людьми. Но вскоре это может измениться.

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Искусственный интеллект уже достаточно развит, чтобы с ним было возможно поддерживать осознанную связь. Романтические чат-боты вроде Replika не просто помогают скоротать время. Это искусственные партнеры, к которым люди искренне привязываются.

И хотя такое поведение остается нишевым, оно вполне соответствует классической фразе Уильяма Гибсона: «Будущее уже здесь — оно просто неравномерно распределено». С развитием технологии все больше людей будут искать связи с искусственными друзьями и партнерами.

Будем ли мы обращаться к платформам для организации подобных отношений? Возможно. В некотором смысле это кажется логичным направлением развития динамики социальных медиа. Есть вероятность, что когда-нибудь мы окажемся в одиночестве, в окружении сотен тысяч искусственных друзей, в частной версии шоу Трумана, где других персонажей будет играть ИИ.

Также искусственный интеллект полезен для создания нового социального опыта. Создатели будущих платформ смогут оживить их уже на старте, добавив миллиарды искусственных личностей для взаимодействия с пользователями-людьми.

Сможем ли мы найти лучшие альтернативы? Новое поколение социальных медиа должно преодолеть немалый путь, прежде чем стать успешным бизнесом. Но они предлагают новые возможности, которые могут иметь свою ценность.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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