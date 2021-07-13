Как заработать на информационных рассылках

Сейчас собственные рассылки запускают не только СМИ, но и те, чья основная деятельность никак не связана с новостями или написанием текстов. Старший аналитик The Hustle Итан Брукс рассказал в Twitter, как устроен этот бизнес и как на этом заработать.

Три основных способа получить доход с новостной рассылки:

бесплатные подписки (монетизация за счет рекламы и аффилированных партнерств),

подписка низкой ценовой категории,

подписка высокой ценовой категории.

Каждый из этих способов поможет построить многомиллионный бизнес. Однако вместе они работают лучше всего: это позволит диверсифицировать доход и защитить его от изменений на рынке.

Кроме этого, они дадут возможность постепенно повышать ценность читателей, увлекая их в экосистему.

Запуск бесплатной информационной рассылки

Рассмотрим вопросы, которые чаще всего возникают на этом этапе.

Насколько нишевой должна быть рассылка? Чем более узкая аудитория, тем лучше. Существуют ниши, в которых даже небольшая аудитория может обеспечить серьезный денежный поток.

Чем более узкая аудитория, тем лучше. Существуют ниши, в которых даже небольшая аудитория может обеспечить серьезный денежный поток. Какие технические инструменты использовать? Пока рассылка не достигла 100 тысяч писем в день, программа не так важна. Достаточно выбрать самый простой или самый недорогой сервис. На этой стадии самый популярный — MailChimp.

Пока рассылка не достигла 100 тысяч писем в день, программа не так важна. Достаточно выбрать самый простой или самый недорогой сервис. На этой стадии самый популярный — MailChimp. Как наращивать аудиторию? Лучше сконцентрироваться на том, чтобы завоевать доверие. Коди Санчес удалось увеличить число подписчиков на рассылку Contrarian Thinkers примерно до 10 тысяч за 30 дней. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Сейчас не стоит стремиться к идеальным решениям, достаточно не прекращать работу. Когда аудитория станет достаточно большой, чтобы ее можно было монетизировать?

Это зависит от многих факторов — ниши, вовлеченности и так далее. Как правило, чтобы зарабатывать на бесплатной рассылке, нужно соблюсти минимум два условия:

большая аудитория (примерно 80 тысяч подписчиков и больше),

высокая доля открытых писем (от 20%),

читатели, которые готовы платить.

Последнее условие обязательно к выполнению. От этого зависит тип продуктов, которые вы сможете рекламировать, расценки для рекламодателей и стоимость подписки.

Для начинающих легче всего зарабатывать на аффилированных сделках. Этот способ подходит даже для небольшой аудитории.

Чтобы продавать рекламу в рассылке, и это стоило затраченного времени, потребуется значительное число подписчиков. Как правило, это 75-80 тысяч.

Следующий этап — определиться с рекламодателем. В The Hustle для этого используют систему BANT (БАНТ). Убедитесь, что у клиентов есть:

Б — бюджет на рекламу,

А — авторитет для принятия решений,

Н — необходимость установить связь с вашей аудиторией,

Т — тайминг — потребность разместить рекламу сейчас.

Со временем потребуется диверсифицировать предложение. Добавьте три типа рекламных размещений — премиум (самые дорогие), средней ценовой категории (более доступные, но меньшего размера) и товар-приманку (самые маленькие и недорогие).

Сначала расскажите клиентам о премиум-размещении. Если это не подойдет, останется два варианта: оплатить рекламу средней ценовой категории или получить к премиуму товар-приманку в качестве бесплатного бонуса.

Платные подписки

Рано или поздно мы приходим к платным подпискам. Не стоит думать, что они увеличивают выручку (хотя это возможно) — скорее они приносят другую выручку, регулярную.

Сколько бы вы ни заработали на рекламе за год, в следующем году придется начинать сначала. Но если вы продаете подписки, и 50% читателей их продлили, то вы начинаете год с 50% от того, что заработали в прошлом.

Существует два типа платных подписок:

разовые (обычно $5-10 в месяц),

цикличные ($500-1000 в год и выше).

Все, что нужно — понять, за какие разделы бесплатной подписки читатели хотели бы платить. Например, The New York Times определила, что люди чаще ищут статьи про игры и рецепты. Поэтому было решено выделить их в два отдельных продукта.

Платные рассылки не только создают регулярную выручку. Они помогают нивелировать потери на рекламном рынке.

Выручка The New York Times за последнее десятилетие: синий график — платные подписки, красный график — реклама. Инфографика: Итан Брукс

Поэтому вопрос не в том, какую схему выбрать — бесплатную или платную. Стоит начинать с бесплатной, а затем использовать ее для поддержки и демонстрации платных продуктов.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash