Этот сериал может длиться бесконечно: он полностью сгенерирован ИИ

Пока что закадровый смех не всегда звучит к месту, а диалоги иногда кажутся нелогичными, но авторы верят, что это лишь первый шаг на пути к появлению новых медиа — бесконечного контента, который генерируется по запросу пользователя.

«Ничто, навсегда» — анимационный сериал, напоминающий телешоу 1990-х годов, который транслируется по Twitch в режиме нон-стоп с 14 декабря. Он создан при помощи машинного обучения, генеративных алгоритмов и облачных сервисов.

Четверо пиксельных персонажей обсуждают кофе, доставку Amazon и веганство, стоя в нью-йоркской квартире. Среди них одна женщина и трое мужчин, похожих на анимационные версии главных героев сериала «Сайнфелд», Элейн, Джерри, Джорджа и Крамера. Но в этой версии действие происходит в современном Нью-Йорке, а их голоса и тела напоминают роботов.

И тому есть объяснение. «Ничто, навсегда» — это стриминговое шоу, которое почти полностью генерируется алгоритмами.

Оно воплощает многие качества ситкома 90-х — разговоры преимущественно проходят в гостиной и посвящены любовным увлечениям или совместным планам. Мы даже не видим, как персонажи покидают квартиру. Но часто диалог распадается и становится нелогичным.

«О, это позор, как насчет фильма», — говорит Джордж. «Спасибо за это. Я думаю, что да», — отвечает ему Элейн.

Скайлер Хартл, соавтор «Ничего, навсегда», рассказывает, что сериал был создан как пародия на «Сайнфелд» и изначально был сюрреалистичным арт-проектом. Новым этап начался благодаря невероятному развитию генеративных медиа и искусственного интеллекта.

Для создания сериала Хартл и его соавтор Брайан Хаберсбергер использовали комбинацию машинного обучения, генеративных алгоритмов и облачных сервисов. Диалоги генерирует языковая модель GPT-3 OpenAI. Человек практически не влияет на них, а модерацию осуществляют лишь встроенные фильтры GPT-3.

«Помимо оформления и звуков смеха, который вы услышите, все остальное является сгенерированным, в том числе: диалоги, речь, режиссура (кадры с камеры, фокус персонажа, длина кадра, длительность сцен и так далее), движения персонажа и музыка», — рассказывает один из авторов в комментарии Reddit.

В промежутках между сценами демонстрируется установочный план разноцветных фасадов особняков в Нью-Йорке. В конце некоторых сцен персонаж по имени Ларри выступает в роли стендапера, где он говорит в микрофон и рассказывает анекдоты воображаемой аудитории.

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Хотя дорожка со смехом распределена по всем сценам в соответствии с темпом, она не совсем совпадает с шутками и часто следует за случайной или непримечательной репликой.

«По мере того, как генеративные медиа становятся лучше, мы считаем, в будущем мы сможем в любой момент включить что-то вроде Netflix и смотреть шоу постоянно, без остановки, столько, сколько захотите» — говорит Хартл.

«У вас есть не просто 7 сезонов сериала, у вас есть 700 или бесконечное количество сезонов шоу, в котором есть свежий контент, когда вы этого захотите» — рассуждает Хартл.

«Мы исходили из вопроса, сможем ли мы создать шоу, которое сможет генерировать развлекательный контент вечно? Потому что именно к этому и движется наше будущее. Наша цель в следующих итерациях или следующих шоу, которые мы выпустим, состоит в том, чтобы на самом деле продавать шоу, качество которого соответствует уровню Netflix».

Хартл также отмечает, что в отличие от большинства телевизионных шоу, «Ничто, навсегда» способно меняться на основе отзывов людей, которые поступают через чат трансляции в Twitch.

«Шоу может кардинально меняться, и повествование на самом деле развивается в зависимости от аудитории. Один из основных факторов, о котором мы думаем, заключается в том, как нам вовлечь людей в создание повествования, чтобы оно стало их собственным», — рассказывает он.

Возможно, с каждым поколением сценарии будут становиться все более понятными и смешными, пока мы действительно навсегда не сможем оторваться от него.

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Фото на обложке: Viktor Gladkov / Shutterstock